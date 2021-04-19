15 роскошных платьев из кино, которые достойны называться произведениями искусства

Платья — тоже своего рода герои фильмов. Они могут впечатлить зрителей наравне с игрой актеров и поворотами в сюжетной линии. Костюмы некоторых героинь настолько красивы, что они достойны войти в историю моды.

Мы в AdMe.ru смотрим кино не только ради крутых актеров и захватывающих сюжетов, но и любуемся шикарными платьями. Уверены, вы тоже получите порцию эстетического наслаждения.

Фиона Джонсон, «Матрица» (1999)

«Ты меня слушаешь, Нео, или смотришь на девицу в красном?» — говорит Морфеус. Эффектное красное платье еще больше цепляет глаз на фоне черных деловых костюмов — этот прием работает как для зрителя, так и для героев фильма. Эта блондинка, благодаря «эффекту красного платья», выделяется в толпе и выполняет роль отвлекающего объекта во время тренировок Нео.

Николь Кидман, «Золотой компас» (2007)

Золотистый чехол с пайетками поверх шелкового платья в бельевом стиле запоминается своей нестандартностью и вполне отражает образ миссис Колтер — красивой, но холодной, эффектной и влиятельной женщины. По словам художницы по костюмам Рут Майерс, она черпала вдохновение из старого Голливуда.

Леа Сейду, «Красавица и чудовище» (2014)

По-настоящему королевское изумрудно-зеленое платье Белль надевает, когда попадает в замок Чудовища. Именно в нем она блуждает по лесу и находит могилу девушки-лани, возлюбленной хозяина замка. Это платье, как и другие костюмы фильма, созданные Пьером-Ивом Жиро, сочетают в себе элементы стилей ампир и ренессанс.

Мелани Лоран, «Бесславные ублюдки» (2009)

Это ярко-алое платье, которое художник по костюмам Анна Шепард создала в рамках стиля 40-х годов, просто кричит о желании героини отомстить за свою семью. Помада и маникюр в тон платью подчеркивают ее решимость и предвещают эффектное завершение этой сцены в кинотеатре, где собрались злодеи.

Эмма Стоун, «Ла-Ла Ленд» (2016)

Коктейльное синее платье в стиле ретро от дизайнера Мэри Зофрис героиня Эммы Стоун надевает на вечеринку, после которой встречает Себастьяна (Райана Гослинга). В фильме синий цвет означает творческий потенциал, который есть и у Мии, и у Себастьяна, одетого в синий костюм в той же самой сцене.

Оливия Хасси, «Ромео и Джульетта» (1968)

Платье Джульетты, как и все костюмы в этом фильме, полностью соответствует историческому времени — стилю XV века. Для одежд рода Капулетти, к которому относится Джульетта, художник по костюмам выбрал багряный оттенок красного, а для клана Монтекки — сдержанный синий.

Кирстен Данст, «Мария-Антуанетта» (2006)

Художница по костюмам Милена Канонеро создала не просто одежду, выдержанную в стиле эпохи, а костюмы, которые придают истории дополнительные смыслы. Например, это платье с цветочным узором, который совпадает с узором на стенах, надето на Марии-Антуанетте, когда она читает неутешительное письмо из дома. В письме говорится, что у ее братьев и сестер уже рождаются дети, а у нее их все еще нет. Мария-Антуанетта подчиняется правилам жизни роскошного Версаля и буквально теряет себя, пытаясь исполнить чужую волю.

Мэрилин Монро, «Джентельмены предпочитают блондинок» (1953)

Самая гламурная блондинка 50-х Мэрилин Монро в великолепном платье-бюстье из розового атласа в сочетании с вечерними перчатками. Своим образом она очаровывает и зрителей, и публику в кадре, исполняя известный музыкальный номер «Бриллианты — лучшие друзья девушек». Впоследствии розовое платье стало модной иконой, и его неоднократно повторяли, в том числе Мадонна в клипе Material Girl.

Эмма Уотсон, «Красавица и чудовище» (2017)

То самое желтое бальное платье из диснеевского мультфильма «Красавица и чудовище» было перенесено в фильм, но с небольшими изменениями. Эмма Уотсон хотела создать образ современной, сильной и смелой Белль, но прежнее платье принцессы настраивало совсем на другой лад. Художница по костюмам Жаклин Дюрран постаралась найти баланс между нежным кукольным платьем и новым прочтением образа главной героини.

Кейт Бланшетт, «Золушка» (2015)

Дизайнер Сэнди Пауэлл, работая над костюмами злой мачехи, вдохновлялась модой 1940-х, так что образ злодейки получился стильным, ярким и узнаваемым. Особенно это ядовито-зеленое платье, которое героиня Кейт Бланшетт носит на самом главном балу в жизни Золушки.

Рейчел Макадамс, «Дневник памяти» (2004)

В этом простом, но изящном платье на пуговицах Эллисон возвращается к Ною. И когда они наконец встречаются, разворачивается одна из самых запоминающихся романтических сцен — поцелуй под дождем. Художник по костюмам Карин Вагнер рассказывает, что попыталась отразить в этом платье эпоху и то, какой женщиной хотела стать главная героиня; а голубой — это цвет надежды.

Кэри Маллиган, «Великий Гэтсби» (2013)

Бежевое платье героини очень незамысловатое по крою, но богато украшено хрустальными каплями. Дэйзи надевает его на одну из роскошных вечеринок Гэтсби, на которой тот сообщает ей, что они устраиваются для нее одной. По словам дизайнера по костюмам Кэтрин Мартин, это платье вдохновлено образом № 33 из подиумной коллекции Prada сезона весна-лето — 2010.

Аня Тейлор-Джой, «Эмма» (2020)

По сравнению с другими «сложносочиненными» нарядами героини, это очень простое, но нежное и запоминающееся платье. Растительный орнамент сочетается с видами природы в той сцене, где Эмма узнает о чувствах Джорджа Найтли. И эта визуальная гармония — не столько задумка режиссера и оператора, сколько решение дизайнера по костюмам Александры Бирн, которая хотела именно с помощью цвета платья подчеркнуть, как героиня вписывается в окружающую обстановку и как резко выделяется из нее.

Эмма Уотсон, «Гарри Поттер и кубок огня» (2005)

Нежное розовое платье с летящими оборками — первый по-настоящему женственный образ Гермионы в экранизации поттерианы и ее первое платье во всей серии фильмов. Благодаря ему, ну и конечно, прическе, Гарри и Рон наконец замечают, что она — не только подруга и отличница, но еще и привлекательная девушка.

Лив Тайлер, «Властелин колец: Братство Кольца» (2003)

Бархатное эльфийское платье с великолепной вышивкой носит название «Реквием» (так оно было подписано на выставке костюмов из фильма) — вероятно, потому, что Арвен одета в него в сцене, в которой отец уговаривает ее попрощаться с мечтами о жизни с обычным человеком и уплыть в Валинор — царство бессмертных эльфов.