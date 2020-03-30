15 раз, когда критики посчитали фильм пустышкой, а зрители в него влюбились

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Согласно исследованию, проведенному одним из киножурналистов, фильмы, которые получают положительные отклики критиков, собирают намного больше денег в прокате. Но опыт показывает, что не всегда стоит соглашаться с профессиональным заключением. Есть много картин, которые не понравились экспертам, но простых зрителей привели в восторг. Порой их мнения не совпадают настолько, что впору задавать вопрос: «А вы точно смотрели одно и то же кино?»

AdMe.ru ознакомился с фильмами, которые критики посчитали ужасными, но простые любители разглядели в них нечто особенное.

Верю в любовь (2020)

Жанр: драма, мелодрама, музыка. Сюжет основан на реальных событиях, которые произошли в жизни музыканта Джереми Кэмпа. Фильм получил свое название от самой популярной композиции певца — «I Still Believe». В центре сюжета любовная история между Джереми и Мелиссой. Когда они встречают друг друга, сразу понимают, что уже никогда не расстанутся. Однако судьба преподносит им не самый приятный сюрприз. Теперь им предстоит проверить на прочность не только свои чувства, но и собственные взгляды на жизнь. Критики (44 %): Фрэнк Шек из Hollywood Reporter, пожалуй, предпочел бы, чтобы зрители потратили свое время на что-то более стоящее, чем этот фильм. Причиной этому стало то, что «несмотря на чрезвычайно драматические сюжетные события, которые происходят, ничто, кажется, не несет никакого реального эмоционального веса». Зрители (98 %): большинство из них сходятся во мнении, что у создателей картины получилось показать настоящие чувства и подлинную историю любви. Некоторые отмечают, что во время киносеанса весь зал был будто загипнотизирован: никто не двигался и не издавал ни звука. Это ли не показатель полного погружения в мир по ту сторону экрана?

Патрик (2018)

Жанр: комедия. Жизнь Сары складывается не самым лучшим образом: на работе ничего не получается, в любовных отношениях тоже постигает неудача. Даже в лице семьи она не находит поддержку — напротив, родители относятся к ней с неприкрытым презрением. Вдобавок ко всему этому ей предстоит взять на передержку избалованного мопса по кличке Патрик. Но, похоже, именно он может стать для нее тем самым другом, которого ей сейчас так не хватает. Критики (36 %): Фрэнк Шек в статье для Hollywood Reporter отметил, что «у фильма должно быть хоть что-то, например сюжет, помимо очаровательного животного». Зрители (60 %): а вот те, кто успел посмотреть фильм в кинотеатрах, не только умилялись прекрасным мопсом, но и с удовольствием наблюдали за сюжетными перипетиями. Для кого-то этот фильм даже стал спасением, к которому можно прибегать, когда нужно отдохнуть от каких-либо переживаний.

Али, рули! (2019)

Жанр: боевик, триллер, комедия. Стю работает водителем Uber. Он скромен, стеснителен и со всеми приветлив. Однажды к нему садится необычный пассажир — полицейский, который преследует особо опасного преступника. Теперь Стю предстоит ввязаться в неожиданную авантюру по поимке жестокого убийцы и при этом сохранить не только свою жизнь, но и рейтинг в 5 звезд в приложении. Критики (41 %): невероятно лаконично и просто выразился Тай Берр из The Boston Globe. Он просто сказал, что «Нанджиани [Стю] заслуживает лучшего, Батиста [полицейский] заслуживает лучшего, и ты [зритель] тоже заслуживаешь лучшего». Зрители (79 %): конечно, как и большинство современных комедий, эта получила смешанные отклики. Однако в большинстве случаев зрители все же нашли, за что похвалить фильм: смешные шутки, впечатляющий экшен, качественная актерская игра. В общем, отличная находка для веселого вечера.

