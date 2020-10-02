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15 знаменитостей, у которых внезапно нашлись двойники из прошлого

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Встретить где-то в мире своего близнеца, который был бы полностью вам идентичен, практически невозможно. Исследователи утверждают, что вероятность такой встречи меньше, чем 1 шанс на триллион. Намного больше шансов найти кого-то очень похожего на вас. Мы все обычные люди и вряд ли столкнемся со своим двойником на улице. Чего не скажешь о знаменитостях. Они всегда на виду, поэтому совсем несложно заметить их внешнее сходство.

AdMe.ru нашел известных людей, которые поразительно похожи друг на друга. И при этом они не родственники.

Софи Лорен и София Вергара

© LFI / Avalon.red / REPORTER / East news, © Xavier Collin / Image Press Agency / Mega Agency / East News

Лорен Бэколл и Карли Клосс

© Supplied by Capital Pictures / East News, © Invision / Invision / East News

Одри Хепберн и Лили Коллинз

© East News, © Gilbert Flores / Broadimage / East News

Хелен Миррен и Дженнифер Лоуренс

© Everett Collection / Everett Col / East News, © ANGELA WEISS / AFP / East News

Мик Джаггер и Гарри Стайлс

© AlbumEast News, © MAVRIXONLINE.COM / East News

Карла Бруни и Белла Хадид

© East News, © Jonas Gustavsson / Sipa USA / East News

Орнелла Мути и Адриана Лима

© East News, © MEGA / Mega Agency / East News

Ава Гарднер и Лив Тайлер

© East News, © Andy Kropa / Invision / AP / East News

Ракель Уэлч и Минка Келли

© East News, © Retna / Photoshot / REPORTER / East News

Роб Лоу и Иэн Сомерхолдер

© East News, © Joseph Gotfriedy / Broadimage / East News

Джейн Биркин и Джессика Паре

© AFP / East News, © Gilbert Flores / Broadimage / East News

Фред Астер и Венсан Кассель

© East News, © CAMILLA MORANDI / IPA PRESS / SIPA / East News

Джейми Прессли и Марго Робби

© EVERETT COLLECTION / East News, © Meleah Loya / AFF-USA.com / MEGA / East News

Мерил Стрип и Сирша Ронан

© AlbumEast News, © Admedia, Inc / Sipa USA / East News

Джинджер Роджерс и Кристина Агилера

© East News, © 0000466 / Reporter / East News

А знаменитости из какой пары показались вам наиболее схожими между собой?

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