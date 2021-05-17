15 советских кинокартин, от красоты которых захватывает дух даже у заядлых киноманов

Советский кинематограф в восприятии большинства — это что-то доброе, вечное, родное. Но мало кто из любителей кино обращал внимание еще и на эстетическую составляющую фильмов родом из СССР: красоту постановки кадра, цветовые решения и общую атмосферу. Меж тем даже среди хорошо знакомых нам фильмов можно найти настоящие жемчужины, которыми хочется любоваться.

Мы в AdMe.ru решили пересмотреть любимые советские фильмы и сделали подборку самых красивых из них, где каждый кадр будто написан на холсте талантливым художником.

Мой ласковый и нежный зверь

19-летняя Ольга, уставшая жить в нищете, собирается замуж по расчету за нелюбимого, но богатого человека. Однако сердцу не прикажешь, и невеста сбегает прямо из-под венца, чтобы признаться в любви другому. Эта драматическая история интересна не только с точки зрения сюжета: визуальный ряд здесь тоже доставляет зрителю настоящее эстетическое удовольствие. Хороши и костюмы, и выбранные для съемки места, и ракурсы. Рейтинг IMDb — 7,5

Рейтинг «КиноПоиска» — 7,7

Рецепт ее молодости

Это музыкальный фильм, в котором Людмила Гурченко играет певицу Эмилию Марти, посетившую с гастролями европейский город. Снят он по мотивам пьесы «Средство Макропулоса» Карела Чапека и захватывает внимание зрителя с первых кадров. И в первую очередь, конечно, вызывает восхищение игра утонченной Людмилы Гурченко и ее фантастические наряды. Рейтинг IMDb — 5,7

Рейтинг «КиноПоиска» — 6,8

Цвет граната

Сюрреалистический байопик о жизни средневекового поэта Саят-Новы можно останавливать на каждом кадре и вглядываться в детали. Режиссер Сергей Параджанов создал удивительную картину, где актеры практически не разговаривают, но слова здесь и не нужны: за них все говорят цвета и декорации. Рейтинг IMDb — 7,7

Рейтинг «КиноПоиска» — 8,2

Алые паруса

История влюбленной Ассоль, мечтающей о прекрасном принце, который приплывет на корабле под алыми парусами, наверняка знакома всем. Но пересматривать этот фильм хочется, даже если знаешь его наизусть. Чего стоят только одни виды моря! Съемки проходили на Крымском полуострове, в Азербайджане и Абхазии. Живописные виды природы этих мест завораживают зрителей своей красотой. Рейтинг IMDb — 7,1

Рейтинг «КиноПоиска» — 7,8

Ах, водевиль, водевиль...

Этот фильм повествует о жизни юной Верочки, которая намерена стать актрисой. Но у отца девушки совсем другие планы на ее жизнь. Фильм-праздник с изумительно поставленными танцевальными номерами и песнями и буйством красочных нарядов и музыки. Рейтинг IMDb — 6,5

Рейтинг «КиноПоиска» — 7,4

Неоконченная пьеса для механического пианино

Эта щемящая драма, снятая по мотивам нескольких пьес А. П. Чехова, была удостоена множества наград на отечественных и международных кинофестивалях. Съемки проходили в Пущине, на берегу Оки, где стояла заброшенная дворянская усадьба. Режиссер картины Никита Михалков настаивал на том, чтобы на время съемок актеры оставались в Пущине. В результате в фильме удалось создать особенную атмосферу. Рейтинг IMDb — 7,9

Рейтинг «КиноПоиска» — 8

Зеркало

В этой драме повествование ведется от лица поэта Алексея: в зрелости, будучи прикованным к постели, он вспоминает и переосмысляет свое детство и юность. Фильмы Тарковского можно любить или не любить, но картина «Зеркало», снятая с потрясающей любовью к деталям, — это вершина его творчества, и ознакомиться с ней стоит каждому, кто действительно любит кино. Рейтинг IMDb — 8,1

Рейтинг «КиноПоиска» — 8

Тени забытых предков

Этот фильм, как и «Цвет граната», снял режиссер, чей киноязык весьма изыскан и необычен, — Сергей Параджанов. Для знатоков и любителей кино его имя — знак качества. Отдельное восхищение в этой картине вызывают красочные национальные костюмы героев. Рейтинг IMDb — 8

Рейтинг «КиноПоиска» — 8,1

Белые ночи

Картина снята по одноименной повести Ф. М. Достоевского. Петербург 1840-х годов, летние ночи на берегах Невы. В центре сюжета — Мечтатель и прекрасная Настенька, в которую тот влюбляется. Режиссеру удалось передать и особенность повести Достоевского, и очарование эпохи. Рейтинг IMDb — 6,8

Рейтинг «КиноПоиска» — 7,4

Руслан и Людмила

Знаменитая поэма А. С. Пушкина знакома многим, а вот ее экранизацию видели не все. Но эту ленту точно стоит внести в список для просмотра. Колоритные декорации, съемки на природе, яркие масштабные сражения и изысканные костюмы — от всего этого в картине глаз не оторвать. Рейтинг IMDb — 7,1

Рейтинг «КиноПоиска» — 7,6

Раба любви

В этом фильме Елена Соловей играет диву немого кино, которая невольно оказывается втянута в политику. Стоит отметить, что в образ актрисы 1920-х годов она вжилась идеально. А уж ее наряды — так и вовсе чистый восторг. Рейтинг IMDb — 7,2

Рейтинг «КиноПоиска» — 7,7

Жестокий романс

Мелодрама по пьесе А. Островского «Бесприданница» стала дебютом для молодой Ларисы Гузеевой. Впервые зрители увидели ее на экране в роли Ларисы Огудаловой. Фильм снят в приглушенных тонах, которые особенно подчеркивают драматичность некоторых сцен. Натурные съемки проходили в Костроме. Рейтинг IMDb — 8

Рейтинг «КиноПоиска» — 8,1

Табор уходит в небо

В основе фильма лежит рассказ М. Горького «Макар Чудра». История любви двух молодых и гордых цыган полюбилась как зрителям, так и кинокритикам — картина отмечена множеством наград. Сильнее всего здесь захватывает музыкальная составляющая: в картине много песен и танцев. Но и степные и городские пейзажи тоже завораживают. Рейтинг IMDb — 7,5

Рейтинг «КиноПоиска» — 7,6

Анна Павлова

Фильм о русской артистке балета проводит зрителей через всю ее жизнь. Сыграть утонченную балерину довелось Галине Беляевой, а в танце Павлову изображала танцовщица Валентина Ганибалова. Само собой, балетные номера в фильме — подлинное искусство, и уже только ради них стоит посмотреть эту картину. Рейтинг IMDb — 7

Рейтинг «КиноПоиска» — 7,7

Сто дней после детства

Лето в пионерском лагере. Митя Лопухин влюблен в одноклассницу Ерголину, а ему самому строит глазки другая девчонка, которую тот не замечает. Это светлый фильм о подростках, о настоящей дружбе и любви, о ревности и неожиданных признаниях. Сюжет прост, но в этой простоте и есть завораживающая красота, заставляющая скучать по детству. Рейтинг IMDb — 7,8

Рейтинг «КиноПоиска» — 8