15 профессионалов, которых мало кто видел, хотя их голос узнают и дети, и взрослые
Когда мы в детстве смотрели диснеевские мультики, то даже себе не представляли, что за голосами многих юных героев могли скрываться солидные дяденьки и тетеньки, которые учились много лет, чтобы заниматься профессиональной озвучкой фильмов. Трудно поверить в то, что такие разноплановые персонажи, оказывается, говорят голосом одного актера дубляжа. Например, Тора из «Мстителей» и Невилла Долгопупса из франшизы про Гарри Поттера озвучивает один и тот же молодой человек.
Мы в AdMe.ru решили подсмотреть, кто же прячется за кадром и дублирует наших любимых героев на большом экране.
2. Ирина Савина
8. Иван Жарков
10. Сергей Бурунов
12. Борис Клюев
13. Дмитрий Харатьян
14. Сергей Пенкин
15. Николай Дроздов
А вам не показалось, что некоторые актеры даже немного похожи на героев, которых они озвучивают?
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