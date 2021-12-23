15 шаблонных кинофраз, которые доводят зрителей до белого каления

Наверное, для сценариста не может быть ничего лучше, чем придумать ту единственную фразу, которая надолго запечатлеется в мозгу зрителя и станет культовой. Например, как знаменитые слова Терминатора «I’ll be back». Оригинально, креативно и действительно отражает суть момента. Но иногда непонятно, чем руководствуются авторы сценариев, вставляя в диалоги избитые выражения.

Мы в AdMe.ru, как и вы, слышали эти реплики в фильмах и телесериалах и так же закатывали при этом глаза от их шаблонности.

«Держись от нее подальше»

Герой или героиня хочет защитить свою спутницу. Эмоции в этот момент зашкаливают, нужно что-то предпринять. И это первые слова, которые слетают с языка. Звучит действительно емко. Но, наверное, сценаристам пора уже придумать альтернативу.

«Это мое второе имя»

Эту фразу персонаж фильма обычно использует, чтобы подчеркнуть свою сильную сторону. А иногда чтобы сделать ироничное замечание и подколоть оппонента. А вот зрителю в такой момент хочется спросить сидящего рядом: «А ты хоть раз в своей жизни произносил такие слова?»

«Он стоит позади меня?»

Киногерой говорит о другом человеке гадости и именно в эту минуту замечает, что люди смущенно смотрят ему за спину. И понимает, что предмет разговора стоит сзади. В такой момент становится интересно: неужели никто не мог за секунду до этого предупредить его, сказав что-нибудь вроде «тихо, он идет сюда»?

«Здесь слишком тихо»

Одна из самых часто используемых фраз в истории кинематографа. Сначала ее произносили серьезным тоном в триллерах. Теперь же говорят просто для смеха, потому что она превратилась в клише.

«Я бы сказал тебе, но потом мне пришлось бы тебя убить»

Эта реплика звучит в самых разных фильмах, и порой неуместно. Сейчас ее в основном вставляют в комедийные сцены. Возможно, так герой пытается разрядить обстановку. Но в ответ так и хочется воскликнуть: «Да просто скажи им уже!»

«Выбирайся оттуда»

Эти слова часто кажутся странными и напоминают крик персонажа «Она сейчас взорвется!» в ситуации, когда вот-вот произойдет взрыв. Тот, кому они предназначаются, наверняка уже оценил обстановку и сам знает, что ему следует делать.

«Это все, на что ты способен?»

Этот вопрос вставляют в различные сцены, чтобы сконцентрировать внимание зрителя на моменте. Как правило, реплика используется для демонстрации достоинств того, кто ее произносит. Или она может звучать иронично и произноситься сразу же после того, как персонаж, в чей адрес направлена, якобы показал недостаток мастерства.

«Если я не вернусь, уходи»

Эти слова сегодня используют во многих боевиках, триллерах и даже в комедиях. Когда персонаж заявляет, что он может не прийти обратно через X минут, другой герой должен подумать, что тот попал в неприятность и ему нужна помощь. Вообще-то в этом случае следует что-то предпринять, а не бросать того, с кем ты выбираешься из беды.

«Не делай глупости!»

Эту фразу часто произносит авторитетная фигура. Но киногерои — это киногерои. Если бы они не делали ничего глупого, не было бы фильма. Да и очевидно, что никто этих слов не послушается. И сразу же после того, как прозвучала эта реплика, мы смело можем ожидать от персонажа действий, противоречащих этому предупреждению.

«У меня плохое предчувствие»

Еще одна классическая реплика, приевшаяся из-за чрезмерного использования. Мы слышали ее чуть ли не в каждом эпизоде «Звездных войн». Этот речевой оборот мог бы стать культовым, если бы не повторялся в каждой серии саги.

«Я могу все объяснить»

Персонаж попал в неловкую или щекотливую ситуацию. Очевидно, стоит рассказать, в чем дело, и сразу перейти к сути, а не таращиться на оппонента и не терять время на эпилог в виде «Я все могу объяснить».

«Просто не смотри вниз»

Это дельный совет, когда его дают человеку, который боится высоты. Но обычно киношному герою сразу же хочется посмотреть вниз, что он и делает вопреки сказанному. А зрители в такой момент могут ждать сцены, в которой персонаж заглянет в пропасть и все пойдет не по плану.

«Я просто делал свою работу»

Почти в каждом фильме, где есть персонаж, совершивший героический поступок, этот человек захочет казаться скромным. Но на самом деле он выглядит из-за этой фразы довольно неестественно. Сразу возникает мысль, что выражение «скромности ему не занимать» точно не про него.

«Да что с тобой не так?»

Отдельного внимания заслуживают «пластмассовые» фразы. Никто в реальной жизни не будет употреблять такие «неживые» обороты. Да и что может ответить оппонент на вопрос о том, что с ним не так? Начать психологический разбор своего поведения?

«Здесь есть кто-нибудь?»

Ситуация: на экране идет триллер или фильм ужасов, герой заходит в звенящее пустотой помещение и спрашивает, есть ли там кто-нибудь. Вероятность получения ответа нулевая, как мы знаем из многочисленных картин с таким сценарием. А вот то, что в этот момент его обязательно кто-то схватит или герой наткнется на ловушку, мы можем легко предсказать.

А какие киношные клише доводят вас до белого каления?

Внимание: в декабре 2021 года мы исправили фактические неточности в этой статье.