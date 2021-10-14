15 актеров, которые в молодости были теми еще красавчиками, но об этом мало кто помнит
Смотреть на себя молодого на экране, когда со съемок минул десяток лет, наверное, очень непривычно. У людей, которые не имеют отношения к шоу-бизнесу, зачастую такой возможности нет. А вот актеры без труда и в деталях могут рассмотреть себя. При этом им даже не нужна машина времени, ведь можно легко вернуться в определенный период по щелчку пульта.
AdMe.ru решил вспомнить, как же выглядели известные мужчины в 90-х, 80-х и даже 70-х годах. В молодости они были настоящими красавчиками, а многие и сегодня еще о-го-го.
Роберт Дюваль
Иэн Макшейн
Уильям Мэйси
Джон Гудмен
Эд Харрис
Энди Гарсиа
Зак Брафф
Шон Бин
Крис Купер
Джеффри Дин Морган
Джош Бролин
Дензел Вашингтон
Виктор Гарбер
Эрик Бана
Кристоф Вальц
В возрасте 25 лет в одном из первых фильмов «Стойка на голове». И в самой популярной роли Ганса Ланды в «Бесславных ублюдках», которую он сыграл в 53 года.
А какой актер в молодости, на ваш взгляд, самый привлекательный?
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