Голубая игуана (2018)

Жанр: боевик, триллер, мелодрама. В небольшое кафе в Нью-Йорке устраиваются работать Пол и Эдди. Они только что вышли из тюрьмы, где отсидели срок за мелкое мошенничество. В один из ничего не предвещающих дней к ним на работу приходит Кэтрин Руквуд. Она предлагает мужчинам оставить эту жизнь в прошлом и поехать с ней в Лондон, чтобы выкрасть бриллиант. Критики (37 %): Рич Клайн заключил, что «единственная причина существования этого фильма, похоже, заключалась в серии ужасных перестрелок в режиме слоу-мо». Зрители (83 %): над картиной не только можно посмеяться, в ней есть над чем подумать. Как отметил один из зрителей, когда частота юмора сокращается, в игру вступают и другие аспекты сюжета. В фильме больше драматизма, чем ожидается на первый взгляд, и это делает его более ценным.

Божественная ярость (2019)

Жанр: ужасы, фэнтези, боевик. Когда Ён-ху был ребенком, его отец служил в полиции и умер при исполнении. С того момента мальчик затаил обиду на весь мир. Спустя годы он нашел место, где мог выплескивать весь свой гнев, — турниры по MMA. В один из дней на его ударной руке появляется стигмат. Это приводит к тому, что он начинает по ночам видеть зловещих потусторонних существ. Разобраться с этой нечистью ему сможет помочь только священник-экзорцист. Критики (36 %): по мнению Саймона Абрамса, который оценил фильм лишь на 1,5 звезды из 4, в освещение при съемках было вложено больше заботы, чем в написание сценария. Зрители (90 %): большая часть посмотревших фильм ждут продолжение истории. Отзывы пестрят мнениями о том, что два главных героя хорошо дополняли друг друга и создавали динамичный и непредсказуемый сюжет, а физическая форма актеров заслуживает всяческих похвал.

Окей, Лекси! (2019)

Жанр: комедия, мелодрама, фантастика. Все свое детство Фил не выпускал телефон из рук. Таким образом родители отвлекали малыша от постоянных перебранок между собой. Фил вырос, но привычки менять не собирался: он до сих пор берет с собой смартфон везде, куда бы ни пошел. Однажды устройство ломается, и парню приходится срочно идти в магазин за новым. Встроенный голосовой помощник Лекси, едва узнав хозяина, берет на себя невозможную миссию — заставить Фила покинуть зону комфорта и начать жить без ежеминутного заглядывания в телефон. Критики (14 %): в своем обзоре Моника Кастильо написала, что «к сожалению, даже телефон не может исправить все проблемы фильма». Зрители (71 %): посмотревшие картину обычные любители кино тоже замечают в ней недостатки, но все они перекрываются общим впечатлением от увиденного. Когда хочется просто расслабиться после тяжелого рабочего дня и не думать о наболевшем, этот фильм может прийтись как нельзя кстати.

Курорт для ныряльщиков на Красном море (2019)

Жанр: триллер, драма, история. Крис Эванс в очередной раз доказывает, что может исполнять драматические роли. В фильме он играет спецагента Ари Кидрона, который становится одной из ключевых фигур миссии по спасению евреев из Эфиопии. Вместе со своей командой он выстраивает морские и воздушные мосты, чтобы переправить беженцев обратно домой и вернуть их к своим семьям. Критики (30 %): Питер Дебрюж из Variety назвал этот фильм «халтурой, сводящей приключение к серии мелких ссор среди супергорячих иностранцев». Зрители (80 %): в то время как профессионалы ругают недостоверность происходящего на экране, простые люди, посмотревшие картину, не понимают, к чему «все эти дурацкие критические отзывы». Кто-то даже называет «Курорт для ныряльщиков на Красном море» одним из любимых фильмов на все времена и говорит о том, что каждый должен увидеть его хотя бы один раз.

