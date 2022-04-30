15 самых недооцененных сериалов всех времен, каждый из которых тянет на шедевр

Некоторые сериалы аудитория с нетерпением ждет годами. Другие становятся хитами после выхода на экран и в течение многих лет, как магнитом, притягивают людей к телевизору. Но порой ни отличный сценарий, ни интересная концепция, ни выдающаяся игра актеров не приносят произведению заслуженной славы. Такие работы получают различные награды и хвалебные отзывы критиков, но в эфире проскальзывают почти никем не замеченные.

Мы в AdMe.ru решили исправить эту несправедливость и составили список шоу, которые зрители, возможно, не оценили по достоинству.

Галавант (Galavant), 2015–2016

Сериал «Галвант» продержался в эфире всего 2 сезона. Это был своеобразный эксперимент: авторы решили соединить в одном пространстве фантастическую сказку в духе «принцесса-невеста» c танцевальными и песенными номерами. Получилось странное сочетание фэнтези и мюзикла. Компания изначально не слишком-то верила в успех своего детища и, вопреки обычной практике, демонстрировала по 2 серии в неделю. Увы, зрителю это забавное шоу с хорошим сценарием, отличными актерами и запоминающимися мелодиями не слишком приглянулось. Даже продление сериала на 2-й сезон стало чудом. Рейтинг IMDb — 8,1

Возвращение (The Comeback), 2005–2014

«Возвращение» — это одна из самых тонких и умных комедий о мире телевидения. Лиза Кудроу великолепно играет позабытую звезду, которая отчаянно пытается выстроить свою карьеру, вернуть вожделенную славу и не разрушить при этом брак. Помимо отличного главного персонажа здесь есть и другие интересные герои. Сам сериал удивительно точно передает всю неоднозначность реалити-шоу как жанра. Но, несмотря на массу достоинств, хвалебные отзывы некоторых критиков и номинации, шоу продлилось только 2 сезона. 1-й вышел в 2005 году, а 2-й — в 2014-м, но оба не собрали достаточного количества зрителей у телеэкрана. При этом «Возвращение» несомненно стоит посмотреть. Рейтинг IMDb — 8,0

Вечность (Forever), 2014–2015

Сериал «Вечность» продержался в эфире только 1 сезон. В центре сюжета этого произведения была история доктора Генри Моргана, который активно помогает полиции в расследованиях. Однако сам главный герой таит большой секрет от окружающих. «Вечность» — телевизионная драма, в которой смешалось 2 жанра: детектив и фантастика. Некоторые критики отмечали, что произведение получилось свежим и интересным. Закрытие проекта студия объяснила тем, что у сериала неуклонно падали рейтинги. При этом специалисты утверждали, что компания выбрала плохое время для трансляции и не слишком активно продвигала «Вечность». В любом случае фанаты шоу были расстроены и всеми силами пытались возродить проект. Увы, безуспешно. Рейтинг IMDb — 8,2

Мистер Робот (Mr. Robot), 2015–2019

Сериал «Мистер Робот» некоторые сравнивают с такими нашумевшими шоу, как «Клан Сопрано» и «Во все тяжкие». Действие разворачивается вокруг хакера Эллиота, нелюдимого одиночки, который оказывается вовлечен в борьбу с крупной корпорацией. Хотя произведение завоевало несколько престижных наград и пришлось по душе критикам, его до обидного недооценили. Кроме главного героя, которого отлично сыграл Рами Малек, здесь есть масса других любопытных персонажей. «Мистер Робот» затрагивает множество важных вопросов, да и снят он великолепно. Невзирая на все это, сериал так и не обрел той популярности, которую он заслуживает. Рейтинг IMDb — 8,6

Такая разная Тара (United States of Tara), 2009–2011

Несмотря на то что шоу получило престижные награды, некоторые зрители до сих пор считают, что аудитория не смогла оценить по достоинству сериал «Такая разная Тара». В главной героине, художнице Таре Грегсон, уживается сразу несколько разных личностей. Это великолепно отразила на экране Тони Коллетт, которая исполнила эту роль. Многие критики хвалили произведение. Кто-то отмечал чуткий и реалистичный подход к изображению психических расстройств, добавляя, что происходящее на экране «мрачно, но всегда смешно, и сериал не воспринимает себя слишком серьезно.» Когда в связи с низкими рейтингами сериал был закрыт после 3-го сезона, это стало разочарованием для его зрителей. Рейтинг IMDb — 7,9

Почти человек (Almost Human), 2013–2014

«Почти человек» рассказывает о мире будущего, где для более эффективной работы каждому стражу правопорядка в напарники назначают андроида. Главный герой Джон, который вначале с недоверием относится к роботам, начинает проникаться симпатией и доверием к своему партнеру. К сожалению, неплохая идея, которая была отлично отражена хорошими актерами и замечательно оформлена с помощью визуальных эффектов, не получила должного завершения. Сериал был закрыт после 1-го сезона. И некоторые зрители считают это несправедливым. Рейтинг IMDb — 7,9

Проповедник (Preacher), 2016–2019

Кажется, у сериала «Проповедник» были все шансы стать хитом. Создатели произведения взяли в качестве основы комикс, собрали отличную актерскую команду, создали интересный мир с своеобразной концепцией. В результате получилась невероятная смесь черной комедии и мистики, щедро приправленная гротескными событиями и острыми моментами. Шоу удавалось хорошо держать ритм и не снижать планку. Но 4-й сезон стал последним, а «Проповедник» так и не смог завоевать большой популярности. Что кажется несправедливым. Рейтинг IMDb — 7,9

Хроники Франкенштейна (The Frankenstein Chronicles), 2015–2017

Сериал «Хроники Франкенштейна» для многих зрителей прошел незаметно. И это обидно, ведь произведение сделано добротно, история интригует, а костюмы и декорации отлично передают дух той эпохи. Даже фантастические элементы в шоу продуманы лучше, нежели в «Видоизмененном углероде». А игра Шона Бина вообще пробирает до мурашек. «Хроники Франкенштейна» несомненно стоит посмотреть. Рейтинг IMDb — 7,2

12 обезьян (12 Monkeys), 2015–2018

Сериал «12 обезьян» — это вольная интерпретация известного фильма 1995 года. Некоторые люди называют это произведение одним из лучших шоу, посвященных вопросу путешествий во времени. Сериал сумел собрать небольшую группу преданных фанатов, которых опечалило завершение проекта в 4-м сезоне. Жаль, что хитом шоу так и не стало, хотя критики отмечали, что с каждой серией произведение становится все лучше, предлагает своим зрителям немало интригующих сюжетных поворотов и поднимает вопросы, над которыми стоит задуматься. Рейтинг IMDb — 7,7

На службе у дьявола (Reaper), 2007–2009

Сериал «На службе у дьявола» за 2 сезона смог собрать небольшой круг преданных поклонников, но привлечь к экранам большую аудиторию так и не сумел. По этой причине проект решили закрыть. Это несправедливо, потому что шоу на самом деле было отличным. Создатели сделали добротную комедию о сверхъестественном, смогли хорошо прописать персонажей и придумать увлекательный сценарий. Да и актерская команда подобралась великолепная. Так что сериалу стоит дать шанс и потратить на него время. Рейтинг IMDb — 7,8

Схватка (Damages), 2007–2012

«Схватка» — это сериал, который относится к жанру юридического триллера. И некоторые считают, что это была действительно выдающаяся драма. В этом шоу не было места фантазии, все события показывались реалистично и без каких-либо прикрас. Персонажей наделили сложными, многогранными характерами и продуманной мотивацией. А актерская игра Гленн Клоуз была выше всяких похвал. Но большого интереса у публики произведение, к сожалению, не вызвало. Рейтинг IMDb — 8,1

Вспомнить все связи (Lovesick), 2014–2018

«Вспомнить все связи» — это легкая и остроумная комедия, которая с подкупающей честностью рассказывает о любви. Демонстрируя зрителям, что мы, тратя массу усилий на поиски истинного чувства, порой не замечаем того, что находится у нас прямо под носом. Главные герои цепляют своим очарованием, за ними приятно и интересно наблюдать. При всех этих плюсах сериал оказался недооцененным. Рейтинг IMDb — 8,0

Оставленные (The Leftovers), 2014–2017

Многие критики называют этот сериал лучшим из когда-либо снятых. При этом шоу не получило такой всемирной любви и не вызвало у зрителей столько интереса, как «Клан Сопрано» или «Игра престолов». Это несправедливо. Ведь помимо интересной и интригующей истории, замечательной режиссерской работы здесь есть великолепно прописанные персонажи. Они выглядят удивительно правдоподобно. Хотя кто-то может обвинить сериал в меланхоличности и тяжеловесности, произведение не лишено мрачноватого юмора. Тут есть место и легкомысленности, и абсурдным шуткам. А финал просто потрясает своей глубиной, показывая аудитории, что простых ответов зачастую не существует. Рейтинг IMDb — 8,3

Девчонки из Дерри (Derry Girls), 2018 — настоящее время

Шоу «Девчонки из Дерри» до обидного часто недооценивают. Возможно, потому, что главные герои — это девочки-подростки. И их проблемы не слишком-то интересны взрослой аудитории. При этом сериал сложнее, чем кажется на первый взгляд. Он удивительно точно передает атмосферу 90-х годов прошлого века и достаточно четко отражает жизнь в Северной Ирландии в то время. Рейтинг IMDb — 8,4

Больница Никербокер (The Knick), 2014–2015

Изначально Стивен Содерберг задумывал снять 6 эпизодов сериала «Больница Никербокер», отслеживая историю этого лечебного заведения и людей, которые в нем работали в разные исторические эпохи. К сожалению, свет увидели только первые 2 сезона, после чего проект закрыли. Вышедшее шоу некоторые критики называют «недооцененной жемчужиной современного телевидения». Это один из самых стильных сериалов, который великолепно передает атмосферу начала XX века. Кадры кажутся ожившими черно-белыми фотографиями. Все сюжетные повороты хорошо продуманы и мастерски отсняты. А Клайв Оуэн — это настоящая находка для шоу. Он не боится предстать в неожиданном образе измученного человека с копной спутанных волос. На просмотр сериала «Больница Никербокер» явно стоит потратить несколько вечеров. Рейтинг IMDb — 8,5