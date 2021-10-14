15 актеров, которые в молодости были теми еще красавчиками, но об этом мало кто помнит

Смотреть на себя молодого на экране, когда со съемок минул десяток лет, наверное, очень непривычно. У людей, которые не имеют отношения к шоу-бизнесу, зачастую такой возможности нет. А вот актеры без труда и в деталях могут рассмотреть себя. При этом им даже не нужна машина времени, ведь можно легко вернуться в определенный период по щелчку пульта.