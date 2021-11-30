15 примеров звездной дружбы, которая прошла испытание временем
Найти настоящего друга непросто и обычному человеку, не говоря уже о голливудских знаменитостях, в мире которых полно зависти и конкуренции. Но даже среди звезд есть настоящие друзья, которые не только хорошо проводят время вместе, но и поддерживают друг друга в трудную минуту. Их отношения продлились много лет, и, кажется, ничто не в силах их разрушить.
Мы в AdMe.ru собрали истории знаменитых людей, которые давно дружат, а их отношение друг к другу за годы ни капли не изменилось.
1. Дрю Бэрримор и Кэмерон Диас
Дружеские отношения между Дрю Бэрримор и Кэмерон Диас начались 18 лет назад на съемках фильма «Ангелы Чарли». Бэрримор заