15 знаменитостей, у которых внезапно нашлись двойники из прошлого

Встретить где-то в мире своего близнеца, который был бы полностью вам идентичен, практически невозможно. Исследователи утверждают, что вероятность такой встречи меньше, чем 1 шанс на триллион. Намного больше шансов найти кого-то очень похожего на вас. Мы все обычные люди и вряд ли столкнемся со своим двойником на улице. Чего не скажешь о знаменитостях. Они всегда на виду, поэтому совсем несложно заметить их внешнее сходство.