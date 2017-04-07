15 психологических фильмов, которые помогут сделать правильный выбор

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Порой, когда предстоит принять сложное решение, хочется заглянуть в будущее или хотя бы получить какой-то знак. Специально для таких случаев AdMe.ru собрал очень разные фильмы, объединенные проблемой выбора. Они подскажут ответ, помогут набраться смелости и решиться на важный шаг.

Далеко по соседству

Томасу 50 лет, но он до сих пор думает о трагедии, которая произошла с его семьей, когда он был подростком. Внезапно у него появляется шанс все изменить. Вооруженный своим нажитым опытом он вернулся во время, когда ему было 14 лет. Можно предположить, что завязка фильма предвещает стандартный безоблачный хеппи-энд, но тут не все так просто. Как и в жизни.

Она

Необычный фильм со странной атмосферой, повествующий об отношениях между человеком и операционной системой, обладающей искусственным интеллектом. Это история об одиночестве, уходе от реальности и о том, что человеку нужен человек. Скарлетт Йоханссон удостоилась нескольких премий за лучшую женскую роль, хотя ни разу не появилась в кадре. Все потому, что она озвучивала операционную систему по имени «Саманта»". И это одна из причин смотреть фильм в оригинальной озвучке.

Мосты округа Мэдисон

Франческа — жена фермера и мать двоих детей, которая давно смирилась с монотонной жизнью и тем, что муж уже не видит в ней женщину. Неожиданно судьба сталкивает ее с Робертом, который может вытащить ее из этой трясины быта и дать снова почувствовать вкус жизни. Эта картина о том, что значит ответственность перед родными и каково это — сделать что-то безумное и не считаться с тем, что скажут люди. Клинт Иствуд в этом фильме выступил как режиссер и как актер, сыгравший главную роль в паре с Мерил Стрип.

Господин Никто

Если вы еще не посмотрели этот воистину культовый и очень красивый фильм, пронизанный темой выбора, мы вам даже завидуем. Основная его идея в том, что каждая мысль или движение — это выбор одного варианта из миллиардов параллельных миров, в которых действия развиваются иначе. Главный герой через сотни ошибок ищет именно тот вариант, который позволит ему ни о чем не жалеть.

Свадьба Туи

Несправедливо обделенный вниманием фильм, получивший главный приз на 57-м Берлинском кинофестивале. Туя живет в суровой степи с детьми и мужем, не способным самостоятельно передвигаться. Ей неимоверно трудно тащить на себе всю семью. Видя всю сложность ситуации и, конечно же, красоту Туи, к ней начинают свататься другие мужчины. Но Туя не может бросить мужа. Что же выберет девушка, гордость которой граничит с самопожертвованием?

Я, опять я и снова я

Успешная журналистка Памела не чувствует себя полностью счастливой и реализовавшейся, ведь сложившаяся карьера не заменяет семьи и детей. Но однажды она встречает своего двойника — Памелу, которая 13 лет назад сделала другой выбор: вышла замуж за того, в которого была влюблена, и родила ему троих детей. Она предлагает Памеле-карьеристке поменяться с ней местами, и тогда каждая сможет пожить той жизнью, которой у нее не случилось.

Папе снова 17

Легкий и веселый фильм с философским подтекстом, главную роль в котором исполнил Зак Эфрон. В прошлом подававший надежды баскетболист и любимец девушек, которому уже далеко за тридцать, осознает, что становится неудачником. В порыве ностальгии он возвращается в старую школу, размышляя, что все могло бы сложиться иначе. И — о, чудо! — ему снова 17 и он стал одноклассником для своих же детей.

Мой ангел-хранитель

Адвокат сталкивается с необычным делом: 11-летняя девочка подает в суд на своих родителей, узнав, что она была зачата «в пробирке» лишь для того, чтобы стать донором костного мозга для своей сестры, больной лейкемией. Этот фильм не ставит перед собой легко решаемые задачи и уж тем более не дает простых ответов.

Радиоволна

Джон часто вспоминает своего отца, погибшего много лет назад. Случайно обнаружив дома старую отцовскую рацию, герой выходит на связь с отцом, который еще жив. Джон решает спасти отца, рассказав ему о пожаре, в котором он должен погибнуть. Тот выживает, но за манипуляции со временем приходится расплачиваться.

Мост

Обязанностью главного героя фильма является развод мостов. Однажды, когда он взял с собой на работу маленького сына, случилось нечто страшное. Тогда перед отцом встал невероятно трудный выбор. Этот фильм-притча длится всего полчаса, он основан на реальном случае, произошедшем в XIX веке. Этот случай рассматривают в учебниках по этике как самый тяжелый выбор в истории одного человека.

Выбор Софии

Когда-то Софи была счастливой женой, воспитывающей двух детей, но война забрала у нее самое дорогое. Всеми силами она пытается начать жизнь с чистого листа и найти новый смысл жизни после ужасов, которые выпали на ее долю. Во время войны Софи стояла перед выбором, который невозможно себе вообразить.

Если только

Из-за таких фильмов действительно начинаешь верить в настоящую любовь. Саманта и Ян, кажется, слишком разные, чтобы быть вместе. Однажды трагическая случайность уносит жизнь девушки и Ян, наконец, понимает, что она была именно тем человеком, который был смыслом его жизни.



Судьба предоставила Яну шанс пережить тот роковой день снова, чтобы все изменить.

Непристойное предложение

Дэйвид и Дайан — счастливая супружеская пара, которая столкнулась с финансовыми трудностями. На отдыхе они знакомятся с миллиардером, который делает им странное предложение — миллион долларов всего за одну ночь с Дайан. Никаких лишних вопросов, никаких обид. Все финансовые вопросы могут быть решены в одно мгновение.

Эпоха невинности

Психологический фильм, демонстрирующий всю лживость высшего света 80-х годов XIX века. Главный герой Арчер мечтает испытать настоящую любовь, и судьба предоставила ему этот шанс, столкнув с умной и загадочной женщиной. Но в высшем обществе она считается изгоем. Пойдет ли Арчер против системы или одобрение окружающих окажется для него важнее любви?

Осторожно! Двери закрываются

Еще один классический фильм о путях судьбы. Одно маленькое условие — успеет героиня на поезд или нет — меняет все течение ее жизни. Что произойдет в одном случае и что в другом? И к чему приведет эта разветвленная дорога? Фильм еще раз напомнит, что одно мгновение может изменить всю жизнь. А отличная актерская игра Гвинет Пэлтроу и саундтрек, созданный группой Aqua, погрузят в непередаваемую атмосферу 90-х.