15 снимков звезд, которые знают, как вызвать жгучее чувство ностальгии

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Сегодня во всем мире тысячи кумиров и восходящих звезд — за всеми актерами, певцами, группами и не уследишь. Но есть знаменитости, которые «стали классикой». И когда они воссоединяются с партнерами по съемочной площадке, снова примеряют костюмы своих знаменитых персонажей и радуют фанатов ностальгическими фото, это не остается без внимания.

Мы в AdMe.ru решили показать вам самые залайканные кадры из Instagram, которые мигом разлетелись по сети и вызвали шквал эмоций.

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