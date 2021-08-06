15 случаев, когда наши актеры и актрисы сыграли одного и того же персонажа, но сделали это по-разному

То, каким будет на киноэкране тот или иной известный герой, зависит не столько от режиссерской задумки, сколько от актерского мастерства того, кто будет исполнять эту роль. Конечно, в итоге популярные персонажи приобретают совершенно разные черты и зачастую могут кардинально отличаться в различных киноадаптациях. И это замечательно, поскольку каждый актер и актриса привносят в образ частичку себя и открывают новые грани своего героя или героини.

Мы в AdMe.ru решили вспомнить наиболее яркие примеры, когда отечественные звезды сыграли одних и тех же популярных киногероев.

1. Остап Бендер

Остап Бендер — легендарный герой романов Ильфа и Петрова, трикстер и ловкач. Конечно, столь яркий образ не мог оказаться невостребованным у режиссеров. В 1968 году роль Бендера в фильме «Золотой теленок» исполнил актер Сергей Юрский. Через 3 года образ этого авантюриста на экране воплотил Арчил Гомиашвили, снявшись в главной роли в фильме «12 стульев». Затем в 1976 году за экранизацию этого же произведения взялся признанный мэтр Марк Захаров. Он увидел в образе Остапа Ибрагимовича знаменитого актера Андрея Миронова. Наконец, в 2005 году вышел сериал «Золотой теленок», где Бендера блестяще сыграл Олег Меньшиков. Кстати, интерес режиссеров к произведениям Ильфа и Петрова не угасает, и в 2021 году нас ждет премьера комедии «12 стульев», где главную роль исполнит Дмитрий Нагиев.

2. Аксинья Астахова

В 1957 году состоялась премьера первых 2 серий фильма-эпопеи «Тихий Дон», снятого по одноименному роману Михаила Шолохова. Роль роковой женщины Аксиньи тогда исполнила знаменитая актриса Элина Быстрицкая. Картина имела большой успех как среди зрителей, так и среди критиков. Актриса вспоминала: «Была огромная зрительская почта. Но одно письмо, помню, было совершенно особенное — послание от 30 старейшин донских казаков. Они писали, что просят называться Аксиньей Донской». В XXI веке режиссер Сергей Урсуляк вновь решил взяться за экранизацию этого произведения, и в 2015 году на экраны вышел сериал «Тихий Дон». В новой интерпретации Аксинью Астахову сыграла молодая актриса Первой студии Вахтанговского театра Полина Чернышова.

3. Григорий Мелехов

Одну из главных мужских ролей в фильме 1957 года исполнил актер Петр Глебов. Надо сказать, что роль Григория Мелехова стала одной из самых заметных в творческой биографии Глебова, хотя он снимался во множестве фильмов. В 2015 году образ лихого донского казака на экране воплотил актер Евгений Ткачук. Зрители могли запомнить его по роли Ивана Шатова в телесериале «Бесы» режиссера Владимира Хотиненко, снятого годом ранее по одноименному роману Федора Достоевского.

4. Маргарита

В 90-е годы за экранизацию культового романа Михаила Булгакова «Мастер и Маргарита» взялся режиссер Юрий Кара. В 1993 году фильм был готов, но из-за конфликта с правообладателем он лег на полку на целых 20 лет. В итоге сокращенная версия картины вышла в свет только в 2011 году. Роль Маргариты исполнила актриса Анастасия Вертинская. Тогда она «обошла» на пробах таких звезд, как Анна Самохина, Вера Сотникова и Ирина Алферова. Режиссер объяснял выбор Вертинской так: «У нее — масса достоинств. Во-первых — прекрасная актриса, во-вторых — благородство, порода. Кровь! — как говорит Коровьев. Ну, в общем-то, она стала фавориткой продюсеров. Хотя многие из актрис хорошо показались и были достойны быть Маргаритой». В 2005 году на телевизионные экраны вышел сериал «Мастер и Маргарита» режиссера Владимир Бортко. В нем Маргариту сыграла Анна Ковальчук. Сериал пользовался большой популярностью у зрителей, но многие критики были от него не в восторге.

