15 шедевров, после которых вы влюбитесь в аниме

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Аниме — это совершенно особенная вещь. Специфическая анимация, не совсем привычная для нас, фантастические сюжеты и необычные герои — все это у половины зрителей вызывает предубеждение, а у другой — горячую любовь, порой доходящую до фанатизма. Редакция AdMe.ru собрала 15 лучших полнометражных аниме-мультфильмов и сериалов, которые навсегда останутся в «золотом списке» мирового кино и которые стоит посмотреть каждому, независимо от отношения к аниме. Это настоящие шедевры — тонкие, умные, захватывающие и потрясающе красивые. Конечно, список далеко не полон — добавляйте в комментариях свои любимые ленты и сериалы.

Твое имя Kimi no na wa, 2016 год, Макото Синкай

Девушка из японской провинции и юноша из Токио обнаруживают, что между ними есть странная необъяснимая связь — они начинают чувствовать друг друга через сны. Захватывающий сюжет, по насыщенности и драматичности не уступающий лучшим фильмам, прекрасные и очень реалистичные пейзажи, отличная музыка — все это принесло «Твоему имени» высочайшие оценки зрителей и критиков. IMDb — 8,7; «Кинопоиск» — 8,48.

Паприка Papurika, 2006 год, Сатоси Кон

Действие происходит вокруг DC Mini — устройства, позволяющего терапевтам проникать в сны пациентов, а также записывать их на пленку. Три таких устройства были украдены, что дает их владельцу возможность не только проникать в фантазии людей, но также проникать в сознание и открывать им путь в собственные фантазии. Полет фантазии режиссера породил одну из лучших артхаусных аниме-лент, которая отличается красочной, насыщенной и изящной картинкой, затягивающим сюжетом и необычными персонажами. IMDb — 7,7; «Кинопоиск» — 7,5.

Призрак в доспехах Kôkaku Kidôtai, 1995 год, Мамору Осии

Свежий фильм со Скарлетт Йоханссон «Призрак в доспехах» — это еще одна экранизация одноименной манги. Кстати, именно этим мультфильмом вдохновлялись Вачовски при создании «Матрицы», и он по праву считается одним из лучших фильмов в направлении аниме. Мамору Осии создал удивительную смесь из техно-панка и футуристической утопии с мрачной и невероятно реальной атмосферой о мире, где грань между человеком и машиной практически стерта. IMDb — 8; «Кинопоиск» — 8,16.

Унесенные призраками Sen to Chihiro no kamikakushi, 2001 год, Хаяо Миядзаки

Этот фильм Хаяо Миядзаки видели, наверное, даже те, кто далеки от аниме, как Набережные Челны от Токио. «Унесенные призраками» рассказывает о маленькой Тихиро, которая вместе с родителями оказывается в странном пустынном городе, где их ждет великолепный пир. Родители с жадностью набрасываются на еду и к ужасу девочки превращаются в свиней, став пленниками злой колдуньи Юбабы. Теперь Тихиро должна придумать, как избавить своих родителей от чар коварной старухи и спастись из пугающего царства призраков. IMDb — 8,6; «Кинопоиск» — 8,41.

Ходячий замок Hauru no ugoku shiro, 2004 год, Хаяо Миядзаки

Мультфильм снят по мотивам романа Дианы Уинн Джонс. По словам Миядзаки, прообразом для ходячего замка послужила избушка на курьих ножках из русских сказок. Елси так, то в фантазиях Миядзаки она пережила неслабую метаморфозу, став центром событий в фантасмагорическом мире мультфильма. Это история о том, как злая ведьма заточила 18-летнюю Софи в тело старухи. В поисках того, кто поможет ей вернуться к своему облику, девушка знакомится с могущественным волшебником Хаулом и его демоном Кальцифером. Софи и демон решают помочь друг другу избавиться от злых чар. IMDb — 8,2; «Кинопоиск» — 8,28.

Мой сосед Тоторо Tonari no Totoro, 1988 год, Хаяо Миядзаки

Переехав в деревню, две маленькие сестры — старшая Сацуки и младшая Мэй — знакомятся с лесным духом, которого Мэй называет Тоторо. Подружившись с девочками, Тоторо не только устраивает им воздушную экскурсию по своим владениям, но и помогает повидаться с мамой, которая лежит в больнице. Обаятельный, нежный и ностальгический аниме-шедевр, который можно смотреть всей семьей, как и большую часть фильмов Миядзаки. Они интересны и понятны (пусть и на разных уровнях смыслов) взрослым и детям. IMDb — 8,2; «Кинопоиск» — 8,2.

Принцесса Мононоке Mononoke-hime, 1997 год, Хаяо Миядзаки

Юный принц Ашитака, убив вепря, одержимого ненавистью, навлек на себя смертельное проклятие. Старая знахарка предсказала ему, что только он сам способен изменить свою судьбу. И отважный воин отправился в опасное путешествие. Так он оказался в загадочной стране, где люди под предводительством злой госпожи Эбоши воевали с обитателями леса: духами, демонами. И была с ними принцесса Мононоке — повелительница зверей и дочь волчицы. IMDb — 8,4; «Кинопоиск» — 8,13. Вообще, фильмы Миядзаки могли бы послужить материалом для отдельной подборки на 15 аниме, потому что все, что он делает, — прекрасно. Стоит посмотреть и «Навсикаю из Долины ветров», и «Небесный замок Лапута», и «Ведьмину службу доставки», и «Рыбку Поньо», и другие. Но мы, скрепя сердце, решили ограничиться четырьмя, которые получили наиболее высокие оценки и зрителей и критиков.

