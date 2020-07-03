15 случаев, когда создатели фильмов в погоне за красивой картинкой совершенно забили на логику

Для успеха кинофильма его создатели ежедневно проделывают колоссальную работу. Им нужно просчитать все наперед, учесть множество нюансов и связать воедино столько деталей, что кажется, такое даже компьютеру не под силу. Поэтому немудрено, что даже в великие картины порой проникают маленькие погрешности, которые рядовой любитель кино и не заметит, а внимательный зритель ни за что не пропустит.

Мы в AdMe.ru любим пересматривать фильмы и подмечать в них важные детали. Но особенно радуемся, когда встречаем таких же наблюдательных зрителей среди наших читателей и пользователей интернета.

1. Железный Человек (2008)

Когда Тони Старк в «Железном Человеке» раскидывает руки на фоне взрыва, сначала слышится звук этого взрыва, а потом уже появляются его вспышки. Но со школьных уроков физики все знают, что скорость света (вспышки от взрыва) больше скорости звука (грохота того же взрыва). Поэтому все должно быть наоборот: сначала — вспышки, потом — шум.

2. Марсианин (2015)

В «Марсианине» (и других фильмах про космос) зритель всегда может видеть лицо героя в скафандре, будто его шлем имеет внутреннюю подсветку. Лица же реальных космонавтов в костюмах рассмотреть снаружи невозможно. Если шлемы от скафандра были бы как в фильме, человек внутри попросту не смог бы нормально видеть в космосе. Чтобы проверить это, попытайтесь ночью посмотреть на улицу из ярко освещенной комнаты.

3. Форрест Гамп (1994)

В конце фильма «Форрест Гамп» умирает Дженни, подруга главного героя. Форрест говорит, что ее не стало в субботу утром, а на надгробии девушки значится дата 22 марта 1982 года. Дотошные зрители, которые решат проверить, какой день недели был в указанную дату, узнают, что на самом деле это был понедельник.

4. Титаник (1997)

В «Титанике» Джек рассказывает Розе, что он бывал на озере Виссота в штате Висконсин. Хотя на самом деле такое путешествие было невозможным: озеро Виссота было образовано в 1917 году в ходе строительства близлежащей электростанции на реке Чиппева, а «Титаник» затонул в 1912-м — за 5 лет до появления Виссоты.

5. Гарри Поттер и Философский Камень (2002)

Рубеус Хагрид в «Гарри Поттере» — полувеликан, его мать — великанша, а отец — волшебник. Хагрид почти в 2 раза выше обычного человека, а великаны во вселенной «Гарри Поттера» — это просто огромные существа. Отсюда у некоторых пользователей появляются закономерные вопросы. Например, как его родители смогли зачать 2 детей, если между ними была колоссальная разница в росте? И как отцу в одиночку удавалось справляться с огромным малышом, ведь известно, что мать Хагрида бросила семью, когда тот был еще ребенком?

6. Американская семейка (2009–2020)

В сериале «Американская семейка» самые внимательные зрители могли заметить, что в одной из серий во время разговора Хейли держит телефон вверх ногами. Надо ли говорить, что в обычной жизни это вряд ли было бы удобно?

7. Звездные войны — VI: Возвращение джедая (1983)

Ремастированные версии оригинальной трилогии «Звездных войн» с момента создания претерпели множество изменений. Но киноделы до сих пор не заметили, что в этой сцене с Палпатином в «Возвращении джедая» звездное небо выглядит слегка странно: весь задний план картинки оказывается размытым, в то время как звезды, которые также находятся на заднем плане, оказываются в отличном фокусе.

8. Парк юрского периода (1993)

В фильме «Парк юрского периода» 1993 года с помощью комара, застрявшего в янтаре ученым удается получить доступ к ДНК динозавров. Но на деле такие манипуляции невозможны: специалисты доказали, что ДНК не способна храниться в породе так долго. К тому же комар, показанный внутри янтаря, по строению и размерам больше всего напоминает комара-долгоножку, который не сосет кровь и, следовательно, не может содержать ДНК динозавров.

9. Дикий, дикий Запад (1999)

Персонаж Уилла Смита в «Диком, диком Западе» большую часть времени носит узенький черный галстук. Однако подобную форму галстуки стали приобретать лишь после 1924 года, а фильм рассказывает о событиях 1869 года.

10. Мстители: Финал (2019)

В фильме «Мстители: Финал», завершающем киносагу о Мстителях, бдительные фанаты тоже успели заметить неточность. В одном из кадров финальной битвы на шее Доктора Стрэнджа вдруг появляется магический амулет — Глаз Агамотто, — который в других сценах так же внезапно исчезает. Примечательно, что этот магический артефакт, внутри которого находился Камень Времени, был разрушен Таносом в предыдущей части киносаги.

11. Мир юрского периода (2015)

Герой Криса Пратта в «Мире юрского периода» дрессирует велоцирапторов. В фильме эти динозавры имеют весьма внушительные размеры и почти достигают человеческого роста. В реальности же доказано, что велоцирапторы были не выше 70 см и, вероятно, были больше похожи на птиц, потому что имели оперение.

12. Анаконда (1997)

В фильме «Анаконда» для съемок речного катера используется обратный видеоряд, чтобы показать, что лодка поворачивает вспять. Однако создатели фильма не учли, что в кадре также находится водопад, который при таком использовании видео течет в обратном направлении.

13. Назад в будущее (1985)

Знаменитая сцена из 1-й части трилогии «Назад в будущее», где Марти Макфлай играет на гитаре, на самом деле тоже содержит в себе киноляп. Гитара Gibson ES-345, которую Марти держит в руках, была выпущена через 3 года после событий в фильме: «Назад в будущее» рассказывает нам о 1955 годе, а красная гитара Gibson увидела свет лишь в 1958-м.

14. Стрингер (2014)

Когда герой Джейка Джилленхола в «Стрингере» ищет информацию в интернете, можно заметить, что на самом деле на экране компьютера всего лишь воспроизводится видео из Windows Media Player.

15. Умри, но не сейчас (2002)

В одной из частей франшизы о Джеймсе Бонде его противник, северокорейский шпион Тан-Сун Мун меняет свою внешность путем деформации ДНК и благодаря этому становится человеком с абсолютно другой внешностью. В реальном мире такие изменения невозможны, а подобные манипуляции с костным мозгом и вовсе опасны. Почему бы герою было просто не обратиться к пластическому хирургу?