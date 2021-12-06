15 случаев, когда создатели фильмов и мультиков спрятали некоторые детали так искусно, что многие заметили их только сейчас
Немногие способны во время первого просмотра фильма заметить абсолютно все занимательные детали. Ведь сначала мы уделяем внимание развитию сюжета, и лишь при повторном, а то и сотом просмотре любимой ленты мы узнаем отсылки и находим любопытные мелочи.
Мы в AdMe.ru немного завидуем тем пользователям сети, у которых глаз-алмаз. Ведь им в который раз удалось найти все эти занятные детали в мультиках и фильмах.
То есть близнецы Уизли просто взяли и сделали такие леденцы. Этакий плевок в лицо Волан-де-Морту
В «Русалочке» на свадьбе можно заметить короля и его советника из «Золушки»
Во вступительных титрах фильма «Алиса в Стране чудес» на долю секунды можно увидеть морду Чеширского кота на Луне
В «Геркулесе» накидка, прикрепленная к доспехам Геракла, на самом деле является шалью, подаренной ему приемной матерью
В киноленте «Искусственный разум» робот-ребенок Дэвид ни разу не моргнул на протяжении всего фильма
В мультике «Гадкий я» логотип Blu-Ray переделали в Gru-Ray. В честь главного героя — Грю
В фильме «Богемская рапсодия» дальнобойщика, который следит за Фредди, играет певец Адам Ламберт. С 2012 года он гастролирует с группой Queen
Во втором «Шреке» в спальне короля можно заметить гобелен с прудом — это отсылка к картине Моне «Пруд с лилиями»
В фильме «Человек-паук», получив известие о своем увольнении из совета директоров, Норман Осборн проходит через 5 стадий горя
В мультике «Город героев» кот на портере одет как Стич из мультфильма «Лило и Стич»
В «Чужом» на компьютерном терминале корабля «Ностромо» можно увидеть фотографию Джонси, корабельного кота, еще котенком
В «Истории игрушек — 4» на тарелке в антикварном магазине можно увидеть эмблему клана Мериды из мультфильма «Храбрая сердцем»
В фильме «Темный рыцарь» Джокер постоянно облизывает губы
На самом деле это из-за искусственных шрамов, которые носил Хит Леджер. Они постоянно отклеивались, поэтому Хит облизывал губы, чтобы удержать их на месте.
В «Моане» на раковине Таматоа можно заметить лампу из «Аладдина»
«Я только недавно заметил, что в фильме „Послезавтра“ на бейджике одного из героев написано „Йода“»
А какие занимательные детали в мультиках или фильмах замечали вы в последнее время?
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