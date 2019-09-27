15 современных женщин из мира кино, которые доказали, что крутые фильмы умеют снимать не только мужчины

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Есть такой стереотип, что режиссер — это, как правило, мужчина. Мы все знаем и любим Квентина Тарантино, Люка Бессона, Мартина Скорсезе и многих других. Но на самом деле женщины не менее успешны в этой профессии — многие из них успели доказать, что они так же талантливы и изобретательны в своей работе, как и мужчины. Кроме того, среди лучших операторов Голливуда тоже встречается немало женщин.

Мы в AdMe.ru с удивлением обнаружили, что многие успешные картины последних лет были созданы именно женщинами. Нам кажется важным, чтобы их имена тоже были на слуху, поскольку они создают действительно отличные фильмы и ломают многие стереотипы.

Женщины-режиссеры

1. Кэтрин Бигелоу — «Цель номер один»

Пожалуй, Кэтрин Бигелоу можно назвать самой успешной женщиной-режиссером в Голливуде. В 2009 году она сняла военный триллер «Повелитель бури», и картина была номинирована на «Оскар» как лучший фильм, а сама Кэтрин — как лучший режиссер. Причем вместе с нею за те же награды боролся ее бывший муж — режиссер Джеймс Кэмерон, который представлял фильм «Аватар». В итоге в обеих номинациях победил фильм Бигелоу, и она стала первой и единственной женщиной, получившей премию «Оскар» как лучший режиссер. Своим творчеством Кэтрин в пух и прах разбивает стереотипы о том, что кино делится на «мужское» и «женское», — ее называют настоящим мастером экшен-сцен, поскольку Бигелоу отлично удаются боевики, триллеры и военные драмы. Что еще посмотреть: «На гребне волны», «Странные дни», «К-19», «Повелитель бури», «Детройт».

2. Нэнси Мейерс — «Отпуск по обмену»

В кино Нэнси пришла не сразу: сначала она получила журналистское образование, затем проработала несколько лет на телевидении и окончила курсы сценаристов. Она стала знаменита после семейной комедии «Ловушка для родителей» с Линдси Лохан в главной роли. Потом Мейерс пригласили снимать картину «Чего хотят женщины», которая принесла ей невероятный успех. В то время Нэнси стала главным режиссером романтических комедий, а ее фильмы были одними из самых кассовых в Голливуде. Что еще посмотреть: «Чего хотят женщины», «Любовь по правилам и без», «Простые сложности», «Стажер».

3. Кэтрин Хардвик — «Сумерки»

Первая часть культовой саги «Сумерки» до сих пор признается многими критиками самой атмосферной и запоминающейся, и все благодаря режиссеру Кэтрин Хардвик. Кстати, ее биография служит прекрасным примером того, что в кино можно прийти в любом возрасте. Архитектор по образованию, Кэтрин оказалась на съемочной площадке в качестве декоратора и художника-постановщика, а свою первую картину — драму «Тринадцать» — она выпустила в 47 лет. Сегодня Хардвик активно работает в жанре авторского кино и снимает сериалы. Что еще посмотреть: «Тринадцать», «Красная шапочка», «Ад на колесах», «Зажги меня».

4. Филлида Ллойд — «Mamma Mia!»

Британка Филлида Ллойд начинала свою карьеру как театральный режиссер, поэтому на сегодняшний день она сняла только три фильма, зато каких! Ее первая работа — мюзикл «Mamma Mia!» с Мерил Стрип в главной роли — сделал Филлиду настоящей звездой в Голливуде. Он получил самые высокие оценки и стал одним из самых кассовых фильмов за последние годы. Надо сказать, что во время съемок Ллойд и Стрип отлично сработались, поэтому вскоре дуэт вновь встретился в биографической драме про Маргарет Тэтчер «Железная леди». В интервью Мерил Стрип отозвалась о Филлиде так: «Умная, правдивая, организованная, без ерунды». Что еще посмотреть: «Железная леди», «Макбет».

