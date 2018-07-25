15 сериалов, которые можно посмотреть в отпуске

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Планирование отпуска — это самое замечательное время, которое может конкурировать только с самим отпуском. В это время мы составляем список всего, что нужно взять с собой на отдых: документы, одежда, кремы и, конечно же, планшет или ноутбук с сериалами. AdMe.ru собрал сериалы с высоким рейтингом, которые можно посмотреть в самолете, на пляже, в общем, где угодно.

5 сериалов, от которых будет сложно оторваться

Острые предметы (Sharp Objects), 2018 — настоящее время

Главная героиня сериала Камилла Прикер живет одна, много пьет, работает во второсортной газете и мечтает о блестящей карьере. И вот Камилле выпадает отличный шанс, который повысит ее журналистский статус: ее отправляют в родной город, где были убиты две девочки. Кроме ужасов на плечи репортера сваливается прошлое, которое так и осталось жить в этом городе. Сериал снят по одноименному роману Гиллиан Флинн.

Семья (The Family), 2016

В городе Рэд Пайнс в семье Уоррен бесследно пропадает 8-летний мальчик Адам. Его так и не нашли, но смогли найти преступника — соседа Хэнка, который признался в преступлении, несмотря на отсутствие трупа. Через 10 лет Клэр, мать семейства Уорренов, баллотируется в губернаторы. И внезапно в город приходит парень, который говорит, что он и есть пропавший Адам. Детективный сериал, который смотрится на одном дыхании.

Создавая убийцу (Making a Murderer), 2015

Это документальный мини-сериал о деле Стивена Эйвери, осужденного за преступление, которого он не совершал. Через 18 лет он выходит на свободу благодаря ДНК-тесту, который доказал его невиновность. После этого Стивен почти становится национальным героем. Но ненадолго. Вскоре его обвиняют в убийстве и отправляют в тюрьму. На этот раз пожизненно. У зрителей есть уникальная возможность представить себя на месте присяжных и на основе улик и фактов решить, совершал ли Стивен Эйвери данное преступление.

Пропавший без вести (The Missing), 2014 — настоящее время

В 2006 году во время чемпионата по футболу во Франции британская семья теряет маленького сына. Это рушит их брак, и вскоре жена находит себе нового мужчину. Через 8 лет после пропажи мальчика отец нанимает детектива, чтобы возобновить расследование, — появились доказательства, что ребенок еще жив. Детективный сериал, концовка которого поразит многих.

Служба новостей (The Newsroom), 2012–2014

Сериал показывает нам закулисную жизнь популярной новостной программы, где в каждой серии разворачивается настоящая драма. За воплощение темы телевидения взялся самый востребованный и влиятельный сценарист Голливуда — Аарон Соркин. Интересный сериал, который держит в постоянном напряжении.

5 сериалов, которые не оставят вас равнодушными

Патрик Мелроуз (Patrick Melrose), 2018

Патрик Мелроуз — плейбой, аристократ и наркоман со стажем. Несмотря на наличие денег, жизнь Патрика не была легкой. Все детство он терпел жестокое обращение отца, пока мать предпочитала не вмешиваться. Когда главный герой вырос, он нашел в себе силы пробиться в высший свет, но в то же время началось его саморазрушение. Драматический сериал, где с каждой серией все больше и больше углубляешься в историю, сочувствуя главному герою.

Стальная звезда (Tin Star), 2017 — настоящее время

Это история о бывшем полицейском, который перебрался вместе со своей семьей в городок у Скалистых гор, в котором царят тишина и покой. Самые тревожные звонки в полицию в этом городе были связаны либо с заблудившимися туристами, либо с местной фауной. Так и было до тех пор, пока главный герой не занимает пост местного шерифа и не переходит дорогу крупной нефтяной компании, которая превращает его жизнь в ад. Драматический сериал, который показывает борьбу человека с темными сторонами его души.

Энн (Anne), 2017 — настоящее время

Энн — общительная, начитанная и талантливая девочка, которая живет в приюте. Вскоре ее удочеряют, но случилась чудовищная ошибка: приемные родители ждали мальчика, который будет помогать по дому и выполнять тяжелую мужскую работу, которая Энн не по плечу. Добрый сериал о важности человеческих чувств.

Хороший доктор (The Good Doctor), 2017 — настоящее время

Это история молодого талантливого врача, который обладает феноменальной памятью, нестандартным мышлением и хладнокровно принимает решения. Не потому что он жесток, а потому что он не обладает такими эмоциями, как сочувствие, сострадание и эмпатия. Иногда он ходит за коллегами по пятам, анализирует их эмоции и записывает все в блокнотик. Несмотря на блестящую карьеру хирурга, в личном плане развитие главного героя соответствует уровню 10-летнего мальчика. Интересный сериал, который захватит все ваше внимание с первых минут.

Страшные сказки (Penny Dreadful), 2014–2016

В викторианском Лондоне собирается нечисть разного толка и разделяет столицу между собой, чтобы охотиться за человеческими душами и телами. Здесь и демонический юноша Дориан Грей, и доктор Франкенштейн со своим творением, и граф Дракула со своими подручными-вампирами. Об их злодеяниях узнают охотники и решают избавить Лондон от этой нечисти. Готический сериал, который сочетает в себе мрачность и романтизм.

5 сериалов, которые вы, возможно, не видели

Босс (Boss), 2011−2012

Главный герой Том Кейн, властный мэр Чикаго, узнает о прогрессирующей болезни, которая скоро нарушит рассудок и потом заберет его жизнь. Он всеми силами старается скрыть новость от близких и врагов, которым его заболевание только на руку. Политическая драма, которая собрала много восторженных отзывов среди зрителей.

Человек будущего (Future Man), 2017 — настоящее время

Главный герой Джош Футтурман работает на бесперспективной работе в должности уборщика в клинике и все свободное время тратит на игру Biotic Wars, в которой еще никто не побеждал. Когда Джош проходит последний уровень, в его комнате появляются персонажи из игры, утверждающие, что они из будущего, где мир находится в опасности. И только Джош может его спасти. Динамичный сериал, который понравится всем поклонникам черного юмора.

Легион (Legion), 2017 — настоящее время

Главный герой Дэвид Хеллер еще с детства чувствовал себя другим. Он слышал голоса в голове, за что ему и поставили диагноз «шизофрения». В психиатрической больнице Дэвид знакомится с девушкой Сидни, которая боится прикосновений. Именно она объясняет ему, что он обладает суперспособностями и может менять реальность. Вместе они решают восстановить провалы в памяти Дэвида, которые появились не случайно. Красивый сериал, который затягивает после просмотра первой серии.

Жан-Клод Ван Джонсон (Jean-Claude Van Johnson), 2016–2017

Создатели сериала пытаются убедить зрителей в том, что знаменитый актер Жан-Клод Ван Дамм — на самом деле спецагент Джонсон, который использует внешний вид актера, чтобы участвовать в секретных операциях. А свое очередное задание Джонсон выполняет, снимаясь в необычной версии «Приключений Гекльберри Финна». Комедийный сериал, в котором каждая серия идет всего 30 минут.

Уитни (Whitney), 2011–2013

Это сериал об отношениях Уитни и ее парня, которые вместе уже не первый год. Сценаристы с юмором показали проблемы парочек, переживающих разные этапы притирки друг к другу. Комедийный сериал, после просмотра которого у вас будут болеть щеки от смеха.