15 сериалов, которые признали лучшими в 2021 году. Здесь даже спорить не хочется

Долгое время стриминговые каналы рассматривались как дополнение к традиционному телевидению. Но 2021 год показал, что ситуация изменилась. Онлайн-платформы выпускают огромное количество качественного контента и привлекают зрителей из разных стран.

Мы в Adme.ru решили осветить сериалы, которые вышли на стриминговых платформах и получили от авторитетного издания Rolling Stone звание лучших в 2021 году.

15. Игра в кальмара

Антиутопический хит про отчаявшихся людей, которые из-за огромных долгов готовы участвовать в опасной игре. Когда автор сценария и режиссер «Игры в кальмара» Хван Дон Хёк разрабатывал идею для шоу, он знал о бедности не понаслышке. Когда-то ему пришлось продать свой ноутбук, чтобы были деньги. Через месяц после выхода на платформе Netflix сериал побил все рекорды: 142 млн зрителей и почти $ 900 млн дохода. Некоторых актеров проект сделал миллионерами. Кстати, костюмы героев сериала стали популярным нарядом в этот Хэллоуин.

14. Дэйв

Второй сезон американского сериала про молодого рэпера, которому суждено стать лучшим. По крайней мере, так он считает. Проект был создан в соавторстве с рэпером и комиком Лилом Дики, который играет главного героя. Продолжение самого популярного комедийного сериала в истории компании FX Network сочетает мрачный и одновременно обескураживающе веселый стиль повествования, что было высоко оценено зрителями.

13. Мистический квест

События «Мистического квеста» разворачиваются вокруг студии — разработчика видеоигр. Оказывается, взаимоотношения между участниками команды могут быть не менее остросюжетными, чем созданные ими сценарии. Первый сезон этого сериала вышел на Apple TV еще в 2020 году и имел высокий рейтинг. Второй сезон оказался не хуже. Не удивительно, ведь в написании сценария участвовал Роб Макэлхенни — звезда ситкома «В Филадельфии всегда солнечно».

12. Великая

В основе этой псевдоисторической черной комедии о Екатерине Великой лежит пьеса Тони Макнамара, поставленная в Сиднее в 2008 году. Второй сезон сериала был успешно встречен зрителями и номинирован на премии «Золотой глобус» и «Выбор критиков», а также выдвинут на премию Австралийской академии кино и телевизионных искусств.

11. Чем мы заняты в тени

То, что вампиры могут быть забавными, доказал еще в 2014 году фильм «Реальные упыри». Именно по его мотивам и сняли 3 сезона сериала «Чем мы заняты в тени», который рассказывает о том, с каким трудом компания вампиров уживается в одном доме. Сериал удостоен многочисленных номинаций и наград. Интересно, что во время съемок не использовались цифровые спецэффекты. Создатели считают, что хотя многое можно было сделать на компьютере, съемка по старинке получается более атмосферной.

10. ВандаВижен

Мини-сериал о фантастической паре Ванды и Вижена производства Marvel. Особенность проекта в том, что он совершенно не похож на типичные продукты Marvel: создателей вдохновили классические ситкомы с 1950-х по 2000-е годы, и они старались отразить стиль в каждой серии.

9. Белый лотос

Сериал рассказывает о богачах, которые отдыхают на гавайском курорте и сталкиваются с настоящими испытаниями. Грань между остроумной сатирой и карикатурным высмеиванием здесь очень тонка, поэтому заскучать зрителю не придется. Критик Мэтью Джейкобс из TV Guide поставил сериалу 4,5 из 5 баллов, а средняя оценка на Rotten Tomatoes составляет 8,4/10.

8. Уборщица. История матери-одиночки

Атмосферный и остросоциальный сериал рассказывает о бедности, силе и мечте. Вдохновлен мемуарами Стефани Лэнд, которая мыла туалеты за $ 9 в час, а потом стала автором бестселлера. Главную роль исполняет Маргарет Куэлли. Этот сериал стал хитом на Netflix. В первый месяц показа его посмотрело около 67 млн пользователей.

7. Наследники

История о борьбе за наследство в богатой семье. Уже несколько сезонов сатирический сериал о семье владельцев медиаконгломерата «Уэйстар Ройко» находится в топе. Он получил множество наград и номинаций: премию Британской академии телевидения за лучшую международную программу, «Золотой глобус» за лучший драматический телесериал и премию «Эмми» за лучший драматический сериал.

6. Это грех

События сериала разворачиваются в Лондоне 80-х годов. Компания друзей переезжает в бурлящий мегаполис, и с этого времени начинается повествование длиною в 10 лет, хронологически разделенное на 5 частей. Сериал удостоен 9 престижных наград, а всего у него было 27 номинаций на различные премии.

5. Станция Одиннадцать

Постапокалиптическая лента повествует о труппе актеров, которые путешествуют по стране и ставят пьесы Шекспира. В одном городке они неожиданно сталкиваются с последователями жуткого культа. В основу сюжета легла одноименная книга Эмили Сент-Джон Мандел, которая вышла в 2014 году. Премьера сериала состоялась 16 декабря, и проект уже имеет все шансы на получение престижных телевизионных премий.

4. Подземная железная дорога

Сильная драма в жанре магического реализма о событиях 1830-х годов. Повествование разделено на 2 линии: первая рассказывает о путешествии девушки Коры и препятствиях на ее пути, вторая — об истории Риджуэя, героя-антагониста. В основу положен роман Колсона Уайтхеда, получивший Пулитцеровскую премию в 2016 году. Сериал стал номинантом многочисленных премий, в том числе «Эмми», AFI и AAFCA TV.

3. Убийства в одном здании

Комедия о трех соседях — любителях детективных историй. После преступления, случившегося в богатом многоквартирном доме в Нью-Йорке, они начинают собственное расследование и запускают подкаст. Вскоре становится понятно, что дело запутаннее, чем кажется. Сериал номинирован на премии «Золотой глобус», «Выбор телевизионных критиков», «Спутник», а Селена Гомес, сыгравшая одну из главных ролей, получила премию People’s Choice Awards.

2. Псы резервации

Компания подростков из Оклахомы занимается кражами и угоном автомобилей, чтобы накопить денег и вырваться в Калифорнию. Но неожиданно они становятся борцами с преступностью. Сериал заработал отличные оценки на Rotten Tomatoes и получил ценные награды: Премию Американского института киноискусства, «Независимый дух», «Готэм». Номинирован на премию «Золотой глобус».

1. Ради всего человечества

Сериал объединяет жанры драмы, фантастики и комедии. Во втором сезоне действие происходит в 80-х годах и развивает идеи альтернативной истории тех лет: космические достижения, покорение Луны и других планет. По словам сценариста Рональда Д. Мура, вдохновением для него послужила картина «Столетие» 1978 года. Сериал удостоен премий «Сатурн» и «Эмми» и продлен на третий сезон.