15 советских актрис 80–90-х, которым уже за 60. Внезапно

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Советские фильмы очаровывают не только своей жизненностью и искренней игрой актеров, но и обаянием актрис. Однако годы идут, и внезапно оказывается, что 20-летние экранные красавицы уже стали втрое старше. Хотя, глядя на многих из них, этого ни за что не скажешь.

AdMe.ru отыскал актрис, которые уже успели отпраздновать свои 3 десятка прожитых лет и даже больше. Но нам в это верится с трудом.

1. Лариса Гузеева, 60 лет

Самой известной работой Ларисы Гузеевой можно назвать роль Ларисы Дмитриевны Огудаловой в фильме «Жестокий романс» (1984). Помимо этого кино, актриса снялась еще в 6 десятках картин. С 2008 года Гузеева ведет передачу «Давай поженимся!» на «Первом канале».

2. Елена Цыплакова, 60 лет

Елена Цыплакова сыграла в таких фильмах, как «Мы из джаза», «Гостья из будущего», «Гардемарины, вперед!», и еще примерно в полусотне картин. После перенесенной тяжелой формы малярии актриса начала испытывать проблемы с весом. Сейчас Цыплакова — декан факультета кино и ТВ «Московской академии образования Натальи Нестеровой», а также главный режиссер Московского областного театра драмы и комедии.

3. Елена Сафонова, 62 года

Очаровательная звезда фильмов «Зимняя вишня» и «Принцесса на бобах» отпраздновала свое 60-летие в 2016 году. Она дважды была замужем и некоторое время жила во Франции вместе с супругом. После развода актриса вернулась в Россию и сейчас продолжает сниматься в кино. В 2019 году запланирован выход новой части фильма, сделавшего Елену любимицей миллионов, — «Зимняя вишня — 4».

4. Татьяна Догилева, 62 года

Татьяна Догилева снялась в более чем 100 фильмах. Мы обожаем ее за роли смешливой пловчихи в «Покровских воротах», продавщицы Нади в картине «Блондинка за углом», Тани Гущиной из фильма «Поздняя встреча». Догилева была весьма популярной советской актрисой: только в 1983 году на экраны вышло сразу 7 фильмов с ее участием. Сейчас актриса больше не снимается, но продолжает играть в театре, без которого не мыслит своей жизни.

5. Тамара Акулова, 62 года

Тамара Акулова сыграла в полусотне кинолент. Зрителям она особенно запомнилась ролью в картине 1985 года «Воскресный папа». Актриса часто снималась в детских и юношеских фильмах. В 90-е годы Тамара почти не появлялась в кино, преподавала в «Университете Натальи Нестеровой». Сейчас она преподает на актерском факультете ВГИКа.

6. Евгения Симонова, 63 года

Трогательная Катя в фильме «Афоня» была «лучом света в темном царстве» — именно так охарактеризовал девушку режиссер картины Георгий Данелия. Евгения Симонова продолжает сниматься и сейчас. Так, она сыграла в нашумевшем российском сериале «Метод» и появляется в его продолжении «Метод-2». Актриса замужем в третий раз, имеет 2 взрослых дочерей.

7. Лариса Удовиченко, 64 года

Лариса Удовиченко покорила публику ролью Маньки-Облигации в картине «Место встречи изменить нельзя». Народная артистка России снялась в сотне фильмов и не собирается останавливаться на достигнутом.

8. Елена Проклова, 65 лет

К моменту своего дебюта на экране, когда Елене исполнилось 11 лет, она уже была мастером спорта по спортивной гимнастике. Белокурую актрису боготворили мужчины за яркую внешность, а женщины — за актерский талант. Елена трижды была замужем, у нее 2 дочери и внучка. Проклова продолжает сниматься в кино и строит политическую карьеру.

9. Наталия Белохвостикова, 67 лет

Наталия Белохвостикова — самый молодой лауреат Государственной премии СССР. Она получила ее в 19 лет за роль Елены Барминой в фильме Сергея Герасимова «У озера». А массовому зрителю Белохвостикова стала хорошо известна после выхода в 1976 году фильма «Красное и черное», а в 1980-м — «Тегеран-43». Наталия замужем за режиссером Владимиром Наумовым, вместе они воспитывают дочь и приемного сына.

10. Ирина Шевчук, 67 лет

Ирина Шевчук запомнилась зрителям главным образом по роли в военной картине «А зори здесь тихие». Ирина снимается и по сей день, она замужем за композитором Александром Афанасьевым, у них есть взрослая дочь Александра — тоже актриса. Вместе с Александрой Ирина часто посещает светские мероприятия.

11. Светлана Крючкова, 68 лет

Советский зритель узнал об этой актрисе после выхода фильма «Большая перемена». Роль влюбленной в учителя Нелли Ледневой стала первой для Светланы Крючковой. С тех пор актриса сыграла в десятках фильмов. Из последних ее работ можно выделить замечательную роль бабушки Саши Савельева в экранизации бестселлера Павла Санаева «Похороните меня за плинтусом» (2008).

12. Ирина Алферова, 68 лет

Во время учебы в ГИТИСе Алферовой досталась роль Даши в фильме «Хождение по мукам». Эта картина подарила ей всесоюзную известность. Следующая большая роль — в картине «Д’Артаньян и три мушкетера», потом тандем с Александром Абдуловым в мелодрамах «С любимыми не расставайтесь» и «Предчувствие любви». С 1993 года Алферова играет в театре «Школа современной пьесы», участвует в антрепризах и не забывает о кино. К примеру, ее можно было увидеть в популярном новогоднем фильме «Елки-2» в роли Юлии Снегиревой.

13. Ирина Муравьева, 70 лет

Широкую популярность неподражаемой Ирине Муравьевой принесла оскароносная «Москва слезам не верит». Затем актриса снялась в фильме «Карнавал», а песня из этой картины «Позвони мне, позвони» стала всенародным хитом. С 1993 года Муравьева работает в Малом театре. Последний фильм с ее участием вышел в 2010 году.

14. Ирина Купченко, 71 год

Успех актрисе принес дуэт с Александром Збруевым в фильме «Одинокая женщина желает познакомиться». За свою карьеру Ирина Купченко снималась в разных жанрах кино — от историко-биографических до сказочно-фантастических картин. Фильмы с участием актрисы продолжают выходить на экраны и сегодня.

15. Инна Чурикова, 75 лет

В детстве Инна Чурикова очень комплексовала из-за собственной внешности, но ее мама была уверена: дочь станет актрисой. После школы Инну не хотели принимать в театральный вуз из-за нестандартного внешнего вида, но девушка все же сумела поступить в одно из училищ. И с первого же года обучения ей начали предлагать роли в кинолентах. Сегодня Чурикова продолжает сниматься в кино, имеет активную общественную позицию, занимает видные должности в кинематографических ассоциациях.