15 российских актеров, которые отважились сыграть великих людей прошлого (И многие справились с блеском)

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Играть великих людей прошлого — это всегда риск. На актеров после премьеры может обрушиться шквал критики и зрительского неудовольствия, а может и признание. Некоторым из героев нашей статьи удалось настолько тонко и точно перевоплотиться в известных людей, что они были удостоены за свою работу серьезных кинематографических наград. Как, например, Светлана Крючкова за роль Екатерины II или Мария Аронова за образ женщины-офицера Марии Бочкаревой.

AdMe.ru вспоминает российских актеров, которые сыграли легендарных исторических личностей в фильмах-биографиях.

Евгений Миронов в роли космонавта Алексея Леонова

«Время первых» — это драматическая история первого выхода человека в открытый космос. Консультантом картины был лично Алексей Леонов. Космонавт остался доволен фильмом и актерской игрой, отметив, что в реальной жизни все было еще страшнее.

Юлия Пересильд в роли Людмилы Гурченко

«Людмила Гурченко» — 16-серийный сериал, рассказывающий о судьбе великой актрисы. В основу фильма легли автобиографические книги Людмилы Марковны Гурченко «Мое взрослое детство», «Аплодисменты», «Люся, стоп!». Главным достоинством картины критики называют искреннюю любовь и трепетное отношение авторов к героине, отмечая, что Юлии Пересильд удалось передать темперамент Гурченко.

Светлана Крючкова в роли Екатерины II

Роль Екатерины II исполняли многие актрисы: Марина Александрова, Юлия Снигирь, Наталья Гундарева, Кристина Орбакайте. И это не считая зарубежных. Но именно образ, созданный Светланой Крючковой в фильме «Царская охота» (1990), зрители и критики считают наиболее удачным. Для исполнения этой роли Крючкова научилась ездить верхом на лошади и говорить по-русски с немецким акцентом. За образ Екатерины Великой актриса была удостоена кинематографической премии «Ника».

Владимир Машков в роли Николая II

Владимир Машков исполнил роль последнего российского императора в франко-российской картине «Распутин» 2011 года. Интересно, что через 3 года в 8-серийном телефильме «Григорий Р.» Машков сыграл уже самого Григория Распутина.

Вера Сотникова в роли Людмилы Зыкиной

В сериале 2013 года «Людмила» роль легендарной певицы исполнили 3 актрисы. Одна из них сыграла Людмилу Зыкину в детстве, другая — в юности и молодости, а Вера Сотникова воплотила образ певицы в ее зрелые годы. Актрисе пришлось поправиться 10 кг и перекрасить свои рыжие локоны в черный цвет. За эту роль Сотникова была номинирована на премию «Золотой орел» в категории «Лучшая женская роль на телевидении».

Елена Яковлева в роли предсказательницы Ванги

Сериал «Вангелия» посвящен жизни легендарной болгарской предсказательницы Ванги. События биографической драмы охватывают период от раннего детства целительницы и провидицы до ее последних дней. Поэтому образ Ванги на разных этапах жизни создавали 5 актрис. Елена Яковлева сыграла Вангу в зрелом и пожилом возрасте. Для создания образа был сделан специальный пластический грим, на изготовление которого ушло 4 месяца. Само нанесение грима занимало 5 часов.

Михаил Пореченков в роли борца Ивана Поддубного

Для подготовки к роли легендарного русского борца в фильме «Поддубный» Михаил Пореченков в течение 2 месяцев усиленно тренировался и придерживался строгого режима питания, который позволил набрать 25 кг веса. Актер признавался, что работа над фильмом стала сильнейшим стрессом для организма: по 18 часов в день борьбы с действующими чемпионами по этому виду спорта, неоднократные травмы, отрыв бицепса. Труды не пропали зря — зрители оценили перевоплощение Пореченкова в непобедимого атлета.

