15 профессий в фильмах, которые бесят всех тех, кто имеет реальное представление об этой работе

Конечно же, когда мы смотрим художественные фильмы, мы не ждем от них полного совпадения с реальной жизнью. Но все же хочется, чтобы сценаристы не так вольно обращались с фактами, особенно когда дело касается профессиональной деятельности персонажей.

Мы в AdMe.ru сверились с собственным опытом, прочитали множество тредов, в которых пользователи указывают на вопиющие расхождения, и теперь хотим поговорить об этом с вами. А в бонусе вы узнаете, представители какой профессии жалуются на то, что их ни разу не показали в кино.

Юристы

Как ни странно, но, чтобы принять участие в уголовном процессе, юристу не нужно быть школьным другом подозреваемого, а нужно специализироваться именно на уголовном праве. А вместо того чтобы гоняться за преступниками, ему придется месяцами корпеть над бумажками да и вообще руководствоваться только буквой закона. В фильмах и телешоу каждый юрист совершает примерно 2 преступления и 50 нарушений адвокатской этики где-то за час экранного времени. А в жизни мы, знаете ли, боимся потерять наши лицензии, хочется все же зарабатывать, делая то, в чем мы компетентны. © correon / Reddit

Мне больше всего нравится, когда в середине судебного процесса появляются новые доказательства или свидетели. Извини, приятель, но крайний срок предоставления материалов был месяц назад. Ты должен это знать. © ButternutSquawk / Reddit

Бухгалтеры

Каждый из нас в своей жизни был знаком хотя бы с одним бухгалтером. Почему-то в основном это были женщины в возрасте, неторопливые и дотошные. Никаких мускулистых рассеянных красавчиков. И если бы все бухгалтеры могли так лихо жонглировать цифрами, то вряд ли бы нам за разом приходилось просить их пересчитать наши отпускные. Бухгалтеры, как правило, не видят формулы и фигуры в случайных числах. Они также имеют привычку вводить данные в специальные бухгалтерские программы, а не писать их маркером на окнах офиса. © Tomer Amrani / Quora

Военнослужащие

Большинство киношных военных с точки зрения профессионалов чрезвычайно расхлябаны и не вылезали бы с гауптвахты за неподчинение приказам, неуставную прическу и форму одежды. Даже если бы при этом по 3 раза в неделю спасали мир. «Это армия, сынок». Вы не носите головные уборы в помещении. Вы не называете старших офицеров по званию. Неповиновение прямым приказам — это отличный способ с позором вылететь со службы или даже сесть в тюрьму. © Аноним / Reddit

Врачи

В больницах никто не носится сломя голову и не кричит: «Мы его теряем!» Доктора почему-то настаивают на том, чтобы лечить больных в соответствии со своей специальностью, а не заниматься всем, что под руку подвернется. Им нет нужды объяснять коллегам прописные истины, комментируя лечение. И да, никому еще не удалось родить 3-месячного младенца. Больше всего меня раздражает то, что герой / героиня берутся за все. Если они хирурги, они могут поучать кардиологов и указывают на ошибки рентгенологам. Акушеры делают люмбальные пункции. Ортопеды проводят трепанацию черепа, а стажерам доверяют сложнейшие операции. © James Jarman / Quora

Бесит, как показывают уколы в кино. Вбивают, не целясь, шприц до основания. Это даже на внутримышечный не похоже. © 19081951 / Pikabu

Преподаватели

У учителя в кино не нагрузка, а мечта — судя по всему, они ведут от силы 1–2 класса. Наверное, поэтому, чтобы как-то скоротать свободное время, многие из них начинают рьяно вмешиваться в жизнь учеников. В кино нет скучных педсоветов. Нет стопок тетрадей. Нет родителей, звонящих, чтобы пожаловаться на оценку. А ведь большинство сценаристов ходили в школу — они должны бы знать, как там все устроено. © Darren Johnson / Quora

Кроме того, учителя живут в какой-то образовательной анархии, где законы и стандарты преподавания не применяются и вы можете составлять уроки, основываясь на собственных предпочтениях. © SinfullySinless / Reddit

Ученые

Чем бы ни занимался ученый в кино — это проблема, способная повлиять на судьбы мира. Никого не интересуют мелочи типа нетипичной реакции обычного тушканчика на специфические раздражители. И каждый ученый готов заменить главному герою гугл, по щелчку пальцев вываливая на него любые необходимые сведения. Специализация? Нет, не слышали. Ученые, которые осведомлены и опытны во всем... Большинство экспертов и даже гениев в реальной жизни, когда дело касается вещей, выходящих за рамки их компетенции, столь же невежественны, как и все остальные люди. © ThomasMaker / Reddit

Повара

Странно, отчего все гламурные дивы не работают поварами, ведь, судя по фильмам, это работа для фей: свежие фрукты и овощи сами укладываются в аппетитные блюда, сливки взбиваются, мясо соблазнительно шипит. Никаких ожогов, порезов, многочасовых смен на ногах у горячей плиты. Повара обычно не носят крохотные наряды с красивой обувью и не красятся. В пекарне чертовски жарко, вы потеете, таскаете мешки с мукой и медленно покрываетесь с ног до головы сахарной пудрой. Мне нравится моя работа, но в конце дня я выгляжу так, будто работаю в парилке. © Tintinabulation / Reddit

