15 случаев, когда наши любимые актеры говорили чужими голосами, а мы и не заметили

Мы уже привыкли к отменному дубляжу зарубежных фильмов. И знаем, что, например, Сергей Бурунов не раз озвучивал персонажей Леонардо Ди Каприо, а голос Ольги Зубковой прикипел к героиням Анджелины Джоли. Однако порой вовсе не замечаем, что актеры в отечественных кинолентах тоже говорят не своими голосами.

Мы в AdMe.ru решили разобраться, кого из наших любимых актеров переозвучивали коллеги по цеху. И почему так получилось, что даже популярные артисты лишились в некоторых картинах собственного голоса.

Виктор Сухоруков и Алексей Полуян — «Брат»

Режиссер картины «Брат» Алексей Балабанов считал, что переозвучить актера — все равно что снять фильм второй раз. Такой прием позволяет заново раскрыть характер персонажа и наделить его особой энергией. В криминальной драме «Брат» герой Виктора Сухорукова говорит голосом Алексея Полуяна, который, в свою очередь, снялся в другой нашумевшей киноленте Балабанова — «Груз 200».

Милош Бикович и Сергей Габриэлян — младший — «Холоп»

Комедия «Холоп» о перевоспитании избалованного мажора и превращении его в простого хорошего парня стала самым кассовым российским фильмом в истории кино. Исполнитель главной роли Милош Бикович, серб по национальности, говорит по-русски с легким акцентом. Поэтому создатели картины решили переозвучить «холопа» и наделили его голосом молодого актера Сергея Габриэляна — младшего.

Ирина Муравьева и Жанна Рождественская — «Карнавал»

Ирина Муравьева блестяще справилась с ролью Нины Соломатиной — вчерашней школьницы из провинции, мечтающей покорить столичные подмостки. А ведь актриса была на 13–14 лет старше своей экранной героини. Несмотря на то, что Муравьева обладала приличными вокальными данными, режиссер фильма захотела, чтобы все песни в картине были исполнены профессионалом, а именно Жанной Рождественской. Ирина Муравьева приняла замену как должное, но в 1983 году все же записала собственную версию композиции «Позвони мне, позвони».

Алексей Панин и Юрий Гальцев — «Жмурки»

Поклонник переозвучивания Алексей Балабанов не отказался от своего излюбленного приема и в ленте «Жмурки». Уже после съемок он попросил Юрия Гальцева озвучить героя Алексея Панина. А голосом Панина заговорил другой персонаж картины — студент-медик в исполнении Сергея Глазунова.

Леонид Громов и Сергей Маковецкий — «Груз 200»

Профессору научного атеизма в исполнении Леонида Громова голос подарил известный актер Сергей Маковецкий. Изначально роль Артема Николаевича Казакова писалась именно для Маковецкого, но тот, прочитав сценарий, отказался от съемок. Благо режиссеру удалось убедить артиста согласиться хотя бы на озвучивание.

Барбара Брыльска и Анна Каменкова — «Ирония судьбы. Продолжение»

В фильме «Ирония судьбы, или С легким паром!» Барбара Брыльска говорит голосом Валентины Талызиной. В продолжении истории, снятом 30 лет спустя, советская актриса наотрез отказалась дублировать польскую коллегу. В этот раз Надю Шевелеву озвучила известная российская артистка Анна Каменкова.

Лина Бракните и Алиса Фрейндлих — «Три толстяка»

Лине Бракните было 13 лет, когда она снималась в фильме-сказке «Три толстяка» по одноименной повести Юрия Олеши. Гибкая, пластичная и сообразительная, она схватывала все на лету. А вот с озвучкой юная актриса не справилась, и в некоторых эпизодах картины голосом Суок говорит Алиса Фрейндлих.

Донатас Банионис и Александр Демьяненко — «Король Лир»

Александр Демьяненко, запомнившийся миллионам зрителям ролью Шурика, был настоящим мастером дубляжа. Особенно хорошо его голос подходил к внешности импозантного литовского актера Донатаса Баниониса, который по-русски говорил с заметным акцентом. Сам Банионис настаивал, чтобы его озвучивал именно Демьяненко, считая, что тот, будучи выдающимся артистом, голосом дорабатывает некоторые существенные детали в образе персонажа.

Виолетта Клименко и Лия Ахеджакова — «Д’Артаньян и три мушкетера»

Аббатису в советском мюзикле «Д’Артаньян и три мушкетера» в исполнении Виолетты Клименко озвучила Лия Ахеджакова. Режиссер хотел придать персонажу наивности и очарования, которые он и нашел в голосе Лии Меджидовны.

Анатолий Папанов и Игорь Ефимов — «Холодное лето пятьдесят третьего...»

Роль Копалыча стала для Анатолия Папанова последней. Вернувшись со съемок картины домой, актер решил принять холодный душ (в доме не было горячей воды) и скоропостижно скончался от сердечного приступа. Роль осталась неозвученной. Свой голос герою Папанова подарил актер Игорь Ефимов.

Лидия Федосеева-Шукшина и Наталья Гундарева — «Они сражались за Родину»

Заключительной работой Василия Шукшина стала роль Лопахина: актер скончался прямо на съемочной площадке. Потрясенная потерей мужа Лидия Федосеева-Шукшина, сыгравшая Глашу, не смогла озвучить свою героиню. За нее это сделала актриса Наталья Гундарева.

Борис Хмельницкий и Александр Белявский — «Стрелы Робин Гуда»

Существует несколько объяснений, почему Робин Гуда в картине озвучил не сам Борис Хмельницкий, а Александр Белявский. По одной из версий, Хмельницкий демонстративно отказался давать персонажу свой голос после того, как узнал, что из фильма вырезали песни Высоцкого. По словам же режиссера, актер страдал заиканием, что и послужило поводом для замены его голоса.

Татьяна Федотова и Надежда Румянцева — «Белое солнце пустыни»

Голосом Надежды Румянцевой говорят многие известные киногероини: и Нина в «Кавказской пленнице», и Зита и Гита в фильме 1972 года, и даже Гюльчатай в «Белом солнце пустыни». Несмотря на эпизодичность появления на экране, персонаж Татьяны Федотовой запомнился и полюбился зрителям.

Леонид Куравлев и Валерий Золотухин — «Иван Васильевич меняет профессию»

Леонид Куравлев гениально воплотил на экране образ вора-авантюриста Жоржа Милославского. При этом в эпизоде, где актер поет, звучит не его голос. Знаменитую песню «Разговор со счастьем» исполнил не кто иной, как Валерий Золотухин.

Анна Ашимова и Лариса Долина — «Чародеи»

Роль Нины Пуховой стала единственной работой в кино Анны Ашимовой. На пробы в сказку «Чародеи» девочка попала случайно: ассистент режиссера заметила ее во Дворце пионеров и пригласила на съемки. Аня замечательно сыграла экранную сестру Александра Абдулова. Правда, озвучивали юную актрису совершенно разные люди. Например, песню «Три белых коня» исполнила фальцетом Лариса Долина.