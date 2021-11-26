15 пар актеров-родственников, которые снимались в одном фильме. А мы и не заметили

Мир кино довольно тесен, и часто на одной съемочной площадке оказываются близкие родственники. Более того, многие актеры принадлежат профессиональным династиям, от дедушек до внуков. Похоже, актерский талант действительно обусловлен генетически и передается из поколения в поколение.

Мы в AdMe.ru обратили внимание на одинаковые фамилии в титрах некоторых фильмов и решили выяснить, в каких кинолентах снимались близкие родственники.

Том Фелтон и Найджел Энсти — «Гарри Поттер и философский камень»

Дедушка Тома Фелтона по материнской линии Найджел Энсти снялся вместе с внуком в нескольких эпизодах 1-й части поттерианы. В роли одного из профессоров он появляется на матче по квиддичу, а также в сцене в большом зале. Интересно, что в реальной жизни Энсти вовсе не актер, а геофизик. Возможно, дед отправился на съемочную площадку, чтобы приглядывать за шебутным внуком?

Эмма и Софи Томпсон — «Гарри Поттер и дары смерти. Часть 1»

Британская актриса Эмма Томпсон воплотила на экране один из самых запоминающихся образов: она сыграла профессора прорицаний Сивиллу Трелони. А ее сестра Софи Томпсон снялась в роли работницы министерства магии Муфалды Хмелкирк. Помните, как под действием оборотного зелья в нее превратилась Гермиона?

Рэйф Файнс и Хиро Файнс Тиффин — «Гарри Поттер и принц-полукровка»

Когда Рэйф Файнс предстал в образе Волан-де-Морта, злодея стало попросту невозможно представить себе каким-нибудь другим. Однако юный Том Реддл из приюта показался зрителям весьма органичным. Наверное, потому, что мальчика связывают родственные узы с Файнсом. Режиссер картины Дэвид Йейтс заявил, что выбрал его племянника из-за внешнего сходства с актером, а родственные связи особой роли не сыграли.

Колин и Том Хэнксы — «Великий Бак Ховард»

Главный герой бросает юрфак и становится помощником неудачливого иллюзиониста. Его отец, естественно, не приходит в восторг от этого решения. Особой достоверности сюжету придает тот факт, что в фильме сыграли реальные отец и сын — Том и Колин Хэнксы.

Мэми Гаммер и Мерил Стрип — «Рики и Флэш»

В этой ленте экранных родственниц сыграли реальные мать и дочь. Блистательная Мерил Стрип предстала в роли начинающей рок-звезды, вынужденной отказаться от мечты ради воссоединения с дочерью, которую изобразила Мэми Гаммер.

Жюстин и Джейсон Бейтман — «Задержка в развитии»

Жюстин Бейтман снялась в одном из эпизодов сериала, в котором ее брат исполнил главную роль. ​​В серии под названием «Семейные узы» ​​персонаж Джейсона Бейтмана Майкл Блут думает, что он нашел свою давно потерянную сестру Нелли, которую и сыграла его реальная сестра. Однако впоследствии оказывается, что все это было подстроено, и Нелли вовсе не сестра Майкла.

Бен и Джерри Стиллеры — «Девушка моих кошмаров»

Отец и сын — блистательные актеры и не раз играли вместе. Джерри Стиллер был выдающимся комиком и привносил в работы Бена неповторимый юмор. Он украсил собой фильм «Образцовый самец», режиссером которого выступил его сын, и помог в создании комедии «Девушка моих кошмаров». К слову, сняли ее тоже родственники — братья Фаррелли.

Мэгги и Джейк Джилленхол — «Донни Дарко»

Мэгги досталась небольшая, но важная роль в ленте, главную роль в которой сыграл ее брат. Примечательно, что сначала актриса отказалась от съемок, полагая, что ее пригласили в фильм только из-за брата. Но это самоотверженное решение только убедило режиссера в том, что она создана для этой роли, и в конце концов он ее уговорил.

Эмили и Зоуи Дешанель — «Кости»

Роль доктора Темперанс Бреннан по кличке Кости, пожалуй, самая известная в фильмографии Эмили Дешанель. Оказывается, ее младшая сестра Зоуи тоже принимала участие в съемках сериала. В 2009 году она появилась в праздничном выпуске 5-го сезона, сыграв давно потерянную троюродную сестру Темперанс. В этом эпизоде ​​отец главной героини иронично намекает на отношения актрис в реальной жизни, говоря: «Странное сходство. Вы практически родные сестры».

Гвинет Пэлтроу и Блайт Даннер — «Сильвия»

К моменту съемок фильма «Сильвия» Гвинет Пэлтроу уже заработала себе громкое имя в Голливуде. Когда она исполняла роль Сильвии Плат, на роль матери поэтессы пригласили реальную маму актрисы, блистательную Блайт Даннер. Но талант уже оперившейся дочери не померк на ее фоне.

Дэйв и Джеймс Франко — «Горе-творец»

В одном из пресс-туров младший Дэйв заявил, что в начале карьеры он объявил мораторий на работу со старшим братом примерно на 10 лет. Дэйв хотел построить собственную карьеру, заработать имя и стать самостоятельным актером. «Но через некоторое время, — сказал он, — наступил подходящий момент». И братья наконец снялись в одной ленте.

Хилари и Хейли Дафф — «Реальные девчонки»

И Хейли, и Хилари Дафф построили успешную карьеру самостоятельно. Но их дуэт в комедии «Реальные девчонки» сразу же стал хитом. Сейчас, 15 лет спустя, Хейли призналась, что и она, и ее сестра хотели бы снова поработать вместе над каким-нибудь фильмом.

Брюс и Румер Уиллис — «Заложник»

В этой картине Брюс Уиллис сыграл главную роль — неудачливого полицейского, который должен спасти семью, взятую в заложники. Его дочь Румер стала и его экранным ребенком. Девушка уже не раз снималась и с отцом, и с мамой — Деми Мур.

Анджелина Джоли и Джон Войт — «Лара Крофт: Расхитительница гробниц»

Еще один пример соответствия реальных родственных связей экранным. Джон Войт, отец Анджелины Джоли, сыграл Ричарда Крофта, отца Лары, в 1-й ленте из серии фильмов о расхитительнице гробниц.

Анджелина Джоли и Вивьен Джоли-Питт — «Малефисента»

А маленькая дочь Анджелины Джоли Вивьен дебютировала в мамином кино «Малефисента». Она сыграла маленькую Аврору — персонажа Эль Фэннинг в раннем детстве. Белокурая девочка идеально соответствовала образу, к тому же она была единственным ребенком, который не испугался Джоли в ее устрашающем костюме.