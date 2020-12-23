15 сериалов, которые не смогли вовремя остановиться и прошляпили крутой финал

Один из самых рейтинговых сериалов всех времен «Игра престолов» закончился настолько обескураживающе, что фанаты создали петицию о пересъемке последнего сезона. На данный момент инициатива набрала почти 2 млн подписей. Когда любимый сериал подходит к концу, хочется видеть его фееричное завершение или по крайней мере логичную развязку, которая поставила бы точку во всех сюжетных линиях.

Мы в AdMe.ru решили вспомнить популярные ТВ-шоу, которые здорово начали, собрали армию поклонников, а потом не оправдали надежд. А в конце мы приготовили бонус — сериал, который приковал к экранам внимание всех, а затем снова и снова разочаровывал продолжениями.

Шерлок (Sherlock), 2010–2017

Шоураннеры сериала Марк Гэтисс и Стивен Моффат перенесли персонажа Артура Конан Дойла в наше время и не прогадали. Сериал имел бешеный успех и сделал Бенедикта Камбербэтча и Мартина Фримена одними из самых популярных и востребованных актеров Великобритании. Новый год для поклонников «Шерлока» стал еще долгожданнее благодаря новым сериям любимого ТВ-шоу. Тем печальнее, что 4-й сезон собрал смешанные отзывы и не претендует на звание легендарного завершения полюбившейся многим истории.

Касл (Castle), 2009–2016

Ироничный и обаятельный писатель Ричард Касл стал напарником серьезного и амбициозного детектива Кейт Беккет. Зрители влюбились в эту пару, которая то и дело попадала в неприятности и оказывалась в эпицентре невероятных событий. На протяжении 7 сезонов сериалу удавалось держать планку, но последний сезон просто наскучил зрителям. Итог — падение рейтингов и закрытие ТВ-шоу.

Настоящий детектив (True Detective), 2014 — настоящее время

Первый сезон «Настоящего детектива» взорвал медиапространство. Актерский дуэт Мэттью Макконахи и Вуди Харрельсона был высоко оценен критиками, а сам сериал был отмечен как самое сильное телешоу за последнее время. Критики признали, что от первого сезона невозможно оторваться, и присвоили «...детективу» 87 % свежести. К сожалению, таких высот не смогли достичь последующие сезоны. Хотя 3-й сезон и был принят гораздо теплее, чем 2-й.

Побег (Prison Break), 2005–2017

Если первые 2 сезона нравились и критикам, и зрителям, то дальнейшее продолжение эпопеи «Побега» пришлось по вкусу не каждому. «Даже я, поклонник „Побега“, начал воспринимать вечера понедельника как обузу», — подытожил один из критиков Entertainment Weekly.

Декстер (Dexter), 2006–2013

Одним из самых разочаровывающих финалов всех времен называют финал сериала «Декстер». Первый сезон заинтриговал телезрителей и понравился критикам. С 6-го сезона сериал терял аудиторию, а финал сезона набрал удручающие 33 % на Rotten Tomatoes. «Никто и ничто не могло подготовить меня к таким промахам в финале», — писал критик «Ньюарк Стар-Лэджер» Джеймс Куелли. Неудивительно, что канал Showtime захотел снять второй финал шоу и анонсировал возращение «Декстера».

Форс-мажоры (Suits), 2011–2019

Юрист-самоучка Майк Росс попадает в одну из лучших юридических фирм Нью-Йорка, прямо под крылышко к блестящему адвокату Харви Спектру. Зрителям полюбились будни ловких правоведов, но после 5-го сезона рейтинги сериала пошли на спад. «После ухода Патрика Джей Адамса и Меган Маркл надо было закрывать. Если уход Меган еще можно было пережить, то уход главного героя... Хотя мы еще раньше прекратили смотреть — скучно», — считает пользователь AdMe.ru RagDolly.

Большая маленькая ложь (Big Little Lies), 2017–2019

Первый сезон впечатлил многих, и это была законченная история. Многие сходятся во мнении, что «Большая маленькая ложь» хороша и без продолжения. Журналист The Atlantic в своей рецензии на 2-й сезон отметил: «И все же сериалов сейчас больше, чем когда-либо, поэтому один, так густо усеянный выдающимися актерами, имеет привилегию оказаться для многих самой неожиданной вещью — разочарованием».

Анатомия страсти (Grey’s Anatomy), 2005 — настоящее время

Популярная драма о жизни медиков насчитывает на данный момент 17 сезонов. Те, кто родился во время показа пилотной серии, могли уже окончить школу. Чего только не пережили преданные зрители за это время: перипетии личной жизни врачей, катастрофы, смерти любимых персонажей. К 13-му сезону интерес к «Анатомии страсти» поугас, и просели зрительские рейтинги. «Было интересно до конца 13-го сезона. После появляются любовные линии, полностью высосанные из пальца, когда актеры не отыгрывают ту химию, которая была раньше», — считает пользовательница AdMe.ru под ником Daria.

Одинокие сердца (THE O.C.), 2003–2007

Первые 2 сезона «Одиноких сердец» — образцовая молодежная драма, собравшая восторженные отзывы зрителей. Однако к 3-му сезону сценаристы шоу заметно выдохлись и не смогли внести новизну в отношения калифорнийских подростков Райана, Сета, Марисы и Саммер. Отсюда и резкое падение рейтингов.

Отбросы (Misfits), 2009–2013

Циничное и неполиткорректное шоу о нескольких трудных подростках, получивших суперспособности, пришлось по вкусу любителям нестандартных сериалов. Но уже после 3-го сезона зрительский интерес начал угасать. «Я смотрел 1–3-й сезон и несколько серий 4-го. Но 4-й сезон просто испортил все, что мне нравилось в сериале. На мой взгляд, вам не нужно смотреть 4-й или 5-й сезон, так как 3-й сезон закончился неплохо», — пишет один из поклонников сериала «Отбросы».

Однажды в сказке (Once Upon a Time), 2011–2018

К последним сезонам сериал «Однажды в сказке» начал повторяться. «Магия ушла», — подытожил Марк А. Перигар в статье для Boston Herald. С ним согласна и пользовательница AdMe.ru Мариссита: «Последний сезон я не смогла осилить, хотя честно пыталась. Такое навернули — ужас просто. И главное, зачем было это делать? Непонятно. Только испортили от „...сказки“ все впечатление».

Сплетница (Gossip Girl), 2007–2012

Первые сезоны и зрители, и критики приняли на ура. Однако с каждым последующим сезоном сериал терял в свежести. Интриги, запутанные отношения героев, снова интриги. Рано или поздно Блэр, Серена, Нейт, Чак и другие должны были вырасти из тесного мирка «Сплетницы». Немногие зрители дождались финала и узнали главную тайну сериала (все же потускневшую с годами). Рейтинг критиков на Rotten Tomatoes упал к 6-му сезону до 60 %.

13 причин почему (13 Reasons Why), 2017–2020

Еще один пример, когда шоураннерам нужно было вовремя остановиться. Первый сезон «13 причин почему» интригует с 1-й серии и поднимает остросоциальные темы. Финал — логичное и блестящее завершение истории. Зачем нужны еще 3 сезона? Ответа на этот вопрос не поняли ни критики, ни зрители. Низкие рейтинги новых сезонов отразили негодование поклонников.

Карточный домик (House of Cards), 2013–2018

Бесспорный хит об амбициозном и расчетливом конгрессмене Фрэнке Андервуде стал прорывом для Netflix. На протяжении многих сезонов шоураннерам удавалось удерживать зрительский интерес и стабильно высокие рейтинги. Однако завершение сериала разочаровало многих. «Я не припомню, чтобы когда-либо смотрел сериал, заканчивающийся таким ужасным образом», — делится своей досадой пользователь IMDb sshesley.

Бонус: Секретные материалы (The X Files), 1993–2018

Легендарный сериал об агентах ФБР Дане Скалли и Фоксе Малдере длился 9 сезонов — с 1993-го по 2001 год. После 8-го сезона звезда сериала Дэвид Духовны покинул шоу. Девятый сезон вызвал отторжение критиков и негодование фанатов. Однако продюсеры не смирились и несколько раз пытались перезапустить историю. В 2008 году вышло полнометражное продолжение «Секретные материалы: Хочу верить», которое показало низкие кассовые сборы. А в 2016-м и 2018 годах вышло еще 2 сезона, в которых Джиллиан Андерсон и Дэвид Духовны вернулись к старым ролям. Надежда на ностальгические чувства поклонников не оправдалась. Рейтинги были низкими, и после 16 эпизодов сериал закрыли.