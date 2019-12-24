15 снимков звезд, которые знают, как вызвать жгучее чувство ностальгии
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Сегодня во всем мире тысячи кумиров и восходящих звезд — за всеми актерами, певцами, группами и не уследишь. Но есть знаменитости, которые «стали классикой». И когда они воссоединяются с партнерами по съемочной площадке, снова примеряют костюмы своих знаменитых персонажей и радуют фанатов ностальгическими фото, это не остается без внимания.
Мы в AdMe.ru решили показать вам самые залайканные кадры из Instagram, которые мигом разлетелись по сети и вызвали шквал эмоций.
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И вообще, его аккаунт в Instagram — настоящий кладезь ностальгических воспоминаний
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Чьи фото вызвали у вас наибольший всплеск ностальгических чувств?
Фото на превью Courteneycoxofficial / Instagram, Friends / Warner Bros. Television