15 шикарных фильмов о любовных многоугольниках

Подписаться на AdMe

Поделиться в Facebook

Рассказать ВКонтакте Ребята, мы вкладываем душу в AdMe.ru. Cпасибо за то,

что открываете эту красоту. Спасибо за вдохновение и мурашки.

Присоединяйтесь к нам в Facebook и ВКонтакте

AdMe.ru собрал для вас 15 ярких кинокартин различных жанров. В центре каждой из них — запутанные любовные отношения, которые образуют многоугольник. Кажется, этим героям уже невозможно выбраться из сложившегося положения и они крепко связаны по рукам и ногам. Но все же мы думаем, что всем им еще предстоит сделать непростой выбор, который навсегда изменит их жизнь. Приготовьтесь, будет жарко!

Одержимость Wicker Park

В ролях: Джош Хартнетт, Диана Крюгер, Роуз Бирн, Мэттью Лиллард

Накануне важной деловой поездки молодой преуспевающий финансист Мэтью замечает в ресторане свою бывшую возлюбленную Лизу, которая таинственным образом исчезла два года назад. Забыв обо всем, Мэтью ступает на путь обмана и подозрений, чтобы выследить ее.

Пытаясь решить головоломку с помощью загадочных улик, он случайно знакомится с другой девушкой. Ее тоже зовут Лиза, и, возможно, ей известна тайна странного исчезновения. Мэтью не предполагает, что любовная одержимость уже сделала его жертвой виртуозной интриги.

Пристегните ремни Allacciate le cinture

В ролях: Касия Смутняк, Франческо Арка, Филиппо Шиккитано, Каролина Крешентини, Паола Миначчони

Елена и Антонио абсолютно разные — по характеру, жизненным приоритетам, отношению к миру. И тем не менее чувствуют непреодолимое взаимное притяжение, хотя всячески пытаются с ним справиться. Не только потому, что между ними нет ничего общего, но и по более важным причинам: у Елены роман с архитектором Джорджио, а Антонио встречается с лучшей подругой Елены Сильвией. Однако страсть сильнее — и молодые люди женятся. Спустя несколько лет Елена понимает, что, возможно, совершила трагическую ошибку.

Глубокое синее море The Deep Blue Sea

В ролях: Рэйчел Вайс, Том Хиддлстон, Саймон Расселл Бил, Энн Митчелл

Хестер Колльер ведет привилегированную жизнь: она замужем за известным судьей Уильямом Колльером. Однажды Хестер встречает в гольф-клубе бывшего пилота военно-воздушных сил Фредди Пейджа, и между ними вспыхивает страсть. Так богатая пара разрушает собственный семейный мир. Осуждаемая окружающими и непонятая собственным мужем и родителями, Хестер пытается создать новое счастье, но чувства настолько захватывают ее, что она словно погружается в глубокое синее море.

Прошлой ночью в Нью-Йорке Last Night

В ролях: Кира Найтли, Ева Мендес, Сэм Уортингтон, Гийом Кане, Гриффин Данн

Молодожены Майкл и Джоанна красивы, успешны и живут в огромной квартире в центре Манхэттена, но всего одна ночь заставит их усомниться друг в друге.

За день до нее на вечеринке Джоанне всего на мгновение покажется, что Майкл неравнодушен к симпатичной Лауре, своей новой сотруднице, с которой ему предстоит отправиться в командировку. И, когда на следующее утро неподалеку от дома Джоанна встретит своего бывшего возлюбленного, французского драматурга Алекса, она примет его предложение поужинать не задумываясь.

Лепестки надежды Hope Springs

В ролях: Колин Ферт, Хизер Грэм, Минни Драйвер, Мэри Стинберген, Франк Коллисон

Колин, получивший внезапную отставку от невесты Веры, уезжает из Англии в глухой американский городишко и предается провинциальной тоске. Однако судьба дает ему шанс быстро покончить с депрессией, сведя его с местной медсестрой Мэнди, прелестной девушкой с добрым сердцем. Знакомство с ней более чем благотворно влияет на Колина. В его сердце уже пробиваются ростки новой любви, как вдруг на горизонте объявляется забытая было ветреная Вера. Девушка полна решимости вернуть своего парня назад любой ценой.

Две женщины

В ролях: Анна Вартаньян, Рэйф Файнс, Александр Балуев, Сильви Тестю

Наталья Петровна — сильная, уверенная в себе молодая женщина, супруга богатого помещика Ислаева — влюбляется в 21-летнего Алексея Николаевича Беляева, учителя собственного сына. Воспитанница Натальи Петровны Верочка тоже влюблена в Алексея. В этой любовной геометрии присутствует еще и Ракитин, друг семьи Ислаевых, который давно и безнадежно влюблен в Наталью.

