15 свежих комедий, в которых нет глупых шуток и плоского юмора

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Что поможет расслабиться и перезагрузиться после тяжелого трудового дня? Конечно же, хорошее кино! С вас — уютный плед и вкусный чай, а с нас — подборка отличных фильмов, которые заставят от души посмеяться.

Мы в AdMe.ru подобрали свежие комедии, которые высоко оценили зрители из разных стран. Эти фильмы наверняка помогут прогнать осеннюю хандру и приятно провести вечер.

1. Человек, который убил Дон Кихота

История о режиссере, который когда-то снял фильм о Дон Кихоте, а спустя 10 лет вдруг встретил своего героя в реальной жизни. В «Человеке, который убил Дон Кихота» переплетаются вымышленный и реальный миры, так что зрителей ждет не только отменный юмор, но и красивая картинка в стиле фэнтези. Рейтинг IMDb — 6,8

2. Маленькая Италия

Этот фильм — история Ромео и Джульетты на новый лад. Только вместо двух влиятельных домов — владельцы итальянских ресторанчиков, отчаянно конкурирующих за право быть лучшим, и их дети, которые неожиданно друг другу приглянулись. Немного наивная, но все же очень добрая и легкая романтическая комедия. Рейтинг IMDb — 5,8

3. Братья Систерс

Криминальная история о безбашенных братьях-золотоискателях радует не только юмором, но и неожиданными поворотами сюжета. Фильм высоко оценили и зрители, и критики. От последних он даже получил «Серебряного льва» на прошедшем не так давно Венецианском кинофестивале. Рейтинг IMDb — 7,2

4. Слепые пятна

История о человеке, который не успел выйти из тюрьмы, как уже вляпался в неприятности. Благодаря драматизму киноленты ее оценят в том числе и поклонники глубокого кино. Это хороший фильм на вечер для тех зрителей, которые любят картины, где реальность изображается такой, какая она есть, но при этом предпочитают смотреть на нее с улыбкой. Рейтинг IMDb — 7,7

5. Машины войны

В этой картине Брэд Питт сыграл реального человека — генерала Стэнли Маккристала, известного борца с терроризмом. Действие фильма разворачивается в Афганистане, где идет война. И хотя лента повествует о драматичных событиях, ее создатели смогли обыграть историю и показать, как абсурдно иногда действуют те, кто принимает важные решения: политики, военные и журналисты. Рейтинг IMDb — 6,9

6. Девица

Лихой вестерн с Робертом Паттинсоном в главной роли. Не только весело, но и чрезвычайно интересно наблюдать за перестрелками, плясками и скачками на лошадях. В 2018 году фильм номинировался на главный приз Берлинского кинофестиваля. Судя по отзывам, российской публике он тоже пришелся по душе. Рейтинг IMDb — 5,8

7. Под Сильвер-Лэйк

Вечером парень знакомится с девушкой, а наутро та исчезает. Чтобы найти ее, герою придется разгадать множество шифров, встретить кучу странных людей и преодолеть десятки километров. Кстати, в России этот фильм выходит в прокат 8 ноября, так что есть шанс посмотреть его на большом экране. Рейтинг IMDb — 6,8

8. Старик с пистолетом

Почтенный возраст — это вовсе не повод перестать грабить банки и скрываться от детективов. По крайней мере для героя этой картины: ему стукнуло 78, когда он решился на последнее ограбление. Местами черная, но очень динамичная, эта комедия очень быстро собрала высокие оценки зрителей. Рейтинг IMDb — 7,2

9. Сможете ли вы меня простить?

Еще одна любительница нечестного заработка — неудачливая писательница, которая подделывает письма знаменитостей, чтобы заработать себе на жизнь. Получается у нее неплохо, но дело каждый раз грозит провалиться, поэтому наблюдать за ней не только смешно, но и немного волнительно. Рейтинг IMDb — 7,0

10. Долгая идиотская дорога

Что поможет скрасить длинную дорогу? Конечно же, хороший попутчик. К сожалению, герою этого фильма не повезло. Парень, которого он подобрал, раз за разом втягивает его в неприятности — нелепые, а местами и довольно опасные. Легкая комедия о путешествии через всю страну. Рейтинг IMDb — 6,8

11. В гостях у Элис

40-летняя мать-одиночка пускает к себе в дом пожить 3 парней, мечтающих о карьере в Голливуде. Столкновения во взглядах взрослых, юных и совсем маленьких людей лишний раз подтверждают, что у каждого возраста своя правда. Эта комедия не только поднимет настроение, но и поможет лучше понимать представителей других поколений. Рейтинг IMDb — 7,4

12. Дорога грома

Обстоятельства жизни главного героя печальны: развод, смерть матери, на фоне всего этого — личностный кризис. Расшатанное состояние временами толкает его на глупые поступки, которые вызывают одновременно и смех, и сочувствие. Этот малобюджетный фильм завоевал сразу несколько наград на американском кинофестивале «Сандэнс», после чего стал доступен широкой публике. Рейтинг IMDb — 8,7

13. Зеленая книга

Еще один фильм о неудачном выборе спутника. Главный герой — состоятельный музыкант — нанимает в качестве охранника самого обычного вышибалу. Необходимость вместе пойти на прием в высшее общество выливается во множество неловких для него, но уморительных для зрителей ситуаций. В России на большом экране фильм появится в конце января следующего года. Рейтинг IMDb — 8,0

14. Голая Джульетта

Энни попала в любовный треугольник и вынуждена выбирать между своим парнем и известным в узких кругах музыкантом. Если вы устали от наивных любовных историй, этот фильм вам определенно понравится. Главные герои далеко не милы: Энни неизменно иронична, ее бойфренд чрезмерно зануден, а музыкант, видимо, просто запутался в жизни. Да и их историю никак не назовешь предсказуемой. Рейтинг IMDb — 7,0

15. С любовью, Саймон

После дурацкой ошибки главному герою приходится завязать роман с первой красавицей школы. Только вот ему она совсем не нравится. Хоть герои этого фильма и подростки, он далек от классических молодежных комедий: здесь не будет очевидных сюжетных поворотов и плоских шуток. Видимо, поэтому его с удовольствием смотрят люди самых разных возрастов. Рейтинг IMDb — 7,7

Юмор бывает разным: и грустным, и наивным, и даже немного циничным. Самое главное, чтобы он не был плоским. А какие комедии последних лет вам запомнились больше всего?