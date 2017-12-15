15 сериалов, которые весь мир будет смотреть в 2018 году

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Сериалы давно уже стали неотъемлемой частью современной жизни, и мы ждем выхода новых серий не меньше, чем собственного дня рождения или наступления Нового года. AdMe.ru предлагает вам узнать, какие же сериалы будут занимать наши умы и экраны мониторов в наступающем, 2018 году.

«Мистер Мерседес», 2-й сезон Mr. Mercedes

Экранизация одного из самых нетипичных произведений Стивена Кинга рассказывает о детективе Билле Ходжесе, расследующем дело о массовом убийстве. Злоумышленник на «Мерседесе» въехал в людей, стоявших в очереди на ярмарку вакансий, и скрылся с места преступления. Найти преступника, получившего от журналистов прозвище «Мистер Мерседес» не удается, а детектив Ходжес в процессе расследования выходит на пенсию. Однако через полгода после этого детектив получает издевательское письмо от загадочного «Мистера Мерседеса». Рейтинг IMDb — 8,1

«Чужестранка», 4-й сезон Outlander

Клэр Рэндалл, прослужив всю Вторую мировую войну медсестрой в небольшом медицинском пункте, возвращается домой. Во время путешествия с мужем по Шотландии Клэр внезапно исчезает прямо на глазах у супруга, и таинственным образом оказывается в 1743 году — в том времени, когда Шотландия вела кровопролитную войну с Англией. Здесь она знакомится с Джейми Фрейзером, который влюбляется в нее, да и сама Клэр не остается равнодушной, однако мысли о муже, находящемся в далеком будущем, не дают ей покоя. Рейтинг IMDb — 8,5

«Просто нет слов», 2-й сезон Speechless

Джей Джей, старший из троих детей Майи Димео, болен детским церебральным параличом и к тому же страдает от немоты. В стремлении найти для сына идеальную «среду обитания», где он не чувствовал бы себя не таким, как все, Майя с семьей ездит по всей Америке, практически не уделяя внимания остальным ее членам. Устав от невнимания матери и поняв, что отец семейства смирился со всем происходящим, младшие дети Дилан и Рэй решают показать матери, что она порой сильно перегибает палку и вредит не только им и себе самой, но и обожаемому сыну. Рейтинг IMDb — 7,7

«Изгоняющий дьявола», 2-й сезон The Exorcist

«Сериальное» продолжение культового фильма 70-х «Изгоняющий дьявола» рассказывает о двух священниках — Маркусе Кине и Томасе Ортеге, занимающихся экзорцизмом. Несмотря на то что их методы изгнания и взгляды на само понятие одержимости сильно разнятся, они вынуждены работать вместе, поскольку поодиночке справиться с демонами практически невозможно. 2-й сезон сериала рассказывает об одной из самых известных актрис в мире, которая обратилась к экзорцистам из-за странных событий, происходящих в ее доме. Рейтинг IMDb — 8,2

«Рассказ служанки», 2-й сезон Handmaid’s Tale

Сериал, получивший в 2017 году сразу несколько премий «Эмми», стал одним из самых успешных в уходящем году, получив одобрение не только кинокритиков, но и зрителей. Несмотря на то что 1-й сезон «Рассказа служанки» заканчивается точно так же, как и одноименное произведение Маргарет Этвуд, по которому он снят, сериал решили продолжить на 2-й сезон, который выйдет весной 2018 года. О событиях, которые произойдут в продолжении «Рассказа служанки», ничего не известно, однако, по слухам, истории некоторых героев 1-го сезона получат неожиданное продолжение. Кстати, в создании сценария принимала участие и сама Маргарет Этвуд. Рейтинг IMDb — 8,6

«Черное зеркало», 4-й сезон Black Mirror

Один из самых необычных и остросатирических сериалов современности, повествующий о людях, буквально растворившихся в мире цифровых технологий, и так называемом обществе потребления во всей его «красе», выйдет на экраны уже в конце этого года. Подробное содержание серий «Черного зеркала» тщательно скрывается, однако известно, что в 4-м сезоне будут 6 не связанных между собой серий, одна из которых снята на черно-белую пленку, а другая напоминает знаменитую франшизу «Звездный путь». Рейтинг IMDb — 8,9

«Смертельное оружие», 2-й сезон Lethal Weapon

«Смертельное оружие» — одна из самых популярных квадрологий 80–90-х годов прошлого века, рассказывающая о полицейских Мартине Риггсе и Роджере Мерто. Имена героев и многие события сериала совпадают с первоисточником, однако в современной интерпретации знаменитой полицейской истории гораздо больше юмора и меньше драмы. Роль Рождера Мерто в сериале играет Дэймон Уэйанс — один из представителей знаменитого семейства Уэйансов, которого мы помним по роли слегка невменяемого майора Пейна из одноименного фильма. Рейтинг IMDb — 8,1

