15 секретов со съемочных площадок известных фильмов, о которых киношники предпочли бы всегда молчать

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Обычный зритель не узнает и половины того, что происходит на съемочной площадке. Как вы думаете, чем вдохновлялись создатели культового фильма «Матрица», когда придумывали те самые бегущие по экрану зеленые символы? Или какой непоправимый поступок совершил на съемках «Омерзительной восьмерки» Курт Рассел?