Пансион (2018)

Жанр: ужасы, детектив. Джейкобу 12 лет. Каждую ночь ему снится один и тот же кошмар, но в семье до этого никому нет дела. Однажды умирает его бабушка, которая была еврейкой. Он никогда раньше о ней не слышал, но теперь узнает обо всех ужасах, с которыми ей пришлось столкнуться во время Второй мировой войны. Когда мальчик разбирал вещи покойной, кое-что из них он решил примерить. Отец посчитал такое поведение недопустимым и отправил сына в интернат, место, где Джейкобу предстоит пережить немало ужасных событий. Критики (33 %): Ник Аллен выразил мнение большинства и высказался весьма лаконично, сказав, что «это очень странный фильм». Зрители (61 %): несмотря на то что в сюжете есть некоторые несостыковки, посмотревшим фильм понравилась его динамика и непредсказуемость. Кто-то обещает себе пересмотреть его снова, а кому-то уже не терпится увидеть продолжение этой леденящей кровь истории.

Живи дважды, люби однажды (2019)

Жанр: драма, комедия. Эмилио — учитель на пенсии. Врачи ему диагностируют болезнь Альцгеймера. Такой страшный приговор толкает Эмилио на серьезные перемены в жизни. Для начала он намерен отыскать главную любовь своей юности. В этом путешествии компанию ему составит любящая семья: внучка Бланка и дочь Джулия. Критики (50 %): Альберто Лучини из испанской газеты El Mundo в своем отзыве написал, что фильм стремится быть эмоциональным и трогательным, но не имеет в этом успеха. Зрители (76 %): похоже, растроганные происходящим на экране киноманы не согласятся с критиком. Они не только говорят, что это чудесный фильм с большим сердцем и красивой историей, но также отмечают наличие сильного женского персонажа, за которым приятно наблюдать.

Обратный отсчет (2019)

Жанр: ужасы, триллер. Вечеринка в самом разгаре, друзья решают установить приложение под названием «Обратный отсчет», которое показывает, сколько человеку осталось жить. Одной из присутствующих сообщается, что она умрет через 3 часа. Девушка решает не садиться в автомобиль к уже изрядно выпившему парню. Но от смерти это ее не спасает, и тем же вечером она погибает при странных обстоятельствах. Тот водитель все же разбивается на машине, врезавшись в дерево. В госпитале он обнаруживает, что жить ему осталось недолго. Когда парня находят мертвым, медсестру охватывает паника, ведь ей тоже отсчитывают всего лишь 2 дня. Теперь ей предстоит разобраться в принципе действия приложения и остановить поток смертей. Критики (26 %): Бенджамин Ли из The Guardian высказался по поводу фильма довольно прямо, не скрывая свое отношение к нему. Он заявил, что «вместо того, чтобы кричать героям идти в другую сторону, вы будете убеждать их принять судьбу и умереть». Зрители (72 %): даже несмотря на то что многие сходятся во мнении, что сюжет слегка плосковат, тем не менее он не лишен неожиданных поворотов. В фильме также есть несколько действительно страшных скримеров, что зачастую и определяет жанр ужасов.

Такой же не такой, как я (2017)

Жанр: драма, биография. Рон Холл занимается продажей произведений искусства. Его жизнь, кажется, идеальна и лишена изъянов. Но вскоре все меняется, когда их семья сталкивается с проблемой, которая проверит их на прочность. Спасение приходит с неожиданной стороны: Холл знакомится с бездомным, который помогает ему перебороть себя и справиться со всеми неурядицами. Критики (33 %): Ник Аллен стал одним из тех, кто упомянул о слишком доброй и милой подаче. В своей статье он отметил, что «трудно не согласиться с событиями этой правдивой истории, за исключением тех случаев, когда фильм восхваляет сам себя». Зрители (86 %): а вот обычные люди, напротив, решили, что от показанного на экране милосердия, любви и искупления фильм только выигрывает. К тому же дополнительный вес картине придает то, что сюжет основан на реальных событиях.

