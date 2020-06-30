15 сцен из известных фильмов, в которых спрятаны здоровенные сюжетные подсказки

Грамотные отсылки и скрытые детали в кино — залог того, что фильм будут обсуждать еще долгие годы после выхода. Иногда, если смотреть внимательно и рассуждать, то можно даже предсказать дальнейшее развитие сюжета.

AdMe.ru составил список деталей, замечая которые вы сможете догадаться о грядущих сюжетных поворотах.

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В начале повествования Джейк, Грейс и Норм находят книжку «Лоракс». Это история для детей о том, какой вред может нанести природе жадность промышленных корпораций. Если знать это, то можно сразу понять, о чем будет фильм. Также эта книга появляется на фотографии, которую Грейс показывает, вспоминая о своем преподавании в школе.

Матрица

Сцена допроса Нео в 1-й части трилогии «Матрица» показывается на большом количестве экранов. Можно подумать, что они располагаются в обычной комнате безопасности офисного здания, где работал Нео. Но в следующей части картины мы видим Архитектора — создателя Матрицы, который стоит в этом самом помещении. То есть это его комната и он следил за Нео с самого начала всей истории.

Тор: Рагнарёк

В фильме «Тор: Рагнарёк» герой находит потрескавшуюся фреску. Трещина проходит через правый глаз Тора. Далее по сюжету в одной из битв он получит точно такую же рану и лишится глаза.

Ла-Ла Ленд

В картине есть открывающая музыкальная сцена. Она воспринимается как заявка жанра, как сигнал: «Дорогой зритель, готовься к тому, что сейчас ты посмотришь мюзикл». Но если вслушаться в слова, то можно понять, что песня отдаленно пересказывает сюжет ленты и даже ее концовку.

Семь

В картинах режиссера Дэвида Финчера все детали имеют значение. Это относится и к триллеру «Семь». Номер квартиры героя Брэда Питта — 5А, а когда детективы выписывают на доску смертные грехи, гнев (Wrath) как раз находится под этим номером. Если вовремя это заметить, то становится понятно, что маньяк приготовил какое-то наказание и для Дэвида Миллза. Такие же совпадения ждут зрителя, если он попробует сопоставить со списком номера квартир остальных грешников.

Малыш на драйве

В ленте «Малыш на драйве» работник почты говорит главному герою: «Не может быть радуги без дождя». Это не только предсказывает дальнейшее развитие сюжета, но и буквально будет показано в кадре. Когда дела действительно пойдут плохо, начнется дождь, а когда Малыш выйдет из тюрьмы, появится радуга.

Паразиты

В картине «Паразиты» мистеру Паку задали вопрос о домработнице, а он ответил: «Она всегда ест за двоих». Это ключ к пониманию того, что происходит в подвале этого дома. Она не сама ела двойные порции, а носила их мужу.

Доктор Стрэндж

Незадолго до автомобильной аварии Доктор Стрэндж смотрит на часы. Дата на них — 2 февраля, День сурка. Значит, герой тоже попадет во временную петлю, как и персонаж одноименного фильма.

Властелин колец

Возрождение Гэндальфа в ленте «Властелин колец: Две крепости» стало очевидным еще до ее выхода благодаря постеру. Как многие помнят, Гэндальф Серый сорвался в бездну в поединке с Балрогом в прошлой части трилогии. Его воскрешение и новый образ не должны были быть известны зрителям заранее.

Джанго освобожденный

Все свои бумаги доктор Шульц всегда хранил в нагрудном кармане. Однако ближе к концу фильма, когда получил документы Брунгильды, он положил их в задний карман брюк. Похоже, он уже намеревался убить Кэнди и не исключал, что получит пулю в грудь, как это и произошло.

Мстители: Война бесконечности

Джентльмены

Картина «Джентльмены» начинается со сцены, когда герой Макконахи сидит в баре, а сзади подходит киллер с пистолетом с глушителем. Слышится выстрел, но нам не показывают, что произошло. Однако звук был громкий, следовательно, его произвел не киллер. Только ближе к концу ленты зритель узнает, кто именно стрелял. Но за героя Макконахи можно было не беспокоиться, если вовремя заметить эту деталь.

Остров проклятых

В разговоре с персонажем Ди Каприо пациентка пьет из невидимого стакана, однако он становится заметным, когда она ставит его пустым. Это можно посчитать за ошибку, но кто же снимет такое и не обратит внимание? Уж точно не Мартин Скорсезе. Эта и многие другие детали по ходу фильма указывают нам на психические проблемы героя (боязнь воды) и дают однозначную расшифровку концовки ленты.

Человек-муравей

Помимо нахального поведения антагониста Человека-муравья в Даррене Кроссе выдает его галстук с узором в форме сот. Позже такой орнамент будет на его костюме в образе Желтого шершня. Эти насекомые как раз живут в сотах.

Назад в будущее

В первую минуту фильма «Назад в будущее» нам показывают часы с висящим на стрелках человеком. Позже профессор Эмметт Браун окажется в такой же ситуации в одной из сцен.

Джокер

В самом начале картины, когда Артур Флек гримирует себя, отражение интерьера и ламп в зеркале напоминает Бэтмена. В будущем Флеку определенно придется иметь с ним дело.