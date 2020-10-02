15 знаменитостей, у которых внезапно нашлись двойники из прошлого
Встретить где-то в мире своего близнеца, который был бы полностью вам идентичен, практически невозможно. Исследователи утверждают, что вероятность такой встречи меньше, чем 1 шанс на триллион. Намного больше шансов найти кого-то очень похожего на вас. Мы все обычные люди и вряд ли столкнемся со своим двойником на улице. Чего не скажешь о знаменитостях. Они всегда на виду, поэтому совсем несложно заметить их внешнее сходство.
AdMe.ru нашел известных людей, которые поразительно похожи друг на друга. И при этом они не родственники.
Софи Лорен и София Вергара
Лорен Бэколл и Карли Клосс
Одри Хепберн и Лили Коллинз
Хелен Миррен и Дженнифер Лоуренс
Мик Джаггер и Гарри Стайлс
Карла Бруни и Белла Хадид
Орнелла Мути и Адриана Лима
Ава Гарднер и Лив Тайлер
Ракель Уэлч и Минка Келли
Роб Лоу и Иэн Сомерхолдер
Джейн Биркин и Джессика Паре
Фред Астер и Венсан Кассель
Джейми Прессли и Марго Робби
Мерил Стрип и Сирша Ронан
Джинджер Роджерс и Кристина Агилера
А знаменитости из какой пары показались вам наиболее схожими между собой?