15 современных актеров, которые будто учились мастерству у советских звезд и даже стали на них похожи

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На смену советским актерам уже выросло новое поколение российских звезд кино и театра. И в некоторых из них мы с удивлением видим черты и образы, знакомые нам по старым фильмам. Талантливые люди во многом похожи, и молодые актеры часто обращаются к опыту своих старших коллег.

Мы в AdMe.ru подобрали пары советских и современных звезд, манера игры и амплуа которых очень схожи. Да так, что они становятся похожи друг на друга внешне.

1. Наталья Гундарева и Эльвира Болгова

Наталья Гундарева нередко говорила, что ее амплуа — «душевная женщина с неустроенной личной жизнью». Эльвира Болгова, которая стала известна после роли учительницы химии в сериале «Простые истины», также часто выбирает для себя участие в мелодрамах. Ее героини — женщины сильные, уверенные и душевно щедрые.

2. Валентина Панина и Анна Снаткина

Валентина Панина за свою долгую карьеру сыграла очень разноплановые роли в театре и кино, показывая противоположные характеры. Анна Снаткина также не хотела, чтобы ее ассоциировали с одним амплуа. Но после выхода сериала «Татьянин день» образ романтичной тургеневской девушки рискнул прилипнуть к актрисе. Она сделала все, чтобы этого не случилось, играя комедийные роли и женщин с властным характером.

3. Леонид Куравлев и Петр Красилов

Балагуры и весельчаки. Такая ассоциация возникает, когда мы вспоминаем самые известные роли Леонида Куравлева (Афоня из фильма «Афоня») и Петра Красилова (Роман Малиновский из сериала «Не родись красивой»). И хотя в дальнейшем они играли разные образы, во многие из них они добавляли свой фирменный юмор.

4. Татьяна Веденеева и Юлия Пересильд

Юлия Пересильд стала известной, играя романтичных провинциалок и студенток, как и Татьяна Веденеева. Сейчас Пересильд выбирает для себя разноплановые роли и отдает предпочтение образам, где нужно показать характер и силу духа.

5. Валентин Гафт и Дмитрий Певцов

Фильмография Валентина Гафта насчитывает сотни ролей, ему удалось сыграть разные типажи. Однако широкому зрителю он запомнился ролями, где изображал острых на язык, немного циничных персонажей. Похожие амплуа выбирал для себя Дмитрий Певцов, правда, с поправкой на время: он играл сильных характером, цельных бойцов-одиночек, которые борются против преступного мира в лихие 90-е.

6. Александр Леньков и Павел Деревянко

Легкая наивность, романтичный и немного безалаберный подход к жизни — во многих персонажах, которых сыграли Александр Леньков и Павел Деревянко, прослеживаются именно эти черты характера. Самая известная роль Ленькова — Вениамин в «Зимней вишне». Деревянко стал известен благодаря сериалу «Участок», а огромную популярность ему принес сериал «Домашний арест».

7. Евгения Симонова и Екатерина Шпица

Душевная чистота, принципиальность, доброта и преданность делу — Евгения Симонова нередко играла персонажей именно с такими чертами характера. Молодая актриса Екатерина Шпица успела попробовать себя в разных амплуа, но широкую известность ей принесла роль медсестры Кати в одноименном сериале, где ее 16-летняя героиня самоотверженно борется с трудностями.

8. Ирина Алферова и Екатерина Климова

Ирина Алферова в свое время была признана одной из самых красивых женщин советского кинематографа. Можно с уверенностью сказать, что Екатерина Климова — одна из первых красавиц российского кино. Интересно, что обеим актрисам широкую известность принесли роли в фильмах, где они играли красавиц прошлых веков. Зрителей покорили легкая и сильная Констанция Буонасье из «Трех мушкетеров» и романтичная Наталья Репнина из «Бедной Насти».

9. Ольга Науменко и Анна Михайловская

Зрители запомнили Ольгу Науменко по ее роли брошенной невесты Гали в фильме «Ирония судьбы, или С легким паром!». Ее героиня, красивая и характерная, многим зрителям понравилась больше Нади, которую в итоге выбрал Лукашин. Анна Михайловская в начале своей карьеры тоже выбирала роли героинь, чей характер нельзя было назвать мягким.

10. Ирина Купченко и Светлана Ходченкова

Обе актрисы обладают очень красивой внешностью, но могли играть как красавиц, так и дурнушек. Например, роли в картинах «Обыкновенное чудо» и «Одинокая женщина желает познакомиться» Ирины Купченко и «Любовь в большом городе» и «Гороскоп на удачу» Светланы Ходченковой.

11. Людмила Савельева и Карина Разумовская

Самая известная роль Людмилы Савельевой, Наташа Ростова в «Войне и мире», так или иначе наложила отпечаток на ее дальнейшую карьеру. Она покоряла зрителей трогательным и глубоким взглядом и настоящей женственностью. Обаятельная Карина Разумовская известна зрителям по сериалу «Мажор», а для своей карьеры она чаще выбирает роли в театре.

12. Олег Видов и Максим Матвеев

Внешность хорошего парня повлияла на карьеру Олега Видова: ему не удалось сыграть роли, которые противоречили бы ей. А вот Максим Матвеев сумел преодолеть стереотипы, и в его фильмографии уже сейчас много персонажей с очень неоднозначным характером.

13. Георгий Тараторкин и Игорь Петренко

Зрителям и Георгий Тараторкин, и Игорь Петренко запоминаются как серьезные мужчины со сложным внутренним миром, хотя они сыграли много разноплановых ролей, включая комедийные.

14. Ирина Муравьева и Екатерина Копанова

Еще в студенчестве будущей актрисе Екатерине Копановой намекали на сходство с Ириной Муравьевой. Девушке это льстило, и творчество известной предшественницы действительно повлияло на ее актерскую судьбу. Их образы в кино тоже похожи — это яркие, характерные, веселые и нестандартные девушки.

15. Ингеборга Дапкунайте и Александра Урсуляк

Немного загадочные, в чем-то не от мира сего героини Дапкунайте и Урсуляк иногда неуловимо похожи. Это неудивительно, ведь манерами и чертами лица похожи и сами актрисы. Самыми запоминающимися ролями Ингеборги считаются Кисуля из «Интердевочек» и Маруся из «Утомленных солнцем». Александра Урсуляк стала известна после выхода фильма «Самый лучший вечер».