Все сцены на ресторанной кухне, когда люди просто стоят и разговаривают, — так не бывает! Не можешь одновременно болтать и резать лук? Тогда молчи. © simplikano1 / Reddit

Программисты

В кино программисты всегда пишут код. Отлично! Но где многочисленные совещания и мозговые штурмы, написание сотен спецификаций, исправление документаций и втыки от начальства? А еще каждый из них — хакер и способен за секунды взломать любой компьютер. Даже если тот не только не подключен к сети, а даже не воткнут в розетку. К сожалению, нужно нажимать на конкретные клавиши. Это не имеет ничего общего с тем, как быстро в кино программисты стучат по клавиатуре. © Tesla__Coil / Reddit

Полицейские

В кино полицейских не волнуют такие мелочи, как профессиональные обязанности. Следователи не гнушаются выполнять работу оперативников, оперативники — экспертов, а эксперты то и дело рвутся принять участие в захвате преступников. При этом вся команда обычно трудится над 1–2 делами, с остальной ерундой к ним в это время не пристают. Никакой бумажной работы. Голливудские полицейские проводят большую часть своего времени, избивая плохих парней, арестовывая мошенников и участвуя в гонках. В реальной жизни большинство времени обычного полицейского тратится на то, что приходится заполнять гору бумаг. © Donjanelle Robinson / Quora

Полицейские не пробуют неизвестный наркотик, чтобы понять, что это такое. © FlaxumWaxinJackson / Reddit

Археологи

Индиана Джонс — позор профессии. С точки зрения ученых уникальный механизм ловушки, которому уже не одна сотня лет, гораздо ценнее той золотой цацки, в погоне за которой он уничтожает все исторические артефакты. И это лишь один пример разрушительной антинаучной деятельности киношных археологов. Археологи не ищут останки динозавров. Этим занимаются палеонтологи. © Caroline Rann / Quora

Если бы на самом деле кто-то бегал и делал то, что делает Индиана Джонс, мы, археологи, потребовали бы, чтобы его заперли, а ключ выбросили. © Matt Riggsby / Quora

Охранники

Ладно, перестанем придираться к внешним несоответствиям между охранниками в кино и теми, кто встречается нам в банках и магазинах. Основная претензия в том, что в фильмах охрана защищает вверенные ей ценности так, как будто они принадлежат лично ей. В нашей жизни охрана грабителю еще и кофе на дорожку нальет, лишь бы он быстрее убрался. Я безоружный охранник на заводе. Если вы нападаете на меня, угрожая пистолетом, хорошего дня и постарайтесь не пораниться. Я не готов погибнуть за $ 10 в час. © magecatwitharrows / Reddit

Секретари

Хотя красотки среди представительниц этой профессии встречаются, это не основное, что требуется от хорошей секретарши. Знание делопроизводства, умение работать на компьютере и пунктуальность быстрее помогут сделать карьеру, чем сногсшибательная внешность и умение убедительно произнести фразу «Босс занят, к нему нельзя». Секретарши редко носят высокие каблуки, обтягивающие платья и сексуальные очки. Кроме того, если мой босс — мужчина, а я женщина, это не значит, что у нас роман. © sweetella26 / Reddit

Таксисты

Если бы работа таксиста была такой, как в кино, то представители этой профессии были бы нарасхват у романтичных дам. Только представьте: слежки, погони, семейные драмы, забытые сокровища, захватывающие диалоги и навыки вождения на уровне «бог». И конечно же, любой таксист всегда готов без лишних вопросов следовать «вон за той тачкой». Большинство пассажиров — просто обычные люди, пытающиеся добраться туда, куда они едут, да и большинство водителей, честно говоря, простые парни, пытающиеся зарабатывать на жизнь. © taxichick / Reddit

Официантки

Все уже давно заметили, что в кино на этой скромной работе можно зарабатывать столько денег, что хватает на весьма достойное жилье. Также официантки из фильмов имеют массу свободного времени, бегают на огромных каблуках и часами любезничают с посетителями. Особенно выбесил момент с выходными. Если что-то случится в их личной жизни, они просто повернутся к другой официантке и скажут: «Ты прикроешь меня?» И конечно же, другая официантка чудесным образом начинает обслуживать вдвое больше столов, чем обычно, без проблем. © Victor_HardApple / Reddit

В кино посетители бросают смятую купюру на стол и выходят из закусочной, не дожидаясь, пока их рассчитают. Как они запомнили, сколько стоила их еда, включая налоги и чаевые? © badatchopsticks / Reddit

Бонус

Я переводчик, и я никогда не видел переводчика в голливудском фильме. Даже в тех, где значительная часть действия происходит в Германии, России, Китае или Японии и в них участвует кто-то из других стран (например, из Америки). Если американец говорит по-японски, он скажет несколько слов, а затем переключится на английский. И японец, или китаец, или русский тоже перейдут на английский. Никто никогда не говорит: «Давайте пригласим переводчика». © Mark-Grinstein Camacho / Quora