5. София Коппола — «Трудности перевода»

Пожалуй, дочку легендарного режиссера Фрэнсиса Форда Копполы можно назвать самой известной женщиной-режиссером современности. Ее имя на слуху даже у тех, кто не очень следит за новостями кинематографа. Дебютировав с необычной драмой «Девственницы-самоубийцы», а позднее получив «Оскар» за сценарий фильма «Трудностей перевода», София продолжает свое триумфальное шествие по красной ковровой дорожке. Так, она стала первой американкой, которая получила венецианского «Золотого льва» за ленту «Где-то». Ее последний на сегодняшний день фильм — триллер «Роковое искушение» с Колином Фертом в главной роли — получил приз Каннского кинофестиваля за лучшую режиссуру. Что еще посмотреть: «Мария Антуанетта», «Где-то», «Элитное общество», «Роковое искушение».

6. Дженнифер Ли — «Холодное сердце»

Взлет Дженнифер Ли начался в 2012 году, когда она придумала для Disney мультфильм «Ральф». Затем она в соавторстве с Крисом Баком создала анимационный фильм «Холодное сердце», который стал самым прибыльным проектом за всю историю существования студии и получил заслуженный «Оскар». После успешных работ над мультфильмами Дженнифер решила взяться за игровое кино и недавно сняла семейное фэнтези «Излом времени». Что еще посмотреть: «Ральф», «Холодное торжество», «Зверополис», «Излом времени».

7. Ники Каро — «Жена смотрителя зоопарка»

Ники Каро — режиссер из Новой Зеландии, которая получила признание в Голливуде после драмы 2002 года «Оседлавший кита». С тех пор Ники сняла в США несколько весьма успешных картин: «Северная страна» с Шарлиз Терон, «Тренер» с Кевином Костнером и, конечно, «Жена смотрителя зоопарка» с Джессикой Честейн. В настоящий момент Ники работает над киноверсией популярного мультфильма «Мулан». Его мировая премьера запланирована на март 2020 года. Что еще посмотреть: «Северная страна», «Удача винодела», «Тренер».

8. Пэтти Дженкинс — «Чудо-женщина»

Пэтти Дженкинс дебютировала в кино картиной «Монстр», которая принесла Шарлиз Терон «Оскар» как лучшей актрисе. Правда, после этого Пэтти решила сосредоточиться на телевизионной карьере и стала снимать сериалы. За пилотный эпизод сериала «Убийство» она получила награду Гильдии режиссеров США и была номинирована на «Эмми». Как успешному режиссеру Дженкинс доверили снять высокобюджетную «Чудо-женщину» по комиксам DC с Галь Гадот в главной роли. Режиссер прекрасно справилась с этой задачей, и скоро на экраны выйдет продолжение приключений амазонки-воительницы. Что еще посмотреть: «Монстр», сериалы «Убийство» и «Измена», «Чудо-женщина: 1984».

9. Грета Гервиг — «Леди Бёрд»

Грета Гервиг долгое время была известна широкой аудитории как комедийная актриса. Многие запомнили ее по картине Вуди Аллена «Римские каникулы», а также по фильмам «Гринберг» и «Милая Фрэнсис». Однако в 2017 году Грета написала сценарий и поставила свой первый полнометражный фильм «Леди Бёрд» с Сиршей Ронан в главной роли. Дебютная работа как режиссера получила массу восторженных отзывов и целых две номинации на «Оскар». Сейчас Гервиг работает над экранизацией романа Луизы Мэй Олкотт «Маленькие женщины». В главных ролях снялись Сирша Ронан, Эмма Уотсон, Тимоти Шаламе и Мерил Стрип. Что еще посмотреть: «Ночи и выходные», «Маленькие женщины», «Безымянный проект Барби».

10. Лоне Шерфиг — «Один день»

Датчанка Лоне Шерфиг прославилась как последовательница своего соотечественника — режиссера Ларса фон Триера — и приверженка кинематографического движения «Догма 95». В этом стиле она сняла свою первую картину «Итальянский для начинающих». Позднее Шерфиг отошла от этого направления, и теперь все знают ее как одного из лучших режиссеров мелодрам. Наиболее известные картины Шарфиг — экранизация мемуаров британской журналистки Линн Барбер «Воспитание чувств» с Кэри Маллиган и драма «Один день» с Энн Хэтэуэй. Что еще посмотреть: «Итальянский для начинающих», «Воспитание чувств», «Клуб бунтарей», «Доброта незнакомцев».