5. Мастер

В киноверсии Юрия Кары роль Мастера исполнил актер театра «Ленком» Виктор Раков. До этого он снимался в таких знаковых фильмах того времени, как «Убить дракона» и «Мать». В телесериале образ Мастера воплотил актер Александр Галибин, хотя изначально на эту роль прочили Олега Меньшикова. Интересно, что в сериале Мастер говорит голосом не Галибина, а Сергея Безрукова, который исполнил роль Иешуа. Таков был творческий замысел режиссера, чтобы обозначить связь между этими персонажами.

6. Воланд

В 1993 году образ Воланда примерил на себя блестящий актер Валентин Гафт. На тот момент ему было 58 лет, и образ повелителя сил тьмы вышел у Гафта довольно легким и ироничным. Когда за роль Воланда взялся актер Олег Басилашвили, ему было уже 70 лет, поэтому персонаж получился более монументальным и наполненным мудростью прожитых лет. После выхода обеих картин зрители даже устраивали голосования, кто из актеров оказался более убедительным в этой роли. Разумеется, к единому мнению они не пришли.

7. Шерлок Холмс

Образ талантливого сыщика из романов Артура Конана Дойла тоже не раз воплощался в кино. Однако для наших зрителей каноническим Шерлоком всегда был Василий Ливанов, который впервые исполнил эту роль в 1979 году. Кстати, его талант был отмечен не только на родине, но и за рубежом. За роль Холмса королева Елизавета II пожаловала Ливанову орден Британской империи. Наградить актера предложил посол Великобритании в России, отметив, что Ливанов «прекрасно стал Шерлоком Холмсом, может быть, лучше английских актеров». В 2013 году режиссер Андрей Кавун решил выпустить сериал по мотивам рассказов Конана Дойла. Роль сыщика досталась актеру Игорю Петренко. Слоган нового фильма звучал так: «Тот самый, но совсем другой». А в 2020 году вышла первая серия детективно-приключенческого сериала «Шерлок в России». На сей раз Холмсом стал известный актер Максим Матвеев.

8. Доктор Ватсон

В версии 1979 года роль доктора Ватсона досталась актеру Виталию Соломину. Просматривая актерскую картотеку в поисках подходящей кандидатуры, режиссер увидел фотографию Соломина с накладными усами, и ему показалось, что со снимка на него смотрит молодой Конан Дойл. Причем худсовету изначально не понравилась «слишком славянская» внешность актера, но режиссер был непреклонен. В сериале 2013 году образ доктора воплотил актер Андрей Панин. Интересно, что в этой версии фамилия доктора произносилась четко по транскрипции — Уотсон.

9. Князь Лев Мышкин

В 1958 году режиссер Иван Пырьев выпустил фильм по мотивам первой части романа Федора Достоевского «Идиот». В нем князя Мышкина сыграл выпускник театрального училища им. Б В. Щукина Юрий Яковлев. При этом изначально хотели утвердить Олега Стриженова. Однако режиссер никак не мог забыть пробы Яковлева: «Шли дни, а передо мной все еще стоял увиденный мною молодой актер. Внезапно я понял, что в моем представлении он связывается с образом князя Мышкина. Те же глаза — глубокие, умные, добрые, словом, такие, какими их описал Достоевский. Да не только глаза — во всем облике артиста ощущалось какое-то природное благородство». В 2003 году за экранизацию «Идиота» взялся Владимир Бортко. В роли князя Льва Мышкина он увидел актера Евгения Миронова.

10. Григорий Печорин

Впервые образ Печорина из романа Лермонтова «Герой нашего времени» был воплощен на экране в 1967 году актером Владимиром Ивашовым. Дилогия состояла из двух фильмов — «Бэла» и «Максим Максимыч. Тамань». Затем в 1976 году вышел телевизионный спектакль режиссера Анатолия Эфроса «Страницы журнала Печорина». Тогда Печорина сыграл популярный актер Олег Даль. Наконец, в 2006 году зрители увидели восьмисерийный художественный фильм «Герой нашего времени», где главная роль досталась актеру Игорю Петренко. Критики высоко оценили его работу, отметив, что характер Печорина был передан великолепно.

