15 раз, когда актеры пошли на безумные поступки, чтобы вжиться в роль

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Персонажи в фильмах зачастую становятся настоящим альтер эго актеров. Но перевоплотиться в кого-то другого с момента включения камеры бывает непросто, и, чтобы пробудить в себе вторую личность, многие знаменитости идут на странные поступки. Из статьи вы узнаете, какая голливудская дива унесла реквизит со съемочной площадки и не расстается с ним в реальной жизни, из-за кого ко всей группе актеров приставили психотерапевтов и кто обзавелся воображаемым другом.

Редакция AdMe.ru, узнав, какую титаническую работу над собой проделывают актеры, больше не сможет смотреть фильмы с мыслью: «Это всего лишь игра».

Райан Гослинг и Мишель Уильямс

Сценарий фильма «Валентинка» был написан специально для Райана Гослинга и Мишель Уильямс. Сюжет повествует о кризисе молодой пары, несмотря на сумасшедшую влюбленность в начале отношений. Райан и Мишель настолько ответственно отнеслись к съемкам этой картины, что решили создать реальные воспоминания. Для этого они заехали в дом своих персонажей и жили как настоящая семья вместе со своей экранной дочерью. После съемок Райан признался, что эмоции на экране действительно были настоящими и он часто забывал, что это была всего лишь работа.

А для роли в одном из самых популярных романтических фильмов «Дневник памяти» Райан переехал на время в Южную Каролину (США), чтобы обучиться столярному мастерству. И стол в фильме действительно сделал сам актер. Также он ежедневно в течение 2 месяцев практиковался в гребле.

А Мишель Уильямс, для того чтобы вжиться в роль легендарной Монро в фильме «7 дней и ночей с Мэрилин», непрерывно в течение 6 месяцев слушала интервью с актрисой, читала ее дневники, письма и стихи, чтобы запомнить и повторить манеру речи. Также Мишель набрала вес, проводила по 3 часа в гриме каждый день, занималась с хореографом и перевязывала колени ремнем, чтобы добиться фирменной «восьмерки» при ходьбе.

Джаред Лето

Порой актеры могут зайти слишком далеко для того, чтобы прочувствовать своего персонажа. Так, Джаред Лето, готовясь к роли Джокера в «Отряде самоубийц», много времени проводил в одиночестве, общался с психиатрами и с их самыми безумными пациентами. Позже он настолько проник в мозг безумного злодея, что стал отправлять своим коллегам неожиданные и не очень приятные подарки. Например, его возлюбленная по экрану, Марго Робби, получила по почте любовное письмо и мертвую крысу. Свои поступки Лето объяснил тем, что Джокер привык игнорировать личное пространство других людей, поэтому подобный жест был бы очень в его духе. Но такую подготовку к роли не оценили продюсеры и наняли психотерапевтов, чтобы те смогли позаботиться о душевном состоянии всех актеров во время съемок.

В другом фильме, «Бегущий по лезвию: 2049», Джаред исполнил роль слепого ученого Ниандера Уоллеса. И актер действительно ничего не видел. Для того чтобы погрузиться в мир незрячих, Лето носил специальные непрозрачные линзы и передвигался по съемочной площадке очень медленно и при помощи ассистента. Сам актер не видит в таком перевоплощении ничего экстремального, а вот режиссер картины признался, что благодаря Джареду в студии создавалась особая атмосфера.

Марго Робби

Несмотря на то что на первый взгляд Марго Робби кажется классической голливудской красоткой, она настоящий мастер перевоплощений. Одной из ошеломляющих трансформаций стала роль профессиональной фигуристки в фильме «Тоня против всех». Марго в течение 4 месяцев проводила на льду 5 дней в неделю по 4 часа в день. Она получила грыжу межпозвоночного диска, но это оказалось не самым сложным испытанием. Съемки картины длились всего месяц, но сцены то и дело прыгали не в хронологическом порядке, что изматывало актрису. Например, утром Марго предстояло сыграть 15-летнего подростка, после обеда — взрослую женщину, а к вечеру нужно было снова вернуться на десятки лет назад. Марго Робби призналась, что играть одного человека в разные периоды его жизни невероятно трудно.

Насколько азартна актриса, показали съемки в фильме «Отряд самоубийц». Профессиональный пловец научил Марго Робби задерживать дыхание в течение пяти минут, а также показал, как медитировать под водой. Актриса была настолько увлечена своим новым навыком, что хотела побить рекорд своего дублера Ингрид, которая умела не дышать под водой до 5,5 минуты. Но коллеги ее вовремя остановили, сказав, что не хотели бы кого-нибудь потерять в этой гонке. Чтобы мир увидел Харли такой, какой мы знаем ее сейчас, Марго Робби прочитала все комиксы со своей героиней, изучала джиу-джитсу и училась обращаться с оружием. Также актриса увлеченно занималась психологией, чтобы залезть в голову Харли и узнать, какой она была до встречи с Джокером. После съемок фильма Марго унесла с собой биту и почти не расстается с ней даже во сне. Актриса призналась, что так она чувствует себя в безопасности.

Николас Кейдж

У Николаса Кейджа к каждой своей киноработе особый подход. Так, для роли в «Покидая Лас-Вегас» актер уехал в Дублин и начал серьезное исследование собственного поведения после алкоголя. Кейдж систематически напивался в течение 2 недель, просил друга снимать его на камеру, а затем изучал свою речь и движения. Также он посещал специализированные клиники и общался с алкоголиками.

Для того чтобы вжиться в роль для «Призрачного гонщика», Кейдж каждый день рисовал на своем лице череп и вставлял черные линзы, а на пиджак наклеивал изображения древнеегипетских пиктограмм. Манеру движения он подсмотрел у змей, а также сохранял молчание во время перерывов между дублями, чтобы создать особо жуткую атмосферу на съемочной площадке.

Дэниел Дэй-Льюис

Один из актеров, который, как никто другой, может довести себя до крайности ради роли, — Дэниел Дэй-Льюис. И все началось с фильма «Моя левая нога», где он сыграл персонажа, страдающего церебральным параличом. Перед съемками Льюис намеренно сломал 2 ребра, чтобы правдоподобно горбиться, отказывался вставать с инвалидной коляски и просил коллег кормить и одевать его.

А на съемках «Сурового испытания» Дэй-Льюис поселился на съемочной площадке, которая была точной копией колониальной деревни XVII века. Актер не только жил без электричества и водопровода, но и построил себе дом без использования современных инструментов.

Роберт Паттинсон

Чтобы войти в роль для фильма «Хорошее время», Роберт Паттинсон начал работать на пару месяцев раньше, чем все остальные из съемочной группы. Для этого он переехал в квартиру своего героя и за все время нахождения там никогда не открывал шторы, не менял простыни и спал в одежде. И на улицу он выходил не как знаменитость, а в образе своего персонажа: устроился работать на автомойку, спускался в час пик в метро и при этом смог остаться неузнанным.

Брэд Питт

Брэд Питт посчитал, что в фильме «Бойцовский клуб» голливудская улыбка будет смотреться неуместно, и отправился к дантисту, чтобы сколоть зубы. Сразу после фильма актеру вернули очаровательную улыбку, но кто бы еще добровольно пошел к стоматологу с такой просьбой?

Клинт Иствуд

Клинту Иствуду настолько понравился сценарий фильма «Непрощенный», что ему пришлось в прямом смысле постареть ради роли. Актер выкупил права на картину и ждал около 10 лет, чтобы достичь нужного возраста, который был бы идеальным для персонажа.

Дэнни Де Вито

Фильм «Пролетая над гнездом кукушки» отразился на психике всей съемочной команды. Актерский состав жил в настоящей психиатрической больнице, и спустя время невозможно было понять, где реальные пациенты, а где «временные». В погоне за тем, чтобы сделать своих персонажей максимально реалистичными, у многих произошли нервные срывы и помутнение рассудка. Так, например, у Дэнни Де Вито во время съемок появился воображаемый друг.

А как вы думаете, легкое безумие — обязательная черта хорошего актера?