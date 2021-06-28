15 редких ролей, которые скромно затерялись в фильмографии знаменитых актеров и актрис

В копилке у каждого актера есть много хороших фильмов, в которых они снялись до пика своей популярности или, напротив, на волне славы. Но по ряду причин эти работы не всегда попадают в поле зрения большинства зрителей, а об их существовании знают только истинные фанаты.

Мы в AdMe.ru покопались в фильмографии известных актеров и решили показать их амплуа из некоторых кинокартин, которые помогут взглянуть на любимых звезд по-новому.

Роберт Паттинсон в фильме «Кольцо Нибелунгов»

Дебют Роберта Паттинсона как актера состоялся в фильме «Кольцо Нибелунгов», где он исполнил роль Гизельхера — младшего брата принцессы Кримхильды и короля Гюнтера. Следующим фильмом, в котором актер принял участие, был «Гарри Поттер и орден феникса», где Роберт сыграл значимую в своей карьере роль — Седрика Диггори. Одним из последних ярких образов актера стал Нил, напарник протагониста в фильме «Довод».

Генри Кавилл в фильме «Красная шапочка»

Брутальный Ведьмак или спаситель Земли Супермен — таким чаще всего вспоминается актер Генри Кавилл, но мало кто знает, в каких еще проектах он участвовал. Одним из примеров является фильм «Красная шапочка», где Генри играет храброго охотника на белом коне.

Руперт Гринт в фильме «Гром в штанах»

Роль Рона Уизли в кинофраншизе о школе волшебства Хогвартс принесла Руперту мировую известность, но это не помогло ему в дальнейшем участвовать в таких же грандиозных проектах. После выхода первой части «Гарри Поттер и философский камень» актер снялся в фильме «Гром в штанах», где сыграл кудрявого гения Алана А. Аллена.

Бенедикт Камбербэтч в сериале «Немного за сорок»

Трудно представить Бенедикта Камбербэтча в роли кого-то еще, кроме Шерлока Холмса, но в его копилке уже 90 фильмов в самых разных амплуа. Например, он участвовал в мини-сериале «Немного за сорок», где сыграл роль Рори Слиппери.

Кит Харингтон в фильме «Сайлент Хилл — 2»

Дебютная роль Джона Сноу в «Игре престолов» принесла Киту известность. Несмотря на продолжительность сериала, актер успевал участвовать в других проектах. Одним из фильмов, в котором снялся Кит в промежутках между сезонами сериала, стал «Сайлент Хилл — 2».

Хью Джекман в фильме «Эрскинвильские короли»

Хью Джекмана, сыгравшего Логана во вселенной мутантов, сложно представить в другом образе, однако богатая фильмографии актера наполнена самыми разнообразными ролями. Например, за игру в мелодраме «Эрскинвильские короли» Хью был удостоен премии в номинации «Лучшая мужская роль».

Джим Керри в фильме «Жизнь на Мэйпл-Драйв»

Джим Керри — один из самых высокооплачиваемых комиков всех времен. Несмотря на то, что Керри в основном является комедийным актером, он все же добился успеха в драматических ролях, его первой работой в таком амплуа стала роль в фильме «Жизнь на Мэйпл-Драйв»

Киллиан Мерфи в фильме «Дискосвиньи»

Суровый Томас Шелби из сериала «Острые козырьки» является лишь одним из многочисленных образов талантливого Киллена Мерфи, за который он был удостоен высоких наград и премий. Первой заметной ролью в кино для актера стала роль Даррена из драмы «Дискосвиньи».

Роберт Дауни — младший в фильме «Солдаты неудачи»

Роль миллионера и филантропа Тони Старка в фильме «Железный человек» принесла Роберту Дауни — младшему мировую популярность. Актер готов не только облачиться в броню, но даже перекрасить цвет своей кожи, как он сделал это в фильме «Солдаты неудачи».

Анджелина Джоли в фильме «Без улик»

Анджелина Джоли была удостоена множества наград, в том числе премии «Оскар», а также она неоднократно была названа самой высокооплачиваемой актрисой Голливуда. Наибольший коммерческий успех актрисе принесла роль Малефисенты в одноименном фильме, но в копилке Джоли есть и такие картины, как, например, «Без улик», о которых знает не всякий поклонник.

Дженнифер Лоуренс в сериале «Детектив Раш»

«Голодные игры» имели большой успех в прокате и попали в список самых кассовых фильмов в истории. За роль Китнисс Эвердин актриса получила несколько наград, среди которых приз критиков за лучшую женскую роль. А в начале своей карьеры Дженнифер снялась в одном эпизоде сериала «Детектив Раш».

Кейт Уинслет в фильме «Энигма»

Мировую славу Кейт Уинслет принесла роль Розы в фильме-катастрофе «Титаник». Одним из последующих проектов в карьере актрисы стал детектив «Энигма», где она исполнила роль подруги математика, который пытался взломать код шифровки.

Дэниел Рэдклифф в фильме «Мой мальчик Джек»

Образ мальчика, который выжил, прочно засел в головах поклонников, но Дэниел Рэдклифф всячески пытается доказать, что он способен на большее. Фильм «Мой мальчик Джек» рассказывает историю о том, как Редьярд Киплинг безуспешно разыскивал сына Джека, который пропал без вести во время войны. Несмотря на все старания актера, он все еще похож на Гарри Поттера, но уже с усами.

Скарлетт Йоханссон в фильме «Атака пауков»

Крис Эванс в фильме «Скотт Пилигрим против всех»

Крис Эванс в роли Капитана Америки стал настоящим образцом доблести и справедливости, а вот Лукас Ли из фильма «Скотт Пилигрим против всех» — полная его противоположность. Глядя на игру Эванса в этом фильме, можно пофантазировать, каким бы был любимый супергерой, если бы он вдруг стал злым.