15 пар актеров-родственников, которые снимались в одном фильме. А мы и не заметили

Том Фелтон и Найджел Энсти — «Гарри Поттер и философский камень»

Эмма и Софи Томпсон — «Гарри Поттер и дары смерти. Часть 1»

Рэйф Файнс и Хиро Файнс Тиффин — «Гарри Поттер и принц-полукровка»

Колин и Том Хэнксы — «Великий Бак Ховард»

Мэми Гаммер и Мерил Стрип — «Рики и Флэш»

Жюстин и Джейсон Бейтман — «Задержка в развитии»

Бен и Джерри Стиллеры — «Девушка моих кошмаров»

Мэгги и Джейк Джилленхол — «Донни Дарко»

Эмили и Зоуи Дешанель — «Кости»

Гвинет Пэлтроу и Блайт Даннер — «Сильвия»

Дэйв и Джеймс Франко — «Горе-творец»

Хилари и Хейли Дафф — «Реальные девчонки»

Брюс и Румер Уиллис — «Заложник»

Анджелина Джоли и Джон Войт — «Лара Крофт: Расхитительница гробниц»

Анджелина Джоли и Вивьен Джоли-Питт — «Малефисента»

