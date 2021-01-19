15 случаев, когда создатели фильма спрятали в интерьере ключи к пониманию персонажей

Существуют фильмы, в которых визуальный ряд не менее важен, чем хорошая игра актеров. Художники-постановщики досконально прорабатывают интерьеры для съемок, чтобы как можно глубже втянуть зрителя в историю. С помощью деталей и цветовых решений они передают характер героев и даже объясняют их эмоциональное состояние.

Мы в AdMe.ru решили отыскать добротные фильмы и сериалы, в которых выразительные интерьеры раскрывают персонажей не меньше, чем сам сюжет.

Почему женщины убивают (2019 — настоящее время)

Сериал «Почему женщины убивают» повествует о нескольких женщинах, живущих в разных десятилетиях в одном и том же доме, и его убранство характеризует личность каждой из них. У Бет Энн интерьер хоть и соответствовал моде своего времени, но в нем отсутствовала индивидуальность, потому что его хозяйка до поры до времени подавляла себя и свои желания, оставаясь безликой тенью своего мужа.

Самый неординарный вид помещение имело при Симоне в 80-х годах. Фиолетовые стены сигнализируют о страстной натуре, золотые детали указывают на тягу к чрезмерности, а обилие зеркальных поверхностей и огромный портрет в центре комнаты сразу дают понять, что низкой самооценкой Симона не страдает.

Из машины (2014)

Несмотря на захватывающую историю научно-фантастического фильма «Из машины» и актерский состав, главным зрелищем ленты многие называют место, где разворачиваются события. Художник-постановщик подтвердил, что сочетание высокотехнологичного дома с видами дикой природы из панорамных окон отражает озадаченность главного героя относительно девушки-робота Авы. Персонаж видит существо, в котором искусственное уживается с настоящими человеческими переживаниями, и это приводит в замешательство.

Она (2013)

Фильм «Она» отличается оригинальными цветовыми решениями: почти в каждом кадре присутствует оранжевый или красный акцент в интерьере, что добавляет фильму особой атмосферности. Главный герой в исполнении Хоакина Феникса влюбляется в операционную систему. По задумке режиссера красные оттенки в окружающем мире как раз и символизируют страсть, которая заполнила собой мир персонажа. Особенный эффект создают красные стекла его офиса — проходя через них, свет действительно заполняет пространство теплотой.

Один дома (1990)

При работе над фильмом «Один дома» режиссер Крис Коламбус стремился создать картинку вне времени (как мы знаем, ему это удалось), потому перед создателем стояла задача сделать интерьер максимально уютным. Праздничную атмосферу создают рождественские цвета — зеленый и красный. Примечательно, что, любуясь помещениями дома, зритель так и не увидит комнату Кевина. Таким образом создатели усиливают впечатление от того, что мальчик не находит своего места среди домочадцев.

Паразиты (2019)

Сюжет фильма «Паразиты» вертится вокруг 2 семей: бедных Кимов и богатых Паков. Вторые владеют шикарным домом: минималистичный дизайн, обилие гладких поверхностей и стекол. Фильму характерна вертикальность: герои бесконечно спускаются и поднимаются, потому что режиссер отводит важную роль лестницам. Они означают социальную дистанцию между семьями, и каждый раз, когда Кимы по ним шагают вниз, окружающее пространство сужается, символизируя другой слой населения.

Форма воды (2017)

Квартира главной героини фильма «Форма воды» выделяется на фоне остальных: по задумке создателей, она должна была напоминать подводное пространство и наводить зрителя на мысль о связи героини с этой стихией. Для создания особого эффекта на стене одной из комнат (на кадре она позади героини) режиссер изобразил известную картину — «Большая волна в Канагаве» Кацусики Хокусая, после чего спрятал ее под слоями краски.

Лучшее предложение (2013)

Фильм «Лучшее предложение» из числа тех стильных картин, от которых не отвести глаз. По сюжету в жизнь нечистого на руку аукциониста вторгается загадочная женщина, которая хочет распродать ценное имущество с виллы своих родителей. Причудливо расписанные стены и потолок комнаты, в которой происходят их встречи, а также обилие статуй — все это напоминает декорации к театральной постановке. Вероятно, таким решением создатели намекают зрителю на неискреннее поведение одного из героев, чьи намерения откроются ближе к финалу.

Большая маленькая ложь (2017–2019)

Дома у моря, принадлежащие героиням сериала «Большая маленькая ложь», восхищают хорошим вкусом. Также в них можно уловить посыл создателей относительно героинь истории. К примеру, изысканный интерьер дома Селесты, муж которой склонен к агрессии по отношению к ней, имеет голубые оттенки.

