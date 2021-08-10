15+ случаев, когда киношники не стали заморачиваться с реквизитом и использовали все, что под руку попалось

Если в одних фильмах реквизиторам нужно позаботиться главным образом о нарядах героев и интерьере, другие жанры подразумевают поистине кропотливую работу. Исторически достоверные костюмы, футуристическая техника и целые города в миниатюре — лишь немногое из того, над чем приходится трудиться людям этой профессии, и без фантазии здесь не обойтись. Иногда скромный бюджет фильма вынуждает ответственных за реквизит использовать все, что попадается под руку. Впрочем, порой они идут на подобные уловки в надежде, что никто этого не заметит.

Мы в AdMe.ru пересмотрели популярные фильмы и сериалы в жанре фантастики и заметили в кадре немало повседневных вещей, которые попытались выдать за предметы одежды, высокие технологии или элементы декора.

1. В сериале «Локи» главного героя допрашивают с помощью музыкального синтезатора для начинающих, а в качестве компьютера использовали старенький кассетный магнитофон

2. Капсула анабиоза из сериала «Агенты „Щ.И.Т.“» — всего лишь багажник, который крепится на крышу автомобиля

3. Ядерный реактор «Мистер Фьюжен» на автомобиле из фильма «Назад в будущее» — это слегка модифицированная кофемолка марки Krups

4. Один из инструментов юного Энакина из «Звездных войн» — выкрашенная в серебристый цвет игрушка для собак

5. Декоративный нагрудник на костюме юного Дина Джарина в сериале «Мандалорец» на самом деле является фиксатором коленного сустава

6. В роли шпионского жучка из сериала «Бумажный дом» выступила часовая батарейка

7. Сканером растений в сериале «Пространство» послужил фумигатор от комаров

8. Энергетический лук Джанны из фильма «Звездные войны: Скайуокер. Восход» — это 2 обычных лука, соединенных вместе

9. Высокотехнологичные панели криоблока в фильме «Брешь» — на деле блоки из пенопласта, которые используют для упаковки телевизоров

10. Необычная пряжка на костюме Грифа Карги из сериала «Мандалорец» — это складной ножик

11. Ремни пилотов снегоходов из фильма «Звездные войны. Эпизод V: Империя наносит ответный удар» сделаны из упаковочной пленки с пупырышками

12. Реквизиторы фильма «Чужой» долго не думали и просто повесили на стену сиденье для унитаза

13. Динамик радио на космическом корабле в сериале «Нация Z» — это воздухозаборник от фена

14. На съемках сериала «Маньяк» специальными наушниками, анализирующими мозг, послужили радиаторы системы охлаждения компьютера и старые компьютерные кабели

15. Горнодобывающее устройство из сериала «Пространство» — это небольшой походный фонарь на штативе

16. В футуристическом сериале «Мир Дикого Запада» можно заметить обыкновенную подставку для планшета