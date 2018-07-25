15 сериалов, которые можно посмотреть в отпуске
Планирование отпуска — это самое замечательное время, которое может конкурировать только с самим отпуском. В это время мы составляем список всего, что нужно взять с собой на отдых: документы, одежда, кремы и, конечно же, планшет или ноутбук с сериалами.
AdMe.ru собрал сериалы с высоким рейтингом, которые можно посмотреть в самолете, на пляже, в общем, где угодно.
5 сериалов, от которых будет сложно оторваться
Острые предметы (Sharp Objects), 2018 — настоящее время
Главная героиня сериала Камилла Прикер живет одна, много пьет, работает во второсортной газете и мечтает о блестящей карьере. И вот Камилле выпадает отличный шанс, который повысит ее журналистский статус: ее отправляют в родной город, где были убиты две девочки. Кроме ужасов на плечи репортера сваливается прошлое, которое так и осталось жить в этом городе.
Сериал снят по одноименному роману Гиллиан Флинн.
Семья (The Family), 2016
В городе Рэд Пайнс в семье Уоррен бесследно пропадает 8-летний мальчик Адам. Его так и не нашли, но смогли найти преступника — соседа Хэнка, который признался в преступлении, несмотря на отсутствие трупа.
Через 10 лет Клэр, мать семейства Уорренов, баллотируется в губернаторы. И внезапно в город приходит парень, который говорит, что он и есть пропавший Адам.
Детективный сериал, который смотрится на одном дыхании.
Создавая убийцу (Making a Murderer), 2015
Это документальный мини-сериал о деле Стивена Эйвери, осужденного за преступление, которого он не совершал. Через 18 лет он выходит на свободу благодаря ДНК-тесту, который доказал его невиновность. После этого Стивен почти становится национальным героем. Но ненадолго. Вскоре его обвиняют в убийстве и отправляют в тюрьму. На этот раз пожизненно.
У зрителей есть уникальная возможность представить себя на месте присяжных и на основе улик и фактов решить, совершал ли Стивен Эйвери данное преступление.
Пропавший без вести (The Missing), 2014 — настоящее время
В 2006 году во время чемпионата по футболу во Франции британская семья теряет маленького сына. Это рушит их брак, и вскоре жена находит себе нового мужчину. Через 8 лет после пропажи мальчика отец нанимает детектива, чтобы возобновить расследование, — появились доказательства, что ребенок еще жив.
Детективный сериал, концовка которого поразит многих.
Служба новостей (The Newsroom), 2012–2014
Сериал показывает нам закулисную жизнь популярной новостной программы, где в каждой серии разворачивается настоящая драма. За воплощение темы телевидения взялся самый востребованный и влиятельный сценарист Голливуда — Аарон Соркин.
Интересный сериал, который держит в постоянном напряжении.
5 сериалов, которые не оставят вас равнодушными
Патрик Мелроуз (Patrick Melrose), 2018
Патрик Мелроуз — плейбой, аристократ и наркоман со стажем. Несмотря на наличие денег, жизнь Патрика не была легкой. Все детство он терпел жестокое обращение отца, пока мать предпочитала не вмешиваться. Когда главный герой вырос, он нашел в себе силы пробиться в высший свет, но в то же время началось его саморазрушение.
Драматический сериал, где с каждой серией все больше и больше углубляешься в историю, сочувствуя главному герою.
Стальная звезда (Tin Star), 2017 — настоящее время
Это история о бывшем полицейском, который перебрался вместе со своей семьей в городок у Скалистых гор, в котором царят тишина и покой. Самые тревожные звонки в полицию в этом городе были связаны либо с заблудившимися туристами, либо с местной фауной. Так и было до тех пор, пока главный герой не занимает пост местного шерифа и не переходит дорогу крупной нефтяной компании, которая превращает его жизнь в ад.
Драматический сериал, который показывает борьбу человека с темными сторонами его души.
Энн (Anne), 2017 — настоящее время
Энн — общительная, начитанная и талантливая девочка, которая живет в приюте. Вскоре ее удочеряют, но случилась чудовищная ошибка: приемные родители ждали мальчика, который будет помогать по дому и выполнять тяжелую мужскую работу, которая Энн не по плечу.
Добрый сериал о важности человеческих чувств.
Хороший доктор (The Good Doctor), 2017 — настоящее время
Это история молодого талантливого врача, который обладает феноменальной памятью, нестандартным мышлением и хладнокровно принимает решения. Не потому что он жесток, а потому что он не обладает такими эмоциями, как сочувствие, сострадание и эмпатия. Иногда он ходит за коллегами по пятам, анализирует их эмоции и записывает все в блокнотик. Несмотря на блестящую карьеру хирурга, в личном плане развитие главного героя соответствует уровню 10-летнего мальчика.
Интересный сериал, который захватит все ваше внимание с первых минут.
Страшные сказки (Penny Dreadful), 2014–2016
В викторианском Лондоне собирается нечисть разного толка и разделяет столицу между собой, чтобы охотиться за человеческими душами и телами. Здесь и демонический юноша Дориан Грей, и доктор Франкенштейн со своим творением, и граф Дракула со своими подручными-вампирами. Об их злодеяниях узнают охотники и решают избавить Лондон от этой нечисти.
Готический сериал, который сочетает в себе мрачность и романтизм.
5 сериалов, которые вы, возможно, не видели
Босс (Boss), 2011−2012
Главный герой Том Кейн, властный мэр Чикаго, узнает о прогрессирующей болезни, которая скоро нарушит рассудок и потом заберет его жизнь. Он всеми силами старается скрыть новость от близких и врагов, которым его заболевание только на руку.
Политическая драма, которая собрала много восторженных отзывов среди зрителей.
Человек будущего (Future Man), 2017 — настоящее время
Главный герой Джош Футтурман работает на бесперспективной работе в должности уборщика в клинике и все свободное время тратит на игру Biotic Wars, в которой еще никто не побеждал. Когда Джош проходит последний уровень, в его комнате появляются персонажи из игры, утверждающие, что они из будущего, где мир находится в опасности. И только Джош может его спасти.
Динамичный сериал, который понравится всем поклонникам черного юмора.
Легион (Legion), 2017 — настоящее время
Главный герой Дэвид Хеллер еще с детства чувствовал себя другим. Он слышал голоса в голове, за что ему и поставили диагноз «шизофрения». В психиатрической больнице Дэвид знакомится с девушкой Сидни, которая боится прикосновений. Именно она объясняет ему, что он обладает суперспособностями и может менять реальность. Вместе они решают восстановить провалы в памяти Дэвида, которые появились не случайно.
Красивый сериал, который затягивает после просмотра первой серии.
Жан-Клод Ван Джонсон (Jean-Claude Van Johnson), 2016–2017
Создатели сериала пытаются убедить зрителей в том, что знаменитый актер Жан-Клод Ван Дамм — на самом деле спецагент Джонсон, который использует внешний вид актера, чтобы участвовать в секретных операциях. А свое очередное задание Джонсон выполняет, снимаясь в необычной версии «Приключений Гекльберри Финна».
Комедийный сериал, в котором каждая серия идет всего 30 минут.
Уитни (Whitney), 2011–2013
Это сериал об отношениях Уитни и ее парня, которые вместе уже не первый год. Сценаристы с юмором показали проблемы парочек, переживающих разные этапы притирки друг к другу.
Комедийный сериал, после просмотра которого у вас будут болеть щеки от смеха.
Фото на превью Sharp Objects / Blumhouse Productions