11. Линн Рэмси — «Тебя никогда здесь не было»

20 лет назад шотландка Линн Рэмси покорила жюри Каннского кинофестиваля своей минималистичной драмой «Крысолов». С тех пор режиссер проделала долгий путь: из дебютантки она превратилась в члена жюри этого конкурса и сняла несколько весьма успешных картин. Самыми яркими ее работами можно назвать драму «Что-то не так с Кевином» с Тильдой Суинтон и триллер «Тебя никогда здесь не было» с Хоакином Фениксом. Последняя лента принесла Фениксу приз Каннского кинофестиваля за лучшую мужскую роль, а Рэмси — за лучший сценарий. Что еще посмотреть: «Крысолов», «Морверн Каллар», «Что-то не так с Кевином».

Женщины-операторы

1. Эллен Кёрас — «Вечное сияние чистого разума»

Эллен Кёрас считается одной из самых востребованных женщин-операторов в Голливуде. На протяжении многих лет она работает с лучшими режиссерами и собирает множество почетных наград за свои картины. При этом у нее даже нет операторского образования — Эллен окончила факультет антропологии и планировала стать ученым, но в какой-то момент увлеклась документальным кино. Сейчас она работает в самых разных жанрах — от драм до детективов. Недавно Кёрас попробовала себя в качестве режиссера — она снимала некоторые эпизоды сериалов «Уловка-22» и «Озарк». Что еще посмотреть: «Кокаин», «Кофе и сигареты», «Анализируй это».

2. Рид Морано — «А вот и она»

Рид Морано прославилась после работы над атмосферной криминальной драмой «Замерзшая река» и стала самым молодым членом Американского общества кинооператоров. Потом девушка сняла комедию «А вот и она» с Майклом Дугласом и Дайан Китон и драму «Убей своих любимых» с Дэниелом Рэдклиффом. Сегодня Рид сосредоточилась на сериалах. На ее счету съемки первого сезона проекта HBO «В поиске», а также три эпизода сериала «Рассказ служанки». Кроме того, в прошлом году Морано попробовала себя в роли режиссера и представила свой фильм «Я думаю, теперь мы одни» с Питером Динклэйджем и Эль Фэннинг в главных ролях. Что еще посмотреть: «Замерзшая река», «Убей своих любимых», «Я думаю, теперь мы одни».

3. Мэнди Уокер — «Тропы»

Австралийка Мэнди Уокер получила признание не только у себя на родине, но и в США. Критики сразу отметили ее неповторимую манеру съемки: Мэнди присуща особая игра со светом, которая придает фильмам некую сказочность и фантастичность. Это особенно хорошо заметно в ее картине «Тропы» с Мией Васиковской в главной роли. Последний на сегодняшний день фильм Уокер — биографическая драма «Скрытые фигуры» — был высоко оценен критиками и номинирован на «Оскар». Сейчас Мэнди работает над съемками фильма «Мулан» вместе с режиссером Ники Каро. Что еще посмотреть: «Австралия», «Лантана», «Скрытые фигуры», «Мулан».

4. Рэйчел Моррисон — «Черная Пантера»

Моррисон стала первой женщиной-оператором, номинированной на премию «Оскар» за съемки исторической драмы «Ферма „Мадбаунд“». Далее последовали не менее удачные работы над фильмами «Станция „Фрутвейл“» и «Торт» с Дженнифер Энистон. После такого успеха Рэйчел пригласили снимать один из самых амбициозных проектов последних лет — супергеройский фильм киновселенной Marvel «Черная Пантера». В итоге картина получила почти единогласное одобрение критиков — во многом благодаря великолепной операторской работе. Сейчас Моррисон снимает новый триллер «Назло врагам». Что еще посмотреть: «Станция „Фрутвейл“», «Торт», «Ферма „Мадбаунд“».

Вы часто обращаете внимание на то, кто именно снял понравившийся фильм? Может быть, у вас есть любимые женщины-режиссеры?