15 продолжений фильмов, от которых никто не ожидал, что они по крутости переплюнут оригинал

Каждый мало-мальский успех нового фильма почти гарантирует выпуск его продолжения. И не факт, что это продолжение повторит успех оригинала. Порой кажется, что сценарии сиквелов пишут на коленке, надеясь на лояльность аудитории. В последнее время провалились продолжения и перезапуски такого количества качественных картин, что у многих может возникнуть мысль: сиквелы недостойны внимания. Однако это не совсем так.

Мы в AdMe.ru вспомнили любимые фильмы, которые обзавелись не менее любимыми продолжениями. А в некоторых киноисториях сиквелы вообще смогли переплюнуть оригинал.

Темный рыцарь (2008)

«Темный рыцарь» — 2-я часть трилогии о Бэтмене Кристофера Нолана. Блестящая режиссура, закрученный сюжет и, конечно, гениальная актерская работа Хита Леджера предопределили успех картины и переплюнули успех 1-й. Лента принесла создателям больше миллиарда сборов, 2 «Оскара» и любовь фанатов по всему миру. В опросе IMDb зрители голосовали за лучший сиквел и именно «Темный рыцарь» с большим отрывом оказался на 1-м месте.

Человек-паук: Вдали от дома (2019)

1-я часть «Человека-паука» 2002 года имеет культовый статус, и переплюнуть ее было задачей не из легких. Перезапуск студии Marvel «Человек-паук: Возвращение домой» 2017 года порадовал удачным кастом (Том Холланд, Зендея, Мариса Томей) и свежим подходом к истории супергероя. Его продолжение, вышедшее на экраны в 2019 году, стало грандиозным успехом: фильм зацепил и зрителей, и критиков, о чем свидетельствуют высокие баллы на IMDb и Rotten Tomatoes. Кассовые сборы фильма обогнали все прежние ленты, снятые об этом супергерое.

Терминатор 2: Судный день (1991)

1-я часть триллера о восстании искусственного интеллекта Skynet вышла в 1984 году и была хороша как нуарный триллер. Но создатель вселенной Джеймс Кэмерон и не думал почивать на лаврах. Во 2-й части он перевернул все с ног на голову: бывший злодей в исполнении Арнольда Шварценеггера оказался положительным персонажем и оберегал будущего Спасителя Джона Коннора, а героиня Линды Хэмилтон из мягкой женственной девушки стала прообразом женщины-воина, матери-защитницы своего ребенка и всего мира. В рейтинге IMDb сиквел обогнал 1-й фильм с 8,1 до 8,6. По рейтингу зрительских симпатий на Rotten Tomatoes «Судный день» также обошел 1-й фильм: 95 % против 89 %. Лаконичные фразочки главного героя и трогательная последняя сцена в плавильном цеху покорили сердца зрителей по всему миру.

Перед закатом (2004)

3 части драмы о двух влюбленных Ричард Линклейтер снимал почти 20 лет. Многие были очарованы 1-й частью, вышедшей в 1995 году. 2-я часть увидела свет почти 10 лет спустя. Главным героям снова выпадает шанс: новая встреча и всего несколько часов, чтобы сделать выбор, который может навсегда изменить их жизнь. Зрители высоко оценили каждую часть трилогии, но 2-ю украсили зрелые чувства героев и ощущение приближающейся развязки.

Хороший, плохой, злой (1966)

Жанр спагетти-вестерна понемногу забывается широкой аудиторией. Но ценители такого кино никогда не обойдут стороной этот фильм Серджо Леоне. Вестерн с невероятно харизматичным Клинтом Иствудом — жемчужина мирового кинематографа. Это 3-й фильм трилогии, являющийся приквелом, и одна из знаковых работ Леоне. А эпичности и глубины добавляет саундтрек Эннио Морриконе.

Миссия невыполнима: Последствия (2018)

Франшиза «Миссия невыполнима» и неувядающий Том Круз продолжают радовать любителей шпионских боевиков. Качество экшен-сцен и сложность трюков только растут, размах истории поражает воображение. «Последствия» обошли по успешности предыдущую ленту «Миссия невыполнима: Племя изгоев», получили самые высокие оценки зрителей и критиков, а также стали самым кассовым из всех фильмов франшизы.

Звездные войны. Эпизод V: Империя наносит ответный удар (1980)

«Звездные войны» стали прорывом в мире кино. Суммарно историю о Скайуокерах снимают уже больше 40 лет. 5-й эпизод саги подарил нам один из самых внезапных и один из самых цитируемых поворотов сюжета. Несмотря на некоторую мрачность, именно этот эпизод просто обожают поклонники франшизы, а фразы из него разобраны на мемы.