11. Д’Артаньян

В 1979 году зрители увидели экранизацию романа Дюма-отца «Три мушкетера», где роль юного гасконца сыграл Михаил Боярский. Причем изначально ему должна была достаться роль графа Рошфора, но однажды он опоздал на репетицию и так стремительно ворвался на съемочную площадку, что режиссер понял, что перед ним настоящий д’Артаньян. В 2013 году вышел исторический приключенческий российский сериал «Три мушкетера». Режиссером и продюсером выступил Сергей Жигунов. Создатели фильма подчеркнули, что лента не является ремейком советского кинофильма. На этот раз образ д’Артаньяна воплотил молодой актер Риналь Мухаметов. Режиссер отзывался о нем так: «Удивительно талантливый. Разносторонний. <...> мальчишка просто поразительный. Просто поразительный. Вот, если бы его не было, наверное, не стоило бы снимать этот фильм, я так думаю. Ну, ничего бы не получилось».

12. Миледи

В 1979 году роль Миледи должна была исполнять Елена Соловей, но актриса не смогла участвовать в картине из-за беременности. Тогда режиссер утвердил Маргариту Терехову, которая блестяще справилась с задачей, и сегодня нам сложно представить в этой роли кого-то другого. Так что в 2013 году перед актрисой Екатериной Вилковой стояла весьма непростая задача — создать не менее яркий образ коварной и обольстительной Миледи. О кастинге актеров режиссер говорил так: «Я попытался собрать ансамбль из артистов высокого уровня (у меня нет времени и сил обучать людей на площадке), известных, но не набивших оскомину у зрителей».

13. Людмила Прокофьевна Калугина

Фильм «Служебный роман» считается классикой советского кинематографа. В свое время он имел бешеный успех: в 1978 году его посмотрело свыше 58 млн зрителей. На роль суровой директрисы была утверждена Алиса Фрейндлих — режиссер заметил ее еще со времен кинопроб на картину «Гусарская баллада». И надо сказать, что Алиса Бруновна справилась с задачей на отлично — чего только стоит сцена свидания Новосельцева и Калугиной, которая была полностью сымпровизирована актерами. В 2011 году режиссер Сарик Андреасян решил снять ремейк культовой ленты Рязанова. Фильм получил название «Служебный роман. Наше время». На роль Людмилы Прокофьевны была утверждена Светлана Ходченкова. В итоге картина получила весьма неоднозначные отзывы, а сам Эльдар Рязанов отметил: «Меня приглашали на премьеру „Служебного романа. Новое время“, но я не имею к этому фильму никакого отношения, и мне это не интересно».

14. Анна Каренина

Фильм 1967 года считается одной из самых популярных и канонических экранизаций романа Льва Толстого «Анна Каренина». Роль Анны Аркадьевны Карениной исполнила популярная актриса Татьяна Самойлова, а ее возлюбленного Вронского — Василий Лановой. Что интересно, в прошлом Самойлова и Лановой были мужем и женой. Через 50 лет, в 2017 году режиссер Карен Шахназаров решил снять свою версию этой истории. Он выпустил фильм «Анна Каренина. История Вронского». В его интерпретации Анну сыграла Елизавета Боярская.

15. Павел Петрович Чичиков

Довольно долгое время главное произведение Николая Гоголя не было экранизировано. Однако в 1984 году на экраны все-таки вышел пятисерийный художественный фильм по первому тому «Мертвых душ». Главная роль авантюриста Павла Петровича Чичикова досталась актеру Александру Калягину. Затем в 2005 году образ Чичикова воплотил на экране Константин Хабенский. В новом фильме режиссер Павел Лунгин решил объединить несколько произведений Гоголя, но при этом оставил центрального персонажа из «Мертвых душ». Наконец, совсем недавно, в 2020 году свою трактовку классического произведения представил Григорий Константинопольский. В своем мини-сериале он решил перенести действие в наши дни, так что Чичиков в исполнении Евгения Цыганова носит стильные костюмы и ездит на BMW с водителем.