Могила светлячков Hotaru no haka, 1988 год, Исао Такахата

Последние дни Второй мировой войны. В водоворот ежедневного кошмара попадают 14-летний Сэйта и его сестренка Сэцуко. Они потеряли близких и остались совсем одни. Мальчик в одночасье становится взрослым, столкнувшись с жестокостью мира, и осознаёт, что от него зависит жизнь его маленькой сестры. Укрывшись в заброшенном убежище, Сэйта и Сэцуко пытаются выжить, положившись только на свои силы. IMDb — 8,5; «Кинопоиск» — 8,17.

Шепот сердца Mimi wo sumaseba, 1995 год, Есифуми Кондо

Сидзуку, взяв очередную книгу в библиотеке, случайно заметила, что до нее эту книгу взял некий Сейдзи. И это произошло не впервые, этот Сейдзи читал и другие книги, которые понравились девочке. Заинтересовавшись, Сидзуку решила узнать, кто же он, этот таинственный Сейдзи. И с этого момента начинается сказка с заколдованными котами, таинственными лавками и принцами. IMDb — 8; «Кинопоиск» — 8,1.

Босоногий Гэн Hadashi no Gen, 1983 год, Мори Масаки

Аниме рассказывает историю мальчика Гэна из большой семьи, жизнь которой прерывает страшная трагедия — взрыв ядерной бомбы в Хиросиме. Выживают только Гэн и его мама, ожидающая ребенка. И с этого момента вся ответственность за них ложится на его плечи. Честный, жесткий и даже страшный фильм о пугающей бессмысленности войны и о страданиях японского народа. IMDb — 8,1; «Кинопоиск» — 7,99.

Волчьи дети Амэ и Юки Ookami kodomo no Ame to Yuki, 2012 год, Мамору Хосода

Юки и Амэ — только с виду обычные дети, но на самом деле они оборотни. Когда погибает их отец, последний представитель древнего рода, их матери, обыкновенной девушке, приходится переехать подальше от большого города и начать все сначала. На первый взгляд, сказочная история, не имеющая отношения к действительности, но все гораздо сложнее. Она рассказывает о том, как выживать людям «с особенностями» в равнодушном мире, а также поднимает множество вопросов, которые задает себе современный родитель: как происходит взросление и становление детей в этом мире, какой вклад могут внести родители в воспитание гармоничной личности, какова роль матери и заключается ли она в контроле и наставлениях или в предоставлении полной свободы и т. д. Кстати, это аниме можно вполне смотреть вместе с маленькими детьми, интересно будет всем. IMDb — 8,2; «Кинопоиск» — 7,99.

Крутой учитель Онидзука GTO, 1999 год (1 сезон), Нориюки Абэ

Эйкити Онидзука, в прошлом легендарный главарь банды байкеров, вдруг решает стать учителем, поскольку вообразил себе, что это замечательная жизнь в окружении симпатичных школьниц. И вот этот, на первый взгляд, разгильдяй и оболтус с вредными привычками, которому достался самый трудный класс в школе, оказывается замечательным учителем, способным преподать детям самые важные в жизни уроки. Кроме прочих достоинств в сериале можно отметить отличный юмор и музыку. IMDb — 8,6; «Кинопоиск» — 8,57.

Евангелион Shin Seiki Evangelion, 1995–1996 гг., Хидэаки Анно

Может показаться, что это аниме про гигантских роботов. Но нет, все гораздо сложнее — статус культового сериалу принесли сложный драматичный сюжет и экстраординарные главные герои с непростыми судьбами и взаимоотношениями. И все это на фоне постапокалиптического будущего Земли. Сразу скажем: начинать знакомство с аниме с «Евангелиона» не стоит, к нему лучше обратиться, немного подготовив почву, поскольку снят он так, что почти не делает скидок для европейского зрителя. IMDb — 8.6; «Кинопоиск» — 8,06.

Стальной алхимик: Братство Hagane no renkinjutsushi, 2009 год, Ясухиро Ириэ

Два брата Альфонс и Эдвард живут в мире, где алхимия — реально работающая штука. Нарушив запрет на оживление человека, они пытаются вернуть к жизни свою мать, после чего один из них теряет ногу, а другой — тело (остается лишь душа, которую удается прикрепить к старинному доспеху). Теперь братья заняты поиском философского камня, который должен помочь вернуть утраченное. Есть еще аниме 2003 года, снятое по одноименной манге, но данную экранизацию хвалят за более динамичный сюжет и интересную анимацию. IMDb — 9,1; «Кинопоиск» — 8,54.

Ковбой Бибоп Kaubôi bibappu: Cowboy Bebop, 1999 год, Синъитиро Ватанабэ