007: Координаты «Скайфолл» (2012)

Этот фильм о Бонде с участием Дэниела Крейга перевернул представление о франшизе и вдохнул в нее новую жизнь. Крейг, которого изначально считали неподходящим для роли британского шпиона, подарил образу новые краски и полюбился зрителям. Игра малоузнаваемого Хавьера Бардема в роли главного злодея не оставила равнодушными критиков, а заглавная песня от Адель удостоилась «Оскара». Сборы фильма в мире в 5 раз превысили затраты на его производство, а на Rotten Tomatoes боевик набрал невероятные 92 % свежести.

Крестный отец 2 (1974)

Первым сиквелом, получившим «Оскар» в главной номинации за лучший фильм, стал «Крестный отец 2». «Крестный отец» по праву считается легендарной картиной, но в каком-то смысле продолжение стало масштабнее. Предыстория Вито, дальнейшие подробности правления его самого смышленого сына Майкла — и вот готова новая, невероятно талантливо преподнесенная история семьи Корлеоне.

Голодные игры: И вспыхнет пламя (2013)

1-я часть «Голодных игр» по роману Сьюзен Коллинз выстрелила в прокате, и фанаты с нетерпением ждали 2-й части. И она не подвела: новый вызов, новые испытания и новые харизматичные герои. По рейтингу IMDb 2-я часть оказалась популярнее 1-й: 7,5 против 7,2. Чего только стоят Финник Одэйр или Джоанна Мейсон. Фильм приобрел гротескную мрачность подобно книгам Оруэлла, что восхитило критиков: рейтинг на Rotten Tomatoes подрос с 84 % 1-й части до 90 % 2-й. О любви зрителей свидетельствуют высокие оценки и выросшие кассовые сборы.

Безумный Макс 2: Воин дороги (1981)

В 1979 году пока неизвестный широкой аудитории режиссер Джордж Миллер презентовал боевик-антиутопию «Безумный Макс». Фильм был снят в Австралии при небольшом бюджете, но брутальная картина, открывшая миру Мела Гибсона, взорвала прокат. Сборы превысили затраты более чем в 25 раз. 2-я часть больше полюбилась массовой аудитории и стала одной из лучших картин в жанре постапокалипсиса. Перезапуск истории с Томом Харди и Шарлиз Терон зрители также приняли с восторгом, но слишком большой бюджет, возможно, похоронил все шансы на продолжение.

История игрушек 2 (1999)

Серия «История игрушек» любима зрителями, и многие считают, что каждая часть прекрасна по-своему. Кажется, и через десяток лет мы с удовольствием будем наблюдать за приключениями Вуди, Базза Лайтера и других. Выделить любимую часть будет очень сложно, но критики единодушно склоняются в пользу 2-й. В этой части создатели улучшили анимацию и придали отношениям героев больше глубины.

Тор: Рагнарек (2017)

До этого фильма любовь фанатов сосредоточивалась скорее на Локи, чем на его правильном брате. Новозеландский режиссер Тайка Вайтити смог вдохнуть новую жизнь в историю о скандинавском боге и преподнести его в другом свете. Юмор, драйв и нетипичные сюжетные повороты не оставили зрителей равнодушными, да и критики посчитали, что такой подход правильный. 3-й «Тор» переплюнул первые 2 части и по сборам, и по оценкам зрителей.

Логан (2017)

Фильм «Росомаха: Бессмертный» 2013 года был типичным кино по комиксам. Но последняя глава истории о Логане тронула сердца не только любителей франшизы. Это нестандартная для супергеройского кино роуд-муви-драма, в которой герои предстают не вершителями судеб вселенной, а людьми, которые болеют, чувствуют, умирают. И критики, и зрители выразили любовь к картине, единогласно присвоив ей более 90 % баллов на Rotten Tomatoes.

Властелин колец: Возвращение короля (2003)

Грандиозная трилогия набирала обороты с каждой частью, а в 3-й выдала такой шедевр, что не остался в стороне ни один любитель качественного кино. В 2004 году фильм собрал 11 «Оскаров», обошел по популярности предыдущий фильм «Властелин колец: Две крепости» и навсегда вошел в историю. Передовая графика, масштабность и немеркнущая история Толкина подарили нам одну из самых любимых и пересматриваемых франшиз современности. Сейчас готовится к выходу сериал, который ждут миллионы поклонников истории о Войне Кольца.