Олеся Судзиловская в роли Любови Орловой

Актрису на роль Любови Орловой в сериале «Орлова и Александров» искали долго — кастинг длился полгода. Среди претенденток на роль были даже Алена Бабенко и Светлана Ходченкова. Требования к исполнительнице главной роли были высоки: актриса должна была обладать драматическим талантом, уметь петь, танцевать и быть похожей на свой прототип. В результате роль досталась Олесе Судзиловской.

Данила Козловский в роли хоккеиста Валерия Харламова

Данила Козловский признавался, что роль легендарного хоккеиста Валерия Харламова в фильме «Легенда № 17» — это воплощение его мечты. Для работы над фильмом Козловский ежедневно ходил в спортзал и много тренировался, в результате все трюки на льду он выполнял сам. Зрители оценили игру актера, отметив в том числе его внешнее сходство с Валерием Харламовым. За работу в фильме Козловский был номинирован на премию «Золотой орел».

Ирина Розанова в роли Екатерины Фурцевой

В многосерийном (12 серий) художественном фильме «Фурцева. Легенда о Екатерине» речь идет о судьбе министра культуры СССР Екатерины Фурцевой. Роль исполнили две актрисы. Молодую Фурцеву сыграла Татьяна Арнтгольц, а Ирина Розанова воссоздала образ Екатерины Алексеевны в зрелые годы. Актрисе удалось воплотить на экране историю легендарной личности, в судьбе которой было немало разочарований, потерь и предательств. Розанова называет эту роль своей исповедью.

Мария Аронова в роли командира женского батальона Марии Бочкаревой

В исторической драме «Батальонъ» Мария Аронова сыграла командира женского батальона смерти Марию Бочкареву. Критики и зрители отмечают сходство героини Ароновой с ее реальным прототипом, а также то, что актриса сумела передать черты характера прославленной женщины-офицера времен Первой мировой войны. За эту роль артистка удостоилась целого ряда наград, в том числе международных, среди которых приз Международного кинофестиваля в Мумбаи (Индия) в номинации «Лучшая женская роль» и приз Международного кинофестиваля в Портсмуте (Великобритания) в номинации «Лучшая актриса».

Сергей Безруков в роли Александра Сергеевича Пушкина

Сергей Безруков сыграл немало исторических личностей прошлого и настоящего: Высоцкий, Есенин, Василий Сталин, Борис Годунов, Иешуа Га-Ноцри в мини-сериале «Мастер и Маргарита». Образ Александра Сергеевича Пушкина он воплотил и на театральных подмостках, и в кино. Причем на экране Безруков представал в образе великого поэта аж 3 раза: в фильмах «Пушкин. Последняя дуэль» 2006 года (на фото слева), «Одна любовь души моей» 2007 года и «Гоголь. Ближайший» 2009 года.

Юлия Рутберг в роли Фаины Раневской

Юлия Рутберг сыграла Фаину Раневскую в сериале «Орлова и Александров». По признанию актрисы, она не хотела сниматься в этой роли. «Играть Раневскую — все равно что подписать себе смертный приговор», — признавалась Рутберг в интервью. Однако режиссер и съемочная группа переубедили ее. Перед началом съемок Юлия Рутберг прочитала все, что написано о Раневской, и много раз пересмотрела ее работы, что помогло хорошо вжиться в образ русской и советской актрисы.

Иван Охлобыстин в роли Григория Распутина

Сам фильм «Заговор» об убийстве Григория Распутина критики не хвалят. Но это не касается актерской игры Ивана Охлобыстина. Ему удалось раскрыть неоднозначную личность загадочного старца.

Виктория Исакова в роли Марины Цветаевой

Слава к Виктории Исаковой пришла в 2013 году, после выхода на экраны фильма «Зеркала» о непростой судьбе поэтессы Марины Цветаевой. Актрисе удалось полностью перевоплотиться в другого человека и раскрыть внутренний мир Цветаевой. Работа Исаковой не осталась незамеченной. Актриса была удостоена приза имени Натальи Гундаревой за лучшую женскую роль, а также номинации на кинематографическую премию «Ника».