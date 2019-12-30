15 свежих фильмов для всех, кто устал смотреть на Новый год одно и то же

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Многие из нас ждут не столько Нового года, сколько зимних каникул, когда можно отвлечься от дел, никуда не спешить и просто ничего не делать. Идеальное время для того, чтобы завернуться в теплое одеялко и, доедая праздничные салаты, посмотреть пару-тройку фильмов, которые не дадут новогоднему настроению угаснуть.

Многие члены редакции AdMe.ru в преддверии длинных выходных пишут для себя перечни из фильмов, которые планируют посмотреть, пока есть свободное время. Так почему бы не поделиться самыми зимними и новогодними картинами из этих списков со своими читателями?

Принц на Рождество

2017 год

12+ В преддверии Рождества на престол должен вступить законный принц Алдовии, и молодая журналистка по имени Эмбер отправляется в это небольшое государство, чтобы осветить события. Правда, девушка не готова писать рядовую статью и надеется сделать острый репортаж, разузнав тайны наследника престола. Чтобы добывать информацию было легче, Эмбер устраивается во дворец няней.

Клаус

2019 год

Рекомендуется присутствие родителей Джаспер — ленивый и избалованный сын владельца почтовой империи, которому по воле отца предстоит отправиться на Крайний Север для работы обычным почтальоном. Таким образом отец хочет наставить отпрыска на путь истинный. Однако парень решает как можно скорее сбежать из странного городка, в котором оказался. Да только сложно выполнить план, поставленный отцом, если никто из воинственно настроенных горожан не шлет друг другу писем. Тогда Джаспер идет на хитрость и предлагает детям писать послания доброму волшебнику Клаусу. Почтальон не подозревает, что тем самым создает волшебную историю, которая проживет целые века.

Выжить в Арктике

2014 год

12+ По-настоящему холодный фильм для всех, в чьих городах до сих пор не выпал снег. Трое детей по глупости теряются в морозной Арктике, где им предстоит бороться за выживание. Они встречают белых медведей, добывают себе пропитание и стараются справиться с бурей, пока их безрезультатно ищут взрослые.

Черное Рождество

2019 год

18+ Не всем нравится проводить новогодние вечера за просмотром семейного кино, поэтому мы решили включить в эту подборку свежий рождественский хоррор. Во время каникул на студенток одного из университетских кампусов были совершены хладнокровные нападения. Девушки понимают, что на них объявлена охота, но объединяются, чтобы не дать себя в обиду.

Пусть идет снег

2019 год

Детям до 13 лет просмотр нежелателен Жители небольшого городка Грейстаун оказываются в снежной ловушке. Из-за рекордного количества осадков в населенном пункте останавливают движение поездов, а местных жителей просят оставаться дома. Но одна из девушек, оказавшаяся во время непогоды в поезде, решает покинуть укрытие и добраться до кофейни. Тем самым она запускает цепочку веселых приключений не только для себя, но и для всех, кто ее окружает.

Счастливого Рождества

2005 год

12+ Грядет Рождество 1914 года, и четверо человек оказываются на поле боя между немцами, шотландцами и французами. Однако этот фильм вовсе не об ожесточенных сражениях, а о спонтанной дружбе, заставляющей солдат сложить оружие в преддверии самого волшебного праздника в году.

История Золушки: Рождественское желание

2019 год

13+ Кэт Эмерсон на Рождество вынуждена прислуживать своей мачехе и вредным сводным сестрам. Но девушка мечтает не заниматься бытом, а петь на публике. Отправляясь на работу в праздничный Санта Лэнд, девушка знакомится с молодым парнем, которому предстоит играть для детишек роль Санта-Клауса. И именно он станет первым винтиком в механизме исполнения желаний Кэт.

Николь

2019 год

Нет возрастных ограничений Николь — дочь знаменитого волшебника Санта-Клауса, которому вскоре предстоит осчастливить детей рождественскими подарками. Однако в преддверии праздника старик вдруг решает уйти на пенсию. Принять дела должен старший сын, но тот заболевает и оказывается неспособным выполнить эти обязанности. Взвалить на себя ответственность за рождественские чудеса приходится именно Николь — пожалуй, первой девушке на этом сказочном поприще.

Шанс на Рождество

2017 год

12+ Уилла — мать-одиночка, работающая медсестрой. Ее сын мечтает отправиться на праздники в сказочный город Брембл, где, как обещают, могут происходить настоящие чудеса. Но женщина, которая едва сводит концы с концами, не может себе позволить дорогостоящую поездку. Все меняется, когда один из пожилых пациентов Уиллы оставляет ей внушительную сумму в наследство. Теперь семья может отправиться в Брембл, что и делают радостные мать с сыном. Правда, они не подозревают, что за ними устроил слежку внук почившего пациента, который уверен, что медсестра — мошенница, обманом получившая деньги.

Праздничный календарь

2018 год

7+ Эбби — молодая девушка-фотограф, которую не понимают собственные родители. Мать героини уверена, что дочь выбрала непрестижную профессию, и настаивает на том, чтобы Эбби нашла для себя более солидное дело. На Рождество семья девушки собирается вместе, чтобы отметить праздник. Пока никто не видит, дедушка дарит героине старинный календарь, оставшийся у него после смерти бабушки. И эта вещь способна круто изменить жизнь влюбленной в фотоискусство красавицы.

Домой на Рождество

2017 год

12+ Канун Рождества у Лиззи выдался скверным: она рассталась с парнем и потеряла работу. Не понимая, как жить дальше, девушка устраивается управляющей в дом одной влиятельной семьи. Прислуживать богачам оказывается не так уж и скучно, и у Лиззи даже появляется надежда на рождественское чудо.

Санта и компания

2017 год

12+ Все помощники Санта-Клауса, очаровательные эльфы, оказываются сражены непонятной болезнью. Волшебнику приходится отправиться к людям за лекарством. Только вот беда: никто не спешит признавать в нем того самого Клауса. В итоге поиски лекарства превращаются в настоящее приключение.

Рождественские хроники

2018 год

7+ Брат с сестрой Тедди и Кейт Пирс совершенно не ладят друг с другом. Но в Рождество их неожиданно связывает общее дело: дети желают заснять на видео появление в их доме Санта-Клауса. Вот только коротким роликом они не ограничиваются и пробираются прямиком в сани рождественского волшебника, вместе с которым им предстоит впоследствии спасти всеми любимый праздник.

Новогодний корпоратив

2016 год

18+ Кэрол — вице-президент крупной корпорации. Одним из филиалов компании руководит брат женщины, и, как назло, это отделение давно показывает плохие результаты. Выход один — закрыть филиал. Правда, брату Кэрол он не кажется таким уж очевидным. Чтобы сохранить свое место, он решает привлечь крупного клиента, закатив грандиозную новогоднюю вечеринку. Правда, держать праздник под контролем оказывается не так-то просто.

Очень мюрреевское Рождество

2015 год

16+ Любимец зрителей Билл Мюррей решает устроить звездную вечеринку в эфире своего телешоу. Но в назначенный день город накрывает снежная буря, и Мюррей начинает сомневаться, что кто-либо из приглашенных селебрити сможет посетить его праздник. Но ведь Рождество на то и Рождество, чтобы мечты сбывались.

Наша редакция желает вам уютных и теплых новогодних киноканикул. Кстати, нам было бы интересно узнать, есть ли в вашей семье традиция пересматривать какие-то определенные фильмы на Новый год. Расскажите об этих картинах и о том, почему именно их вы выбираете для создания праздничного настроения.