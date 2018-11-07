15 секретов со съемочных площадок известных фильмов, о которых киношники предпочли бы всегда молчать
Обычный зритель не узнает и половины того, что происходит на съемочной площадке. Как вы думаете, чем вдохновлялись создатели культового фильма «Матрица», когда придумывали те самые бегущие по экрану зеленые символы? Или какой непоправимый поступок совершил на съемках «Омерзительной восьмерки» Курт Рассел?
AdMe.ru разведал некоторые секреты голливудского закулисья и спешит поделиться ими с читателями как можно скорее.
- В фильме «Красотка» Джулия Робертс наотрез отказалась сниматься в откровенных сценах. Но режиссер картины нашел выход, и в некоторых сценах Джулию заменила профессиональная танцовщица Шелли Мишель. Более того, на постере к фильму мы видим только голову Робертс, все остальное на фото принадлежит ее дублерше. Кстати, на этом же постере у Ричарда Гира волосы каштанового цвета, а вот в самом фильме уже седые.
- В картине «Титаник» съемки относительно небольшой сцены обеда в первом классе заняли почти 2 дня. Дело в том, что в этом эпизоде много деталей, крупных планов, взглядов и небольших реплик. На второй день съемок актеры начали гримасничать и шутить, а в какой-то момент Леонардо Ди Каприо кинул взгляд на столовые приборы и спросил актрису Кэти Бейтс: «Не подскажете, где тут вилка для лоботомии?»
- Помните сцену с удалением волос на груди в фильме «Сорокалетний девственник»? Актеру Стиву Кареллу пришлось пережить эту процедуру по-настоящему. Режиссер решил, что в этом моменте не обойтись без естественных эмоций: снимали одним дублем и с использованием сразу 5 камер, чтобы все получилось без сучка и задоринки.
- Чтобы показать, как в фильме «Мальчишник в Вегасе» один из героев лишился зуба, не пришлось применять сложный грим. У актера Эда Хелмса когда-то в детстве так и не вырос один зуб, так что в некоторых сценах ему было достаточно лишь снять свой вставной зуб.
- Как всего лишь в первом полнометражном фильме Гая Ричи «Карты, деньги, два ствола», еще никому в то время неизвестного режиссера, появился всемирно известный музыкант Стинг? Жена артиста Труди Стайлер — владелица продюсерского агентства. Однажды Труди увидела короткометражку «Трудное дело», которая понравилась ей настолько, что она рискнула вложить деньги в съемки полнометражного фильма и даже уговорила сняться в будущей картине своего мужа. Так Стинг появился в небольшой, но яркой роли владельца бара и отца главного героя, а фильм сделал Гая Ричи одним из культовых режиссеров современности.
- В мультфильме «Головоломка» создатели оставили трогательную пасхалку: у всех персонажей-эмоций цвет глаз совпадает с цветом их же эмоции. У всех, кроме Радости: цвет ее глаз — синий, как и у Печали. Таким образом авторы хотели подчеркнуть, что Радость и Печаль всегда идут вместе.
- Режиссер фильма «Сияние» Стэнли Кубрик был известен своим перфекционизмом: так, вместо запланированных 17 недель съемки картины длились 51 неделю. Например, сцену диалога между Шелли Дюваль и Джеком Николсоном снимали 127 раз, а для съемок знаменитой сцены «Here’s Johnny» потребовалось «всего лишь» 3 дня и 60 дверей.
Кстати, для съемок этой сцены были сделаны специальные облегченные двери, которые однако Джек Николсон, работавший некогда в пожарной службе, ломал слишком легко. Из-за этого для следующих дублей пришлось делать более тяжелые и массивные двери.
- В картине «Немыслимое» создатели решили не слишком заморачиваться с тем, чтобы интересно показать, как современные программисты разминируют бомбу: в фильме это было сделано при помощи обычной программы Microsoft Excel. Чудеса, да и только!
- В одном из своих интервью художник-постановщик фильма «Матрица» Саймон Уайтели рассказал, что послужило вдохновением для создания знаменитых зеленых строчек кода, бегущего по экрану. Все оказалось просто: за основу были взять иероглифы из японских кулинарных книг его жены.
- В одной из сцен фильма «Омерзительная восьмерка» герой Курта Рассела с треском разбивает гитару. Специально для съемок музей Martin предоставил редчайшую гитару 1870 года, с которой также было сделано несколько копий. Предполагалось, что в этой сцене будет выполнен монтаж и Рассел разобьет не оригинал, а копию, но что-то пошло не так и почему-то актера не предупредили о бесценности экземпляра. Во время дубля он, как и полагалось по сценарию, раскрошил гитару на мелкие щепки. В результате музей объявил, что больше никогда и ни при каких обстоятельствах не предоставит гитары для съемок фильмов.
- В фильме «Побег из Шоушенка» сцену первого разговора Энди и Рэда снимали на протяжении 9 часов. Все это время актер Морган Фриман продолжал подбрасывать мяч и ни разу не пожаловался, а на следующий день пришел на съемки с забинтованной рукой. Однако эта сцена оказалось отнюдь не единственной, для которой потребовалось много дублей.
Режиссер картины далеко не всегда пояснял, что именно ему не понравилось, поэтому часто возникали ссоры. Во время одной из таких перепалок Фриман заявил, что больше не будет сниматься в повторных дублях без объяснения причин.
- В заставке к фильму «Гарри Поттер и Кубок огня» можно заметить, как на логотипе Warner Bros. Pictures движется силуэт Нагайны, змеи Волан-де-Морта. Сделано это неспроста: змея появляется в одной из первых сцен фильма.
- Художница Маргарет Кин, о которой был снят фильм «Большие глаза», появилась в одной из сцен. Она сыграла женщину, которая сидит на лавочке и читает книгу за спиной главной героини. Совместное фото художницы и актрисы Эми Адамс, воплотившей ее образ на экране, появляется в самом конце фильма, перед финальными титрами.
- Бюджет фильма «Далласский клуб покупателей» по голливудским меркам был довольно скромным: например, на грим на весь период съемок было выделено всего $ 250. Тем интереснее, что Адруита Ли и Робин Мэтьюз, работавшие на съемках гримерами, получили за свою работу премию «Оскар» в категории «Лучшие грим и прически».
- В фильме «Величайший шоумен» есть любопытная пасхалка: в начальных титрах мы видим узор, в котором легко разглядеть когти Росомахи. Главную роль в картине исполнил Хью Джекман — лучший Росомаха всех времен и народов.
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