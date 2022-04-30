15 профессионалов, которых мало кто видел, хотя их голос узнают и дети, и взрослые

Когда мы в детстве смотрели диснеевские мультики, то даже себе не представляли, что за голосами многих юных героев могли скрываться солидные дяденьки и тетеньки, которые учились много лет, чтобы заниматься профессиональной озвучкой фильмов. Трудно поверить в то, что такие разноплановые персонажи, оказывается, говорят голосом одного актера дубляжа. Например, Тора из «Мстителей» и Невилла Долгопупса из франшизы про Гарри Поттера озвучивает один и тот же молодой человек.