«Алиенист», 1-й сезон The Alienist

Нью-Йорк, конец XIX века. В городских трущобах находят убитых детей, и убийства с каждым разом становятся все более жестокими и изощренными. За расследование берется комиссар полиции Теодор Рузвельт, который впоследствии станет президентом США. Себе в помощники он берет, помимо прочих, женщину-детектива Сару Ховард, роль которой сыграла Дакота Фэннинг, и алиениста Ласло Крайцлера — человека, специализирующегося на душевных болезнях, то есть, говоря современным языком, психиатра. Рейтинг IMDb — пока нет

«Мир Дикого Запада», 2-й сезон Westworld

Футуристический парк аттракционов «Дикий Запад» — самое необычное место на Земле. Здесь живут андроиды, которыми может управлять каждый желающий. Он волен делать со своим «аватаром» все, что заблагорассудится, при этом сами они и не подозревают, что не являются настоящими людьми. Если андроида убивают, то специалисты парка его чинят, стирают все воспоминания и передают новому владельцу. Однако сбой в программе приводит к тому, что роботы начинают понимать, что их жизнь подвластна чьей-то воле. Рейтинг IMDb — 8,9

«Лучше звоните Солу», 4-й сезон Better Call Saul

Спин-офф знаменитого сериала «Во все тяжкие», в котором рассказывается история адвоката Сола Гудмана, ставшего одним из главных героев повествования об Уолтере Уайте, не менее успешен, чем его «старший брат», ведь в апреле 2018 года стартует его 4-й сезон. Несмотря на то что Сола Гудмана в исполнении Боба Оденкерка сложно назвать положительным героем, есть в нем что-то такое, что заставляет искренне за него переживать. Похоже, создателям «Во все тяжкие», которые «ответственны» и за «Лучше звоните Солу», удалось повторить свой же успех и вновь влюбить зрителей в отрицательного, в общем-то, персонажа. Рейтинг IMDb — 8,7

«Табу», 2-й сезон Taboo

Продолжение вышедшего совсем недавно сериала «Табу» с одним из главных любимцев публики наших дней Томом Харди будет выпущено на экраны в самом начале 2018 года. Сериал, события которого происходят на рубеже XVIII–XIX веков, рассказывает о Джеймсе Делейни, строящем свою торговую империю наперекор всемогущей Ост-Индской компании. «Табу» получил высокие оценки и критиков, и зрителей, и съемки 2-го сезона начались практически сразу же после окончания 1-го — Том Харди, несмотря на свою занятость, отложил ради этого проекта все остальные. Рейтинг IMDb — 8,6

«Приговоренная к жизни», 1-й сезон Life Sentence

В январе 2018 года выходит 1-й сезон сериала «Приговоренная к жизни», повествующий о девушке, которая на протяжении 8 лет боролась с раком без особой надежды на выздоровление. Но в один прекрасный день обнаруживается, что диагноз был ошибочным и девушке предстоит еще очень долгая жизнь. Помимо радости к героине приходит и осознание того, что теперь ей придется в корне изменить свою жизнь и разобраться с последствиями тех поступков, которые она совершала, думая о скорой смерти. Рейтинг IMDb — пока нет

«Это мы», 3-й сезон This is us

Население Земли растет каждый день и уже превысило 7 млрд, а значит, каждый день более 19 млн человек празднуют свой день рождения. Сериал «Это мы» рассказывает о нескольких людях, которых объединяет не только дата рождения — 31 августа, но и кое-что еще, о чем они даже не догадываются. Несмотря на то что сейчас транслируется 2-й сезон сериала, дата выхода 3-го уже известна — увидеть продолжение можно будет осенью 2018 года. Рейтинг IMDb — 8,8

«Американская история преступлений», 2-й сезон American Crime Story

На 17 января 2018 года запланирована премьера 2-го сезона «Американской истории преступлений». 1-й сезон сериала был посвящен расследованию дела О. Джея Симпсона, которое на самом деле так и не было раскрыто, а 2-й — расследованию убийства Джанни Версаче. По начальному замыслу, история Джанни Версаче должна была стать сюжетом 3-го сезона сериала, а темой 2-го — раскрытие преступлений, произошедших после урагана «Катрина». Однако продюсеры решили поменять сезоны местами, а роль Донателлы Версаче, которую, по слухам, должна была сыграть Леди Гага, досталась Пенелопе Крус. Рейтинг IMDb — 8,5

«Игра престолов», 8-й сезон Game of Thrones

А вот самую большую армию в мире — армию поклонников сериала «Игра престолов» — создатели решили помучить от души. Премьера 8-го, финального сезона состоится не в 2018 году, как было обещано, а в 2019-м. Кроме того, ходят слухи, что и это тоже не точно, ведь фактически сценарий последних серий пишется параллельно со съемками. Само собой, содержание заключительного сезона сериала неизвестно, однако от его создателей мы знаем, что он будет состоять из 6 полуторачасовых серий. Поклонники же «бумажной» версии «Игры престолов» будут вынуждены ждать еще дольше — заключительная книга серии выйдет только после «экранного» финала. Рейтинг IMDb — 9,5