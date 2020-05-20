15 раз, когда костюмы дают первоклассную подсказку к смыслу фильма

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Одежда персонажа — важная часть фильма, которую зрители часто упускают из виду. А зря. Художники по костюмам вкладывают в свою работу тайные знаки, которые помогают лучше понять сюжет или разобраться в характере героя.

Мы в AdMe.ru предлагаем вспомнить популярные фильмы и посмотреть, какие же подсказки оставили дизайнеры внимательным зрителям.

1. Титаник

По задумке художника по костюмам Деборы Линн Скотт, цвета платьев главной героини должны рассказать зрителю об особенностях характера Розы. Так, ярко-красное платье, приглушенное черным полупрозрачным кружевом, намекает на страстный и строптивый дух девушки, скованный чопорными социальными нормами, которых она вынуждена придерживаться. Но на этом история с нарядами героини не заканчивается. В финальном эпизоде Роза снова оказывается на «Титанике», но уже в белом платье. Примечательно, что его дизайн и крой полностью совпадают с красным платьем, в котором была Роза, когда впервые познакомилась с Джеком. Это говорит нам о том, что между героями и их любовью больше нет преград.

2. Гарри Поттер и Орден Феникса

Те, кто читал «Гарри Поттера», помнят, что у Нимфадоры Тонкс волосы были розовые, как жвачка. Но создатели фильма решили перекрасить волосы героини в ярко-фиолетовый. А все потому, что у зрителей должна возникнуть стойкая ассоциация: розовый цвет носит злодей. И эта связь между цветом и персонажем действительно прочно закрепляется в нашем сознании. Помощница министра магии и преподаватель защиты от темных искусств Долорес Амбридж обожает розовый цвет во всех его проявлениях. Интересная закономерность: чем больше злится профессор Амбридж, тем ярче становится оттенок розового в ее костюмах.

3. Маленькие женщины

На протяжении всего фильма Лори и Джо носят одинаковые жилеты. Это было задумано для того, чтобы показать их особую связь.

Также Жаклин Дюрран, художник по костюмам, вместе с актрисой Сиршей Ронан придумала символичный наряд для Джо. Когда девушка пишет роман, на ней всегда надет зеленый военный камзол, который подчеркивает ее решительность и силу духа.

4. Форма воды

Элайза в начале фильма — незаметная женщина, которая ни с кем не разговаривает и носит блеклую одежду невыразительных тонов. Нам кажется, что героиня и вовсе не способна общаться. Но все меняется, когда Элайза встречает человека-амфибию. Она влюбляется в него, и мы видим, как это новое чувство преображает молчаливую уборщицу. Элайза начинает носить красные вещи, которые говорят о ее страстной натуре.

5. 500 дней лета

Еще в начальных титрах, когда нам показывают кадры из детства Тома и Саммер, видно, что за героями закрепляются два цвета: коричневый — за Томом, синий — за Саммер. Когда Саммер становится частью жизни Тома, вокруг него сразу появляется много голубых и синих красок. Например, в эпизоде, в котором герой исполняет счастливый танец в окружении людей в сине-голубой одежде. Так мы понимаем, что Том в этот момент думает только о своей возлюбленной.

6. Аладдин

В новой экранизации у принцессы Жасмин появляется много ярких нарядов, которые раскрывают зрителю особенности образа героини. Так, классический ярко-бирюзовый костюм принцессы теперь декорирован сложной вышивкой из бисера. На вуали изображен павлин, и неспроста. Это замысловатая метафора: павлин, пойманный в ловушку в королевском саду, хочет быть свободным, как и принцесса.

Также зрители больше узнают о матери принцессы. Жасмин носит одежду, которая по фасону и цветам выделяет ее среди остальных жителей Аграбы. Например, ярко-розовый костюм — это отсылка к странам Южной Азии, откуда родом султанша. Несмотря на обилие новых нарядов, художник по костюмам Майкл Уилкинсон позаботился о том, чтобы в каждом из обликов Жасмин всегда был классический бирюзовый цвет, с которым принцесса ассоциируется у всех зрителей.

7. Малефисента: Владычица тьмы

Королева Ингрид — истинное зло. Но художник по костюмам Эллен Мирожник подчеркивает это не с помощью цвета, ведь героиня всегда носит светлые наряды. Особенности ее характера передаются через драгоценности, которыми королева дополняет свои образы. Например, при первом появлении в кадре она одета в белое платье, а на ее шее красуется воротник внушительных размеров из камней и жемчуга. Эти детали в костюме героини Мишель Пфайффер показывают ее любовь к деньгам и власти.

8. Железная леди

Мерил Стрип в образе Маргарет Тэтчер надевает изящно скроенный костюм-двойку, жемчуг и блузку с бантиком тогда, когда нужно продемонстрировать власть и устойчивое положение в обществе. В самых важных эпизодах этот эффект усиливается за счет синего цвета — любимого оттенка героини. Когда Тэтчер вынуждена покинуть пост премьер-министра, она впервые надевает костюм красного цвета. С одной стороны, так она говорит о своей сильной и своенравной натуре и о готовности продолжать борьбу. С другой стороны, такой наряд намекает на то, что героиня больше не может держать ситуацию под контролем.

9. Призрак Оперы

В начале фильма Кристина одета, как и другие танцовщицы, в кремовый укороченный топ, украшенный золотом. Частичная нагота не выделяет героиню среди других девушек из массовки. Однако вскоре Кристина преображается. Ее новый наряд хоть и обнажает меньше тела, но приковывает к певице внимание всех зрителей. Так смена костюма олицетворяет повышение статуса Кристины в актерской труппе. Теперь она не неприметная танцовщица, а звезда.

10. Сумерки

Стефани Майер, автор «Сумерек», в книгах ничего не говорит о фамильном гербе Калленов. Но создатели фильма решили добавить в облик вампиров аксессуары с изображением герба, чтобы показать, что для этих героев семья — важнейшая ценность. Эммет, Джаспер и Эдвард носят кожаные браслеты на правой руке. Розали предпочитает массивную подвеску, Элис — колье. Карлайл носит серебряное кольцо с гравировкой на левой руке, а Эсме — серебряный браслет.

11. Джуно

Полосатая одежда в фильмах многое говорит о характере героя. Чаще всего ее используют, чтобы показать непохожесть персонажа на окружающих или его детскую непосредственность. К примеру, Джуно практически всегда носит вещи в полоску. Такая одежда подчеркивает игривый и «детский» характер девушки, а также отражает ее нетрадиционные вкусы в области музыки и стиля.

12. Прислуга

В фильме «Прислуга» все служанки 5 дней в неделю носят унылую униформу, им даже сережки нельзя надевать. Для своих хозяев они — безликая масса. Но когда героини посещают церковь или ходят куда-то по личным делам в выходной день, нам показывают, что эти женщины представляют собой на самом деле. Это не серые мышки, а яркие индивидуальности, которые так редко могут быть самими собой.

13. Mamma Mia! — 2

Чтобы показать особую связь между Софи и Донной, художник по костюмам Мишель Клэптон использует символ бабочки. В юности Донна носила подвеску в форме бабочки, а Софи приходит в церковь в платье с узором в виде бабочек. Так мы понимаем, что дочь надела платье в память о своей матери.

14. Достать ножи

Рэнсом — богатый и избалованный молодой человек, который и не думает заботиться о своей дорогой одежде. Мы видим, что она находится в плачевном состоянии: на бежевом свитере огромные прорехи, манжеты и воротник тоже выглядят не лучшим образом. Так нам хотели намекнуть на особенности личности Рэнсома, не уважающего ни деньги, ни людей, которые ему эти деньги дают, то есть свою семью.

15. Отель «Гранд Будапешт»

Одежда мадам Селин Вильнёв Дегофф-унд-Таксис — намеренная смесь разных периодов истории. Ее красное пальто и шляпа родом из 20-х годов, платье — из начала 30-х, а укладка — прямиком из Прекрасной эпохи. Такая смесь стилей символизирует неспособность мадам Д. освободиться от прошлого, а также говорит нам о том, что героиня слегка не в себе.

А какие интересные детали в костюмах героев фильмов замечали вы?