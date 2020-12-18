15 свежих сериалов, которые помогут скоротать деньки в ожидании Нового года

Зимними вечерами все реже хочется куда-то выходить, и все чаще — поудобнее устроиться перед экраном, запастись вкусняшками и включить отличное кино. А в преддверии новогодних праздников желание окружить себя уютом только усиливается.

AdMe.ru полностью поддерживает вас в этом желании и публикует подборку свежих сериалов, которые помогут скоротать время до Нового года.

Призраки поместья Блай, 2020

Этот сериал — часть хоррор-антологии. Первая часть, «Призрак дома на холме», вышла в 2018 году. Во второй будут новый сеттинг и совершенно другие персонажи, так что ничего страшного, если первую вы упустили из виду. История рассказывает о богатом лорде родом из Лондона, который нанимает на работу молодую няню для своих юных племянников. Семья поселяется в загородном поместье Блай, где, по слухам, обитают призраки. Рейтинг IMDb — 7,4

Следующий, 2020

Научно-фантастический триллер, сюжет которого рассказывает о противостоянии человека и искусственного интеллекта. Пол Леблан, бывший работник Кремниевой долины, выясняет, что один из созданных им высокотехнологичных гаджетов может обречь человечество на апокалипсис. Пол бы и рад остановить производство, да только собственный брат отстранил его от работы в компании. Рейтинг IMDb — 6,7

Птица доброго Господа, 2020

Этот исторический телесериал, действие которого разворачивается в 1850-е, представляет собой экранизацию романа Джеймса Макбрайда. В основе сюжета лежит реальная история аболициониста Джона Брауна. Он принимает в свою семью чернокожего мальчишку, у которого погиб отец, и тот помогает Брауну в восстании против рабства. Рейтинг IMDb — 7,5

Пассажиры, 2020

Сериал представляет собой драму с элементами мистики. Что примечательно, он российского производства. В центре событий — таксист по имени Андрей, чьими пассажирами становятся души умерших людей, не успевших при жизни сделать что-то важное. Такси не остановится, пока человек не откроет водителю свою душу и не осознает, что до сих пор держит его на земле. Премьера сериала состоится 24 декабря 2020.

Снова в школу, 2020

Этот тайваньский сериал основан на одноименной игре Detention. Правда, российская адаптация получила другое название. Действие сериала разворачивается в 1999 году. По сюжету ученица по обмену Лю Юньсян забредает на запретную территорию школы и встречает призрак девочки, который раскрывает ей темную сторону истории школы за последние 30 лет. Рейтинг IMDb — 6,3

Стюардесса, 2020

В основу сериала лег роман писателя Криса Бохджаляна. Сюжет повествует нам о молодой бортпроводнице Кэсси: она, проведя бурную ночь с одним из пассажиров рейса, обнаруживает его наутро без признаков жизни. Ей предстоит выяснить, что произошло, а заодно доказать ФБР, что она тут ни при чем. Кстати, в главной роли — обворожительная Кейли Куоко, сменившая амплуа блондинки Пенни из «Теории Большого взрыва» на более драматический образ. Рейтинг IMDb — 7,2

Алиса в Пограничье, 2020

Японский лайв-экшен, снятый по одноименной манге, расскажет зрителям о молодом двоечнике и бездельнике по имени Арису. Ему скучно жить, и он понятия не имеет, что делать в реальном мире, особенно после школы. Куда интереснее ему было бы попасть в мир параллельный, где он сам будет хозяином своей судьбы. Его мечта исполняется: Арису и двое его друзей оказываются в мире, где действуют жестокие правила игры на выживание. Отказаться от участия нельзя, и ставка в этой игре — жизнь. Рейтинг IMDb — 8,0

Равноденствие, 2020

Мистический мини-сериал родом из Дании, повествующий о параллельной реальности. Женщина по имени Астрид стала свидетельницей бесследного исчезновения школьного автобуса вместе с учениками. Среди пропавших была и ее сестра Ида. 20 лет спустя Астрид работает на радио и в один из эфиров получает звонок от незнакомца, который заверяет, что был в том самом автобусе и знает, что случилось с остальными. Премьера сериала состоится 30 декабря 2020.

Братья Харди, 2020

Фрэнк и Джо Харди вынуждены отправиться на все летние каникулы в тихий провинциальный городок Бриджпорт. Их отец, детектив Фентон, занимается расследованием недавней трагедии, которая изменила их жизнь. Тем временем мальчики со своими новыми друзьями проводят собственное расследование. Рейтинг IMDb — 6,8

Ваша честь, 2020

Этот сериал является адаптацией израильского многосерийного фильма с таким же названием. В центре повествования — история уважаемого судьи из Нового Орлеана по имени Майкл Десиато. Однажды его собственный сын становится виновником ДТП с летальным исходом и скрывается с места преступления. Отец погибшего оказывается местным криминальным авторитетом, и, чтобы спасти своего сына от тюрьмы и защитить свою карьеру, Майкл ввязывается в опасную игру. Рейтинг IMDb — 8,7

Бриджертоны, 2020

В основу сценария легли романы Джулии Квин. Перед нами костюмный сериал, действие которого происходит в эпоху регентства в Лондоне (с 1811-го по 1820 гг.). История поведает о юношах и девушках из высшего общества — 8 детях покойного виконта Бриджертона, каждому из которых предстоит найти себя в жизни. Премьера сериала состоится 25 декабря 2020.

Дэш и Лили, 2020

Романтическая комедия, основанная на одноименной книге, расскажет нам о романтичной особе Лили. Накануне Рождества она решает спрятать на полке своего любимого книжного магазина блокнот, в котором оставляет послание тому, кто его найдет. А находит его парень по имени Дэш — одинокий и куда менее романтичный, чем Лили. Он решает написать в блокноте все, что его беспокоит, и отнести его обратно в магазин. Так между ним и Лили завязываются необычные отношения. Рейтинг IMDb — 7,5

Любимцы Мидаса, 2020

Издателю-миллионеру по имени Виктор приходит письмо от подозрительной организации, называющей себя «Любимцы Мидаса». От него требуют € 50 млн, а иначе грозятся расправиться со случайным человеком на одной из улиц Мадрида. Виктор отказывается расставаться с деньгами, и таинственные незнакомцы приводят угрозу в действие. Со временем из-за упрямства Виктора появляется все больше жертв, и опасность нависает уже над его близкими. Рейтинг IMDb — 6,6

Бескрайнее небо, 2020

Сестры-подростки отправляются в поездку на автомобиле, но на безлюдной трассе обе бесследно исчезают. Расследовать дело берутся 2 частных детектива, Кэсси и Коди, привлекая к работе бывшего полицейского, а по совместительству бывшую жену Коди. Выясняется, что пропавшие сестры были далеко не единственными: исчезло еще множество молодых девушек. Одну из главных ролей играет Кэтрин Уинник, которую вы можете знать по сериалу «Викинги». Рейтинг IMDb — 6,4

Учительница, 2020

Клэр, учительница старших классов, испытывает романтические чувства к одному из своих учеников. Об их любовной связи узнает полиция, и это приводит к катастрофическим последствиям. Сериал — адаптация одноименного фильма Ханны Фиделл, который был представлен на фестивале «Сандэнс» в 2013 году. Рейтинг IMDb — 7,1