Специалисты утверждают, что этот цвет призван дарить спокойствие, однако его избыток угнетает. Таким образом, цветовое решение усиливает впечатление от подавленного состояния Селесты.

Острые предметы (2018)

По сюжету сериала «Острые предметы» главная героиня после долгого отсутствия приезжает в дом властной матери, с которой у нее не лучшие отношения. Внутренняя отделка особняка в зеленых тонах и скудное освещение подчеркивают безрадостное состояние девушки.

Художник-постановщик фильма рассказал, что однажды увидел похожие зеленые обои с цветочным узором на снимке, и у него возникло ощущение «болота, которое поднимается по стенам». Такой же гнетущей атмосферы он стремился добиться с помощью подобной отделки стен, и у него это получилось.

Амели (2001)

Главная героиня фильма «Амели» — неординарная личность, и это подчеркнули художники-постановщики фильма. Достаточно обратить внимание на спальню Амели: мало кто выбирает обилие красного цвета для этой комнаты. Разные светильники по бокам свидетельствуют о том, что девушка не загоняет себя в навязанные обществом рамки, а забавные картины навевают мысли о ее детской непосредственности.

Зачарованные (1998–2006)

Особняк, который был обителью сестер-ведьм из сериала «Зачарованные», по сей день является местом паломничества фанатов. Оно и неудивительно, ведь так хочется прикоснуться к ламповой атмосфере фильма, которая была достигнута в том числе и за счет интерьеров. Но не все знают, что в съемках сериала участвовал только фасад пресловутого дома, а комнаты были воссозданы в студии.

В обстановке преобладает винтажная мебель, что создает впечатление, будто она находится в доме уже несколько десятков лет. Это укрепляет тезис сериала о преемственности поколений. А цветные витражи создают игру света и навевают мысли о волшебных флюидах, исходящих от героинь.

2001 год: Космическая одиссея (1968)

Фильм «2001 год: Космическая одиссея» впечатляет своим визуальным рядом. Эти интерьеры можно назвать раем для перфекциониста. Особое чувство нереальности происходящего у зрителей вызывает белая комната: она имеет все необходимые атрибуты спальни, но при этом кажется неестественно стерильной и чужой. Такого эффекта Кубрик добился за счет подсветки пола, которую вряд ли бы кто-то в реальной жизни додумался сочетать с неоклассическим интерьером.

Хоббит: Нежданное путешествие (2012)

Уютные жилища хоббитов из экранизаций произведений Толкина сложно не облюбовать. Они представляют собой норы в холмах с круглыми дверьми и окнами, обставленные деревянной мебелью и изобилующие съестными запасами, ведь их владельцы очень любят вкусно поесть. Архитекторы по всему миру проектируют подобные дома, делая упор на экологичность.

Согласно произведениям Джона Толкина, только зажиточные хоббиты могли позволить себе просторное жилье со множеством переходов и залов, бедняки же ограничивались небольшой норой с одним окошком или даже без него. Таким образом, Бильбо был одним из богатейших жителей Хоббитона.

Гарри Поттер и Орден Феникса (2007)

Кинофраншиза о Гарри Поттере не казалась бы такой волшебной без атмосферных интерьеров. Один из самых запоминающихся — кабинет Амбридж в фильме «Гарри Поттер и Орден Феникса». Наблюдение за женщиной в розовой одежде в интерьере такого же цвета да еще и с изображениями котят создает у зрителя когнитивный диссонанс: он испытывает дискомфорт от несоответствия недобрых идей Амбридж, занимающей солидный пост, с той наивностью и свежестью, с которыми ассоциируется розовый цвет. Потому этот персонаж получился абсолютно не картонным и впечатляет чуть ли не больше главного злодея.

Удивительная миссис Мейзел (2017 — настоящее время)

Действия сериала «Удивительная миссис Мейзел» происходят в середине прошлого века, а это значит, что перед создателями стояла задача не только нарядить героев по моде той эпохи, но и поместить их в соответствующие декорации. И это им удалось. Интерьеры не менее удивительны, чем сама миссис Мейзел, и полностью соответствуют ее натуре: они ярки, жизнерадостны и не противоречат хорошему вкусу. Особенно запоминается кухня в бело-красных тонах, для создания которой художник-постановщик сериала черпал вдохновение в фильмах середины прошлого века c Дорис Дэй и даже частично копировал оттуда некоторые элементы.