Альпинисты (2019)

Жанр: драма, биография, боевик. В далеком 1960 году 3 китайских альпиниста покорили северный склон Эвереста. В ходе восхождения была утеряна камера, которая могла бы послужить подтверждением этого невероятного достижения. Поскольку прямых доказательств не было, покорение горы ставилось под сомнение. Спустя 15 лет новая группа альпинистов решает повторить подвиг своих предшественников. Те, кто совершал прошлое восхождение, становятся наставниками и тренируют молодое поколение, чтобы теперь они смогли доказать всему миру, что тот склон Эвереста возможно покорить. Критики (33 %): Ричард Ю в своей статье высказал мнение о том, что у «Альпинистов» был потенциал стать захватывающим драматическим триллером, но фокусирование внимания на борьбе за национальную гордость делает фильм провальным. Зрители (80 %): по мнению киноманов, картина не заслуживает низких оценок критиков. Это сильная история о силе духа и борьбе не только с капризами природы, но и с самим собой и своими страхами. Есть, конечно, огрехи в виде явного использования CGI, но даже это не может отвлечь от основного сюжета.

В ожидании Ани (2020)

Жанр: триллер, драма, военный. Молодой пастух Джо живет в небольшой деревне в горах Франции. Во время войны приходят немцы и оккупируют местность. Чтобы спасти от гонения детей-евреев, Джо помогает им прятаться и переправляет их через границу в соседнюю Испанию. Только лишь смелость и искреннее желание помочь толкают его на эту авантюру, или все же есть еще какая-то причина? Критики (38 %): Нелл Миноу оценила картину на 2 звезды из 4. Она отметила, что, несмотря на очевидную искренность создателей фильма, актерские старания Жана Рено и Анжелики Хьюстон, а также прекрасные декорации, сюжет все же остается излишне назидательным. Зрители (91 %): большинство отзывов сходится на том, что фильм получился вдохновляющей правдивой историей, которая рассказывает о мужестве и общности людей в тяжелое военное время.

Насильственное разделение (2019)

Жанр: триллер, криминал. Как это бывает в большинстве случаев данного жанра, действие фильма разворачивается в небольшом тихом городке. Местный помощник шерифа Норман Янг защищает своего брата Рея, который совершил убийство. Но все карты путает любовь — Норман влюбляется в младшую сестру жертвы. Чем ближе развязка, тем сильнее встает выбор между честью и семьей. Критики (9 %): кто-то говорит, что режиссеры Кевин и Майкл Гетц и сценарист Майкл Аркоф сняли нечто лишенное стиля и повествовательного напряжения, где судьбы людей кажутся вполне предопределенными. А кому-то просто показалось, что темы, затронутые в картине, недостаточно мощные. Зрители (89 %): многие призывают не обращать внимание на отзывы критиков, а лучше сразу начать смотреть фильм. Киноманам понравилась и хорошая тяжелая драма, и актерская игра, и музыкальное сопровождение. Ожидание от просмотра окупилось сполна.

Призрачная шестерка (2019)

Жанр: боевик. Молодому миллиардеру надоела несправедливость, которую он видит повсеместно в этом мире. Тогда он решает инсценировать собственную смерть, чтобы начать бороться с теми, кто нарушает баланс добра и зла. Он собирает команду наемников и дает всем позывные, начиная с Первого и заканчивая Шестым. Их главная миссия — свергнуть диктатора и освободить народ одной из стран. Критики (36 %): Брайан Лоури из CNN не скупился на колкости в сторону фильма. Он охарактеризовал его как «настолько неровный по своему тону и необъятный по объему, что трудно представить себе достаточно глубокую яму, чтобы похоронить его глупость». Зрители (61 %): среди плюсов фильма выделяют много отличного экшена, который никогда не прекращается, хорошую сюжетную линию и запоминающийся саундтрек. Один из смотревших особо выделил сцены с автомобилем и паркуром, снятые на камеру GoPro.

На что вы обращаете внимание при выборе фильма? Что вам помогает определить, хорошая это картина или плохая?