Друзья Les deux amis

В ролях: Гольшифте Фарахани, Венсан Макен, Луи Гаррель, Мао Адам, Пьер Мэйллет

Заносчивый красавчик Абель и начинающий актер Клеман — друзья. Но дружба дает трещину, когда оба влюбляются в Мону — симпатичную продавщицу. Смешливая, но неприступная и загадочная, она не поддается на уловки романтиков — и на то есть причина. Любовный треугольник, то нелепый, то довольно опасный, складывается сам собой. Трое таких разных людей отправляются на ночную прогулку, которая раскроет тайну Моны и навсегда изменит друзей.

Мы здесь больше не живем We Don’t Live Here Anymore

В ролях: Наоми Уоттс, Марк Руффало, Лора Дерн, Питер Краузе, Сэм Чарльз

Семьи Джека и Хэнка давно вместе. Мужчины преподают в университете, пока их жены, Терри и Эдит, берегут домашний очаг. И никто не может заподозрить, что на самом деле эти пары объединяет не дружеская привязанность, а отчаяние, предательство и обман.

Невинная интрижка между Джеком и Эдит быстро превращается в тайный роман. Они мечтают о давно утраченном счастье, но что случится, когда их супруги узнают об измене?

Близость Closer

В ролях: Джулия Робертс, Джуд Лоу, Натали Портман, Клайв Оуэн, Ник Хобс

Молодой писатель Дэн влюблен в стриптизершу Элис, хотя не прочь закрутить роман с модным фотографом Анной. В то же время мрачный мачо Ларри становится бойфрендом Анны, однако встречается и с Элис. И никто из них не способен разобраться в своих чувствах и окончательно определиться, с кем же он желает остаться.

Неверная Unfaithful

В ролях: Ричард Гир, Дайан Лейн, Оливье Мартинес, Желько Иванек

Эдварду и Конни Самнер можно позавидовать: вместе с восьмилетним сыном, собакой и домоправительницей они наслаждаются жизнью в тихом пригороде Нью-Йорка. Но одна случайная встреча Конни перерастает в бурный роман. Когда Эдвард узнает о том, что жена от него что-то скрывает, он начинает за ней следить, выведывая мучительные подробности обмана. Не выдержав груза тайны, он встречается с любовником Конни, и копившийся в нем гнев выходит наружу приступом страшной ярости. Что ждет семью, в которой поселились обман, чувство вины и страх? Есть ли у нее будущее?

Цена измены Derailed

В ролях: Венсан Кассель, Дженнифер Энистон, Клайв Оуэн, Джанкарло Эспозито

Каждый день Чарльза Шайна, служащего рекламного агентства, похож на предыдущий. Каждое утро он садится на поезд до Манхэттена и едет на работу. У него есть жена Диана, работающая учительницей в местной школе, и дочь Эми, больная диабетом. Однажды утром Чарльз опоздал на поезд и был вынужден сесть на следующий. Казалось бы, что в этом особенного? Однако в поезде он встречает обворожительную женщину Люсинду, которая выручает его, заплатив за билет, на который у Чарльза не хватило денег.

Потомки The Descendants

В ролях: Джордж Клуни, Шейлин Вудли, Амара Миллер, Ник Кроз, Бо Бриджес

Мэтт Кинг живет как в раю: он владеет большими землями на Гавайях. Но жизнь его подобна аду, потому что любимая жена в коме, отношения с дочками не ладятся, а кредиторы требуют продать землю. Вдобавок ко всему герой узнает, что последние несколько лет супруга изменяла ему.

Пёрл-Харбор Pearl Harbor

В ролях: Бен Аффлек, Джош Хартнетт, Кейт Бекинсэйл, Кьюба Гудинг — младший

Рэйф и Дэнни — два лучших друга — с детства мечтали стать пилотами. Во время Второй мировой войны они оба оказываются летчиками американской армии. Рэйфа перебрасывают в Англию, а Дэнни и возлюбленную Рэйфа, медсестру Эвелин, — в Пёрл-Харбор. Вскоре Дэнни и Эвелин узнают, что друг погиб. У молодых людей начинается роман. Но через некоторое время Рэйф появляется в Пёрл-Харборе живым и невредимым.

Любовники Two Lovers

В ролях: Хоакин Феникс, Гвинет Пэлтроу, Изабелла Росселлини, Винесса Шоу

По соседству с убежденным холостяком Леонардом поселяется очаровательная Мишель. Теперь беспечному мужчине предстоит нелегкий выбор между подругой семьи, которую хотят выдать за него замуж его родители, и красивой, но крайне переменчивой новой соседкой.

Значит, война This Means War

В ролях: Том Харди, Риз Уизерспун, Крис Пайн, Тиль Швайгер, Челси Хэндлер