15 стоп-кадров, в которых Disney показали больше, чем мы увидели

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Выход каждого мультфильма, созданного при участии компании Disney — это гарантированно огромное количество самых разных отсылок и намеков. Но иногда они так хорошо замаскированы, что их не разглядеть даже после нескольких просмотров. Мы в AdMe.ru обожаем такие секреты и то, как элегантно они вписаны в сюжет. А вы обратили внимание на эти 15 кадров?

Моана, 2016

В самом начале нам показывают Моану совсем ребенком, которая заботится о детеныше черепахи, прикрывая его листом от солнца и помогая добраться до океана. Идентичную сцену можно увидеть в совсем другом мультфильме — «Лило и Стич».

В сцене, где Мауи не может взять под контроль силу волшебного крюка и хаотично превращается в разных животных, на секунду он становится Свеном, оленем из «Холодного сердца».

Один из пиратов банды Какамора, с которой приходится столкнуться Моане и Мауи, отличается внешним видом от своих собратьев по оружию. Его лицо мы знаем по «Городу героев» — он же вылитый робот Беймакс!

Холодное сердце, 2013

Беймакс проскальзывал и в других работах компании Disney. В «Холодном сердце» он замаскировался под одного из снеговиков, которые пытаются стащить со стола угощение.

Сладости на столе возле Анны выглядят точь-в-точь как декорация одной из игр, продемонстрированных в «Ральфе» — мультфильме, который вышел на год раньше «Холодного сердца».

Зверополис, 2016

Любимая забава заядлых поклонников Disney — искать в каждой новой ленте отсылки к Микки-Маусу: его изображения, модели, намеки на него. «Зверополис» не стал исключением, а Микки, спрятанный таким образом, вызвал настоящий восторг.

Миниатюрный лис, с помощью которого Ник проворачивает свои мелкие аферы, одет в костюм слоненка. А хозяина магазина, в котором разворачивается действие, зовут Джамбо-младший, — именно так звучало настоящее имя слоненка Дамбо.

Disney промышляет отсылками не только к собственным работам, но и культовым произведениям. Явное сходство между главарем мафии «Зверополиса» и доном Корлеоне — отличное тому доказательство.

Корпорация монстров

В одной из дверей, куда скоро запрыгнет монстр Рэндалл, — узнаваемая фигурка Немо.

Рататуй, 2007

От этого мима Лингвини стоило бы держаться подальше: если приглядеться, станет понятно, что это Бомб Вояж из «Суперсемейки» — персонаж отрицательный во всех отношениях.

И это не единственная отсылка в «Рататуе». Мы видим логотип «Суперсемейки» на боксерах Лингвини, когда он пытается спрятать Реми в своих штанах.

История игрушек, 1995, 1999, 2010

На батарейках, с помощью которых двигается Базз Лайтер, отчетливо виден логотип BnL — корпорации, которая сконцентрировала всю власть во вселенной мультфильма «ВАЛЛ-И».

В одном из кадров мистер Картофельная Голова смотрит в книгу, на страницах которой угадываются иллюстрации из «Приключений Флика».

Мяч Люксо — деталь, которая неизменно появляется в совместных работах студий Disney и Pixar. Помимо «Истории игрушек» его можно заметить в «Головоломке», «Университете монстров», «Суперсемейке» и еще десятке других мультфильмов.

Рапунцель: Запутанная история, 2010