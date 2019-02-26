15 самых ожидаемых российских сериалов, которые могут дать фору западному кино

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Сериалы сейчас, пожалуй, даже популярнее, чем фильмы. И хотя самые громкие новинки приходят к нам из-за рубежа, в России каждый год тоже выходит немало интересных картин. И это не только развлекательные ситкомы, но также глубокие философские драмы, ироничные комедии и захватывающие исторические многосерийные фильмы.

Мы в AdMe.ru с удовольствием смотрим сериалы. Сегодня мы хотим поделиться с вами самыми ожидаемыми отечественными новинками, которые обещают быть интереснее многих зарубежных картин.

1. Триггер

Сюжет этого сериала прост: главный герой, психолог, тестирует на своих клиентах собственную систему, которая заключается в жестком «выталкивании» человека из зоны комфорта. Получается и захватывающе, и неожиданно — настолько, что новый сериал оценили даже западные продюсеры. Редкий случай, когда на российскую картину в скором времени ожидается американский ремейк. А исполнителю главной роли уже предложили роль в американской версии сериала. В главных ролях: Максим Матвеев, Роман Маякин, Светлана Иванова, Янина Малинчик, Данила Дунаев

2. Ростов

Этот сериал балансирует на грани между историческим кино и захватывающим детективом. Действие разворачивается в Ростове 20-х годов, недавно занятом большевиками. Новое правительство назначает бывшего вора начальником отдела уголовного розыска, ведь он, как никто другой, знает, как мыслят преступники. Основная сюжетная линия детективная, при этом в фильме учтены, продуманы и воссозданы все особенности жизни страны времен Гражданской войны. Благодаря этому очень легко поверить, что все происходящее на экране было на самом деле. В главных ролях: Артур Смольянинов, Алексей Барабаш, Софья Ардова, Александр Головин, Иван Охлобыстин

3. Бендер

В этом мини-сериале создатели решили показать фигуру Остапа Бендера с неожиданной стороны: нам расскажут, кем был великий комбинатор в юности. Действие картины разворачивается в 1919 году, когда Остап был еще не Бендер, а Задунайский. Нам покажут, кем он был, как жил, а главное — кто научил его всем многочисленным трюкам и уловкам. В главных ролях: Сергей Безруков, Арам Вардеванян, Никита Кологривый, Таисия Вилкова

4. 90-е. Весело и громко

Хочется расслабиться и просто посмеяться? Новый ситком о молодежной рок-группе из 90-х снимают как раз для этого. Два гитариста, студентка хорового училища, десантник и преподаватель вокала будут штурмовать сцену на фоне российских реалий 90-х. Так что можно будет не только посмеяться, но и вспомнить пейджеры, ларьки и малиновые пиджаки и немного поностальгировать. Сериал покажут на СТС. В главных ролях: Стася Милославская, Егор Трухин, Филипп Ершов, Роман Курцын

5. Шифр

В этом году нас ожидает как минимум один захватывающий российский детектив. «Шифр» — ремейк популярного в Британии сериала «Код убийства». Это история 4 женщин, в прошлом — военных разведчиц, в настоящем — следователей. Точнее, внештатных следователей: настоящие стражи порядка узнали об их удивительных аналитических способностях и попросили о помощи. Бывшие разведчицы будут ловить опасных бандитов, совмещая работу с жизнью обычной женщины СССР конца 50-х годов. В главных ролях: Марьяна Спивак, Елена Панова, Екатерина Вилкова, Яна Осипова

6. Возмездие

«Возмездие» — это микс триллера и драмы о спецназовце, который возвращается из Сирии в родной город. Быстро выясняется, что проблем дома не меньше, чем в на войне: здесь и предательство жены, и общественная несправедливость, с которой главный герой решает бороться. Зрителя ждут интересная любовная линия, элементы боевика и драматичные переживания главного героя, так что сериал придется по вкусу любителям самых разных жанров. В главных ролях: Агата Муцениеце, Павел Прилучный, Зоя Бербер, Александр Макогон, Сергей Юшкевич

7. Алиби

Главный герой этого сериала — талантливый сценарист, который вдруг осознает, что может применить свои способности не только в киноискусстве. Он открывает агентство «Алиби», которое занимается созданием реалистичных историй для людей, желающих скрыть правду. И драма и комедия начинаются, когда в агентство обращается жена героя. Она, конечно, не подозревает, кому то принадлежит, и рассказывает такое, чего мужчина совсем не ожидал услышать. В главных ролях: Евгений Стычкин, Ольга Сутулова, Яков Левда, Тимофей Трибунцев, Варвара Бородина

8. Доктор Мартов

«Доктор Мартов» — это адаптация британского комедийного сериала «Доктор Мартин». Главный герой — уважаемый хирург, но с одним большим недостатком: он боится крови. Устав бороться с собой, он бросает успешную карьеру, перебирается жить в деревню и становится обычным терапевтом. Это — самое начало, в основном же сериал будет о колоритных провинциальных жителях, их необычных историях и случаях, в которые окажется замешан доктор. В главных ролях: Кирилл Сафонов, Родион Юрин, Марина Петренко, Арина Постникова, Ольга Ломоносова

9. Учителя

«Учителя» — классическая драма отцов и детей под соусом современных реалий. В центре сюжета — отец и две дочери. Он — заместитель министра образования, одна дочь не хочет зависеть от отца и идет преподавать в обычную школу, а другая с радостью пользуется его служебным положением и незаслуженными благами. Сериал поднимает много глубоких вопросов, связанных с самоопределением, чувством долга, любовными и семейными отношениями. В главных ролях: Владимир Вдовиченков, Ирина Старшенбаум, Анна Котова-Дерябина

10. Министерство

Сериал о том, над чем в России и так любят пошутить: взятки, коррупция, чиновники и подтасовки на выборах. Все это происходит в провинциальном городе и, конечно, выглядит гораздо смешнее, чем было бы в реальной жизни. При всей комедийности сериал не лишен и некоторого драматизма: перед героями не раз встает сложный выбор и необходимость идти на сделку с совестью. В главных ролях: Кирилл Сафонов, Иван Оганесян, Анна Полупанова, Сергей Колтаков, Ольга Зайцева

11. Вампиры средней полосы

У этого сериала нестандартный сюжет — в нашей стране такие редко снимают. В нем нам покажут настоящих вампиров, проживающих в российской глубинке. Вампиры — существа бессмертные, поэтому время действия сериала постоянно переносится: то XIX век, то Вторая мировая война. Этот неожиданный микс сказки, драмы и комедии наверняка удивит даже самых взыскательных зрителей. В главных ролях: Юрий Стоянов, Татьяна Догилева, Александра Ребенок, Артем Ткаченко

12. Колл-центр

Сериал начинается с того, что сотрудники оказываются заперты в здании, где заложена бомба. Коллегам, которые раньше не слишком интересовались жизнью друг друга, теперь придется провести вместе много времени. И к тому же в экстремальной обстановке. Им предстоит узнать друг о друге много новых, местами неприятных вещей. Каждая серия рассказывает историю одного из сотрудников. Кстати, и сняты эпизоды в разных жанрах: от драматичного экшена до хоррора. В главных ролях: Павел Табаков, Владимир Яглыч, Юлия Хлынина, Анатолий Белый

13. Зулейха открывает глаза

Пожалуй, самый серьезный и драматичный российский сериал из всех, что мы увидим в этом году. Это экранизация романа Гузели Яхиной, номинированного на самую престижную в России книжную премию. В центре сюжета — раскулаченная крестьянка Зулейха. Ее вместе с другими людьми ссылают в Восточную Сибирь, где нет ничего, кроме тайги. Сериал, как и книга, должен быть интересен не только реалистичным отражением прошлого страны, но и внутренними переживаниями главной героини. В главных ролях: Чулпан Хаматова, Сергей Маковецкий, Елена Шевченко, Александр Сирин

14. Содержанки

Сюжет сериала на первый взгляд кажется несколько ординарным: девушки переезжают в столицу в поисках лучшей жизни. Они мечтают попасть в высший свет, бывать на светских раутах и встречаться с состоятельными кавалерами. Главная героиня также приехала покорять Москву, но сразу же попала в неприятную историю. Дальше зрителей ждет захватывающий триллер о мире, где царят большие деньги и смертельно опасные интриги. В главных ролях: Ольга Сутулова, Дарья Мороз, Марина Зудина, Сергей Бурунов

15. Подкидыш

Подкидыш — вовсе не милый малыш, которого куда-то подбросили, а псевдоним мелкого воришки. В родном городе его ищут бандиты, поэтому он приезжает в Ленинград (время действия — 1926 год). Там его находят сотрудники милиции, но случайно принимают за известного сыщика. Подкидыш решает воспользоваться положением и ограбить хранилище дорогих улик. Несмотря на забавное описание, создатели сериала планируют отнюдь не комедию, а детектив с элементами драмы. В главных ролях: Антон Шагин, Тимофей Трибунцев, Аглая Тарасова, Евгений Антропов, Сергей Барковский