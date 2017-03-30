15 стоп-кадров, в которых Disney показали больше, чем мы увидели
Выход каждого мультфильма, созданного при участии компании Disney — это гарантированно огромное количество самых разных отсылок и намеков. Но иногда они так хорошо замаскированы, что их не разглядеть даже после нескольких просмотров.
Мы в AdMe.ru обожаем такие секреты и то, как элегантно они вписаны в сюжет. А вы обратили внимание на эти 15 кадров?
Моана, 2016
В самом начале нам показывают Моану совсем ребенком, которая заботится о детеныше черепахи, прикрывая его листом от солнца и помогая добраться до океана. Идентичную сцену можно увидеть в совсем другом мультфильме — «Лило и Стич».
В сцене, где Мауи не может взять под контроль силу волшебного крюка и хаотично превращается в разных животных, на секунду он становится Свеном, оленем из «Холодного сердца».
Один из пиратов банды Какамора, с которой приходится столкнуться Моане и Мауи, отличается внешним видом от своих собратьев по оружию. Его лицо мы знаем по «Городу героев» — он же вылитый робот Беймакс!
Холодное сердце, 2013
Беймакс проскальзывал и в других работах компании Disney. В «Холодном сердце» он замаскировался под одного из снеговиков, которые пытаются стащить со стола угощение.
Сладости на столе возле Анны выглядят точь-в-точь как декорация одной из игр, продемонстрированных в «Ральфе» — мультфильме, который вышел на год раньше «Холодного сердца».
Зверополис, 2016
Любимая забава заядлых поклонников Disney — искать в каждой новой ленте отсылки к Микки-Маусу: его изображения, модели, намеки на него. «Зверополис» не стал исключением, а Микки, спрятанный таким образом, вызвал настоящий восторг.
Миниатюрный лис, с помощью которого Ник проворачивает свои мелкие аферы, одет в костюм слоненка. А хозяина магазина, в котором разворачивается действие, зовут Джамбо-младший, — именно так звучало настоящее имя слоненка Дамбо.
Disney промышляет отсылками не только к собственным работам, но и культовым произведениям. Явное сходство между главарем мафии «Зверополиса» и доном Корлеоне — отличное тому доказательство.
Корпорация монстров
В одной из дверей, куда скоро запрыгнет монстр Рэндалл, — узнаваемая фигурка Немо.
Рататуй, 2007
От этого мима Лингвини стоило бы держаться подальше: если приглядеться, станет понятно, что это Бомб Вояж из «Суперсемейки» — персонаж отрицательный во всех отношениях.
И это не единственная отсылка в «Рататуе». Мы видим логотип «Суперсемейки» на боксерах Лингвини, когда он пытается спрятать Реми в своих штанах.
История игрушек, 1995, 1999, 2010
На батарейках, с помощью которых двигается Базз Лайтер, отчетливо виден логотип BnL — корпорации, которая сконцентрировала всю власть во вселенной мультфильма «ВАЛЛ-И».
В одном из кадров мистер Картофельная Голова смотрит в книгу, на страницах которой угадываются иллюстрации из «Приключений Флика».
Мяч Люксо — деталь, которая неизменно появляется в совместных работах студий Disney и Pixar. Помимо «Истории игрушек» его можно заметить в «Головоломке», «Университете монстров», «Суперсемейке» и еще десятке других мультфильмов.
Рапунцель: Запутанная история, 2010
Disney в своих намеках не забывают и про классику жанра. «Спящей красавице» уже больше полувека, а злосчастный ткацкий станок до сих пор мирно пылится в комнате Рапунцель.
Фото на превью Walt Disney Animation Studios
По материалам techworldnews, moviepilot, screenrant