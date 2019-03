15 самых ожидаемых киноновинок весны и лета 2019 года

25 3

179

13.5k

Подписаться на AdMe

Поделиться в Facebook

Рассказать ВКонтакте Ребята, мы вкладываем душу в AdMe.ru. Cпасибо за то,

что открываете эту красоту. Спасибо за вдохновение и мурашки.

Присоединяйтесь к нам в Facebook и ВКонтакте

2019 год уже подарил нам немало отличных картин и, кажется, будет радовать киноманов дальше. В этом году нас ждет несколько экранизаций легендарных мультфильмов, много супергеройских фильмов, финал знаменитых «Мстителей» и как минимум две биографические драмы.

AdMe.ru решил выделить для вас 15 фильмов самых разных жанров, которые мы особенно ждем этой весной и летом.

1. Чайка (The Seagull)

Фильм вдохновлен одной из самых известных пьес Антона Павловича Чехова. В центре сюжета — молодой и амбициозный драматург Константин Треплев, который ставит в провинциальной усадьбе свою пьесу «Чайка». Главную роль играет его возлюбленная и муза Нина. Несмотря на то что премьера спектакля провалилась, все гости отметили блестящую игру молодой актрисы. Провал одного и успех другого разрушили прежние взаимоотношения и положили начало трагическим событиям в жизни каждого героя. У создателей получилась интересная трактовка знакомого сюжета с великолепно подобранными актерами. Когда: с 14 марта.

2. Середина 90-х (Mid90s)

Действие разворачивается в Лос-Анджелесе середины 90-х: подростки слушают музыку на кассетных плеерах, катаются на скейтбордах и смотрят MTV. Фильм покажет несколько дней из жизни 13-летнего Стиви, который оказывается во взрослой тусовке скейтеров и всячески пытается доказать свою крутость, совершая один безумный поступок за другим. Кажется, он сам не замечает, что постепенно его жизнь начинается скатываться куда-то не туда. Это дебютный фильм актера Джоны Хилла, который выступил здесь и режиссером, и автором сценария. Когда: с 14 марта.

3. Пляжный бездельник (The Beach Bum)

Тусовщик и поэт по прозвищу Лунный Пес пытается написать сборник стихов, иначе он не получит наследство. Однако все, что его интересует, — это бесконечные пляжные вечеринки и алкоголь. Кроме того, у Пса есть удивительная способность попадать во всевозможные неприятности, так что, кажется, наследства ему не видать. Фильм отлично настраивает на летний лад, а также ценен тем, что в нем можно увидеть Мэттью Макконахи в непривычном амплуа. Когда: с 28 марта.

4. Мы (Us)

Хоррор расскажет историю семейной пары, которая с друзьями и детьми приезжает в пляжный домик, чтобы отдохнуть. Ничто не предвещало беды, но, столкнувшись ночью с нежеланными соседями, всем становится понятно, что расслабиться на отдыхе точно не получится. Интерес к фильму во многом подогрет благодаря режиссеру Джордану Пилу — автору знаменитого фильма «Прочь». Когда: с 28 марта.

5. Шазам! (Shazam!)

«Шазам!» — волшебное слово, которое превращает подростка во взрослого мужчину, да еще и в супергероя по имени Шазам. Однако в душе он по-прежнему остается 14-летним мальчиком и ведет себя как любой подросток, получивший сверхспособности: пытается летать, стрелять молниями и проделывать прочие невероятные вещи. Конечно, как и в любом супергеройском фильме, здесь есть злодей, которого должен остановить Шазам. Для этого ему необходимо обрести контроль над своими способностями и поверить в себя. Судя по трейлеру, нас ждет отличная комедия с весьма харизматичным главным героем. Когда: с 4 апреля.

6. Кладбище домашних животных (Pet Sematary)

Экранизация романа Стивена Кинга о молодой семье, которая переехала в небольшой городок вместе со своей кошкой. Неподалеку от их дома находится не только оживленная трасса, но и старое индейское кладбище домашних животных. По легенде, это кладбище умеет воскрешать умерших. Однажды любимая кошка семейства попадает под колеса грузовика, и ее хоронят на том самом кладбище... Как ни странно, успешных экранизаций романов Стивена Кинга не очень много, но, кажется, новое «Кладбище домашних животных» получилось весьма удачным. Когда: с 4 апреля.

7. Клуб любителей книг и пирогов из картофельных очистков (The Guernsey Literary and Potato Peel Pie Society)

Во время войны в 1941 году на острове Гернси немецкий патруль останавливает четверых друзей из-за нарушения комендантского часа. Чтобы избежать тюрьмы, они говорят, будто возвращаются из литературного клуба под названием «Клуб любителей книг и пирогов из картофельных очистков». Спустя 5 лет молодая писательница из Лондона Джулиет Эштон случайно получает письмо от Доуси Адамса — одного из четверых членов «Клуба». Между ними завязывается переписка, и вскоре Джулиет приезжает на остров, чтобы со всеми познакомиться. Фильм основан на одноименном романе 2008 года. Когда: с 18 апреля.

8. Нуреев. Белый ворон (The White Crow)

История легендарного артиста балета Рудольфа Нуреева. В 1961 году он уезжает с гастролями Кировского театра в Париж и отказывается возвращаться обратно в СССР, попросив убежища на Западе. Так он становится первым советским артистом-«невозвращенцем». За границей Нуреев находит новых поклонников и друзей, но теряет связь с родиной и близкими. Это большой совместный проект Франции и Великобритании, главную роль в котором сыграл танцовщик из Казани Олег Ивенко. Режиссером стал известный британский актер Рэйф Файнс. Когда: в апреле (точная дата пока неизвестна).

9. Мстители: Финал (Avengers: Endgame)

Уцелевшая команда Мстителей и их союзники пытаются разработать новый хитрый план, который должен предотвратить разрушительные действия титана Таноса. Похоже, масштабной и судьбоносной битвы не избежать. Даже если вы не большой фанат Мстителей, вам наверняка будет интересно узнать, чем все-таки закончится эта эпопея. Кроме того, неизвестно, когда еще вы сможете одновременно увидеть на экране таких звезд, как Брэдли Купер, Крис Хемсворт, Роберт Дауни — младший, Скарлетт Йоханссон. Когда: с 29 апреля.

10. Отпетые мошенницы (The Hustle)

Адаптация комедии 1988 года, только в «женском варианте». В основе сюжета — история двух коварных мошенниц, которые соблазняют, а затем обчищают мужчин. При этом девушки отлично дополняют друг друга, и кажется, что перед их уловками просто невозможно устоять. Однажды они объявляют охоту на простодушного компьютерного гения-миллионера. Яркая и легкая комедия с великолепным актерским дуэтом Ребел Уилсон и Энн Хэтэуэй. Когда: с 10 мая.

11. В метре друг от друга (Five Feet Apart)

Стелла и Уилл — влюбленные, но из-за болезни они не могут приближаться друг к другу ближе чем на метр — таково жесткое правило больницы. Нарушая все запреты, молодые люди пытаются преодолеть невидимое препятствие, ведь любовь сильнее любых границ. Душевная мелодрама, которая подарит весеннее настроение. Когда: с 1 мая.

12. Свет моей жизни (Light of My Life)

Мир охватила страшная эпидемия, в результате которой большая часть женщин погибла, а мужчины устроили на Земле настоящую анархию. 11-летняя Рэг — одна из немногих, кому удалось выжить. Сейчас она вместе со своим отцом вынуждена скитаться по миру и притворяться мальчиком, чтобы остаться в живых в новом мире. Постапокалиптическая дебютная драма от Кейси Аффлека, которая покорила критиков на Берлинском кинофестивале. Когда: с 13 июня.

13. Та еще парочка (Long Shot)

Незадачливый журналист Фред Фларски был с детства влюблен в свою очаровательную няню Шарлотту Филд. Спустя 25 лет они случайно встречаются, и Фред узнает, что она стала одной из самых влиятельных и богатых женщин в мире. Былые чувства вновь захватывают Фреда, и он наконец решает признаться Шарлотте в любви. Фильм стоит посмотреть хотя бы ради неординарного дуэта Сета Рогена и Шарлиз Терон. Когда: с 12 июня.

14. Однажды в Голливуде (Once Upon a Time in Hollywood)

После удачных съемок в телесериале главный герой Рик Далтон пытается любой ценой пробиться в мир большого кино. Одновременно с ним это же пытается сделать его дублер. Параллельно с этим в городе происходят жуткие события, связанные с сектой Чарльза Мэнсона. Вскоре жертвой секты становится жена известного режиссера Романа Полански. Если вы соскучились по триллерам от Квентина Тарантино, то «Однажды в Голливуде» просто обязателен к просмотру. Кроме того, режиссер собрал отличную команду: в главных ролях задействованы Леонардо Ди Каприо, Брэд Питт и Марго Робби. Когда: 8 августа.

15. Маленькое красное платье (In Fabric)

Маленькое красное платье появляется в витрине одного из лондонских магазинов. Оно безумно красиво и идеально подходит любой, кто его примерит. Более того, оно делает свою владелицу желанной и неотразимой. Но, как и у всего в мире, у платья есть своя цена, и для кого-то она может оказаться слишком высокой. Невероятно стильный и атмосферный британский фильм ужасов. Когда: с 15 августа.