15 сериалов, которые можно посмотреть за новогодние каникулы

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Уже совсем скоро наступит Новый год и начнутся каникулы, которых мы все так ждем. Это время можно посвятить делам или развлечением, например, покататься на лыжах с друзьями, съездить на природу с семьей. Или же уделить время себе любимому и посмотреть интересный сериальчик, на который не жалко будет потратить несколько часов. AdMe.ru сделал подборку сериалов, которые не дадут вам заскучать в новогодние каникулы.

Путешественники Travelers, 2016 — по настоящее время 12 серий

В далеком будущем на Земле произошла катастрофа. Человечество было обречено на вымирание. Но несколько выживших людей нашли способ спасти планету и стали отправлять сознание отдельных личностей в 21-й век. Эти путешественники во времени живут жизнью обычных людей и стараются спасти жителей Земли от ужасного будущего, которое их ждет. Интересный сериал, который цепляет, затягивает и не отпускает до конца последней серии.

Плоть и кости Flesh and Bone, 2015 8 серий

Главная героиня Клэр, молодая балерина с тёмным прошлым, уезжает из Чикаго и перебирается в Нью-Йорк. Там она проходит пробы и попадает в престижную балетную труппу под руководством Пола Грейсона, разглядевшего в ней новую приму. На этом хорошие новости заканчиваются и начинается драма, которая показывает всю жестокость и суровость мира балета, скрывающуюся за фасадом красивых выступлений.

Детективное агентство Дирка Джентли Dirk Gently’s Holistic Detective Agency, 2016 — по настоящее время 8 серий

Парень Тодд жил обычной жизнью. Работал швейцаром в отеле, получал небольшую зарплату и помогал сестре. Но в один день весь его мир рухнул. Тодда уволили с работы, хозяин квартиры начал ему угрожать и его даже начали подозревать в убийстве. Но когда парень уже начал опускать руки, в его жизни появляется неутомимый оптимист Дирк Джентри, который заявляет, что Тодд — важная часть расследования. Интересный и захватывающий сериал, где каждая серия — это маленький шедевр.

Клондайк Klondike, 2014 6 серий

В XIX век, самый разгар золотой лихорадки, тысячи людей направлялись на территорию заснеженного Юкона, чтобы разбогатеть. Туда же отправляются и главные герои, которые думают, что единственное, что может помешать им добыть золото, это погода. Но основную опасность представляют люди, которые готовы пойти на все ради денег.

Тэсс из рода Д`Эрбервиллей Tess of the D’Urbervilles, 2008 4 серии

Это история о судьбе деревенской девушки Тэсс Дарбейфилд, жизнь которой сильно меняется, когда ее отец узнает, что они дальние родственники знатного рода Д`Эрбервиллей. Захватывающий сериал, который смотрится на одном дыхании.

Пробуждение Awake, 2012 13 серий

Детектив Майкл приходит в сознание после автокатастрофы с участием его жены и сына. Ему сообщают, что его супруга погибла, а сын остался жив. Но на следующее утро мужчина видит свою жену и узнает, что его сын мертв. Чтобы сохранить близких в живых, Майклу приходится жить в двух разных реальностях с разными коллегами по работе и разными проблемами в жизни.

Новый день Day Break, 2006 13 серий

Детектив Бретт будет осужден за убийство, которое не совершал, и когда он поймет, что его подставили, пустится в бега. На следующий день все повторится вновь. Так будет каждый день, пока Бретт не поймет, кто его именно подставил и не спасет близких. У детектива есть одно преимущество: он помнит все события прошедших дней. Это нелегко, ведь раны не заживают.

Танцы на грани Dancing on the Edge, 2013 5 серий

На дворе 30-е годы XX века. В Лондоне появляется джаз-бэнд Луи Лестера. Мало того, что это новое направление, так еще и музыканты темнокожие. Коллектив буквально из подвала попадает в прославленный Отель «Империал». Пожилая аудитория воспринимает в штыки и джаз, и самих музыкантов. А молодые аристократы приветствуют всё новое и необычное и готовы экспериментировать с предрассудками и социальными статусами. Детективный ретро-сериал, который покружает в зрителя в атмосферу того времени.

Столпы Земли The Pillars of the Earth, 2010 8 серий

Время действия — Англия, XII век. Тяжелое, смутное время, жестокие нравы. Граница между добром и злом настолько условна, что легко сделать неверный шаг, принимая решения в масштабах целого государства. Вечная борьба за престол, постоянные войны, предательство церкви... Великолепная экранизация одноименного романа Кена Фоллета, которая никого не оставит равнодушным.

Ривер River, 2015 6 серий

Детектив Джон Ривер расследует убийство своей напарницы Стиви, которая погибла на его глазах. Джон уверен, что у Стиви нет от него тайн, и не ждет никаких сюрпризов, но выясняется, что напарница была не тем человеком, которого он знал. Джон должен найти убийцу своей подруги и распутать ряд загадочных преступлений, ведь у него есть дар — он видит призраков умерших людей.

Стартап StartUp, 2016 — по настоящее время 10 серий

Cериал рассказывает о трех разных людях, занимающихся реализацией одной и той же идеи. Один из них Фил Раск, агент ФБР, расследующий преступления в мире финансов. Он знакомится с Ником Талмоном, молодым человеком, который является сыном одного из подозреваемых в ведущемся деле. Тут начинается разворачиваться нешуточная семейная драма, которая переплетается с расследованием.

Дарреллы The Durrells, 2016 — по настоящее время 12 серий

Луиза Даррелл, чей муж недавно скончался, переезжает из Лондона на греческий остров на Корфу, чтобы справится с финансовыми трудностями и поднять на ноги четырёх детей. Легкий и добрый сериал для тех, кто любит жизнеутверждающее кино.

Больница Никербокер The Knick, 2014 — по настоящее время 20 серий

Доктор Джон Тэкери работает хирургом в нью-йоркской больнице в то время, когда еще не придумали лазерный скальпель или компьютерную томографию. Врачи стараются помочь всем пациентам, хоть и зачастую лечат вслепую, доверяя только здравому смыслу и печальному опыту. Атмосферный и в то же время мрачный сериал, где переплетаются любовь и жестокость, гениальность и безумие, жизнь и смерть.

Большие надежды Great Expectations, 2011 3 серии

Родители главного героя Пипа рано умерли, поэтому воспитанием мальчика занялась его взбалмошная сестра, которая заменила ему маму и папу. В один день Пип помогает скрыться беглому каторжнику и после этого жизнь парня меняется. Драматический сериал, снятый по одноимённому роману Чарльза Диккенса.

Люди Humans, 2015 — по настоящее время 16 серий

Человечество совершило невероятный рывок в сфере роботехники. Ученые создали роботов, которые внешне очень похожи на простых людей. Они работают по дому и выполняют мелкие задания, лишь бы облегчить жизнь человеку. Одного такого «помощника» приобретает живущая в пригороде семья. Вскоре они осознают, что жизнь с машиной влечет за собой жуткие последствия.