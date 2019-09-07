15 российских знаменитостей, которые стали мамами после 40. Некоторые — впервые

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Сегодня российские женщины чаще всего впервые становятся мамами в возрасте 26 лет. В семьях наших родителей первенцы появлялись на свет на 5 лет раньше. Но всегда есть те, кто решился на беременность не в юности, а став намного старше. Иногда позднее материнство — результат сложностей со здоровьем или стечения обстоятельств, иногда — осознанный выбор.

Мы в AdMe.ru отыскали знаменитостей, которые собственным примером доказали, что возраст не препятствие для воплощения мечты о малыше. Особенно нас впечатлила последняя героиня списка, ставшая мамой в 54 года.

Ирина Гринева, 40 лет

Актриса впервые стала мамой в 40 лет. Дочь она родила от своего второго мужа, известного фигуриста, олимпийского чемпиона Максима Шабалина. Девочка появилась на свет в Испании, роды врач принимал под звуки джаза. Новорожденную назвали Василисой — имя для нее выбрал папа.

Светлана Пермякова, 40 лет

Актриса Светлана Пермякова долго не решалась стать мамой — слишком много времени отнимала работа. Задумываться о детях она начала после 30. А в 40 родила дочку Варвару. Сейчас звезда комедийных сериалов совмещает работу и материнство. На съемочную площадку Светлана вернулась вскоре после родов, причем вместе с маленькой Варей: 10-месячная малышка снялась с мамой в сериале «Интерны».

Марина Неелова, 40 лет

В советские годы женщины, как правило, рожали раньше, чем в наше время. Исключением можно назвать актрису Марину Неелову. Впервые она стала мамой в 40. Дочке дала победное имя — Ника.

Марина Могилевская, 41 год

Звезда сериалов Марина Могилевская — тоже из поздних мам. Рождение ребенка было ее главной мечтой на протяжении 10 лет. Сбылась она, когда актрисе уже исполнился 41 год. Могилевская очень хотела дочку. Мечта сбылась, когда у актрисы родилась Маша.

Ольга Дроздова, 42 года

Рождение первенца стало настоящим чудом для актерской пары Ольги Дроздовой и Дмитрия Певцова. Около 15 лет они безуспешно пытались стать родителями. Долгожданный сын родился, когда актрисе уже исполнилось 42 года. Мальчика назвали Елисеем.

Инга Оболдина, 43 года

У актрисы Инги Оболдиной экранная беременность совпала с реальной. В сериале «Мама-детектив» она снималась, будучи в интересном положении. Работу закончила за 2 недели до родов. А через 2 дня после рождения дочки Клары новоиспеченной маме исполнилось 44 года.

Ольга Кабо, 44 года

Для Ольги Кабо поздняя беременность оказалась сюрпризом. У актрисы уже была 13-летняя дочь. Вторым ребенком стал мальчик, его счастливые родители назвали Виктором.

Евгения Добровольская, 44 года

Актриса Евгения Добровольская — многодетная мама. Воспитывала 3 сыновей, а в 44 года родила долгожданную дочку Анастасию. Разница в возрасте между девочкой и старшим сыном актрисы — 23 года.

Мария Порошина, 45 лет

Мария Порошина — мама 4 дочерей. Младшую из них родила в 42 года, а потом решилась еще на одну беременность, в результате которой на свет появился сын Андрей.

Илзе Лиепа, 46 лет

Первый ребенок у актрисы и балерины Илзе Лиепы появился, когда она уже отметила свой 46-й день рождения. Малышку назвали Надей. Пока танцовщица ожидала появления дочки, написала для нее книгу сказок о театре.

Анна Легчилова, 46 лет

Режиссер и актриса Анна Легчилова родила первенца в 46 лет. Причем на протяжении долгого времени эта новость была известна только близким семьи. Лишь спустя 3 года Легчилова рассказала публике о сыне Ване.

Евгения Дмитриева, 46 лет

Актриса Евгения Дмитриева много лет посвятила развитию карьеры. На ее счету более сотни киноработ. Может быть, поэтому мамой она стала достаточно поздно. Сына Марка она родила в 38, а дочь Марию — в 46 лет.

Анастасия Заворотнюк, 47 лет

Звезда сериала «Моя прекрасная няня» стала многодетной мамой в 47 лет. У актрисы уже были взрослые сын и дочь, но в браке с фигуристом Петром Чернышевым она решилась на третьего ребенка. Дочь назвали Милой.

Лера Кудрявцева, 47

Телеведущая Лера Кудрявцева попробовала себя и в роли молодой, и в роли возрастной мамы. В 18 лет она родила сына, а в 47 — дочь Марию. Причем за 2 месяца до рождения девочки звезда успела стать бабушкой.

Ингеборга Дапкунайте, 54 года

Пожалуй, самая смелая мама в нашем списке — это Ингеборга Дапкунайте. Сын актрисы Алекс появился на свет, когда ей было 54. Сама Дапкунайте на первых порах скрывала ребенка, что вызвало немало домыслов.

Возможность, несмотря на возраст, стать мамой оказалась для героинь нашей подборки настоящим подарком. А как вы считаете, какие достоинства и недостатки есть у позднего материнства?