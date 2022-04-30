AdMe
AdMe

15 профессионалов, которых мало кто видел, хотя их голос узнают и дети, и взрослые

61-1

Когда мы в детстве смотрели диснеевские мультики, то даже себе не представляли, что за голосами многих юных героев могли скрываться солидные дяденьки и тетеньки, которые учились много лет, чтобы заниматься профессиональной озвучкой фильмов. Трудно поверить в то, что такие разноплановые персонажи, оказывается, говорят голосом одного актера дубляжа. Например, Тора из «Мстителей» и Невилла Долгопупса из франшизы про Гарри Поттера озвучивает один и тот же молодой человек.

Мы в AdMe.ru решили подсмотреть, кто же прячется за кадром и дублирует наших любимых героев на большом экране.

1. Андрей Бархударов

2. Ирина Савина

3. Всеволод Кузнецов

4. Прохор Чеховской

5. Татьяна Шитова

6. Михаил Тихонов

7. Денис Беспалый

8. Иван Жарков

9. Владимир Зайцев

10. Сергей Бурунов

11. Константин Хабенский

12. Борис Клюев

13. Дмитрий Харатьян

14. Сергей Пенкин

15. Николай Дроздов

А вам не показалось, что некоторые актеры даже немного похожи на героев, которых они озвучивают?

Фото на превью Meet Joe Black / Universal Pictures and co-producers, The Matrix / Warner Bros. Pictures and co-producers, Harry Potter and the Order of the Phoenix / Warner Bros. Pictures and co-producers, Мир 24 / YouТube
61-1
AdMe/Кино/15 профессионалов, которых мало кто видел, хотя их голос узнают и дети, и взрослые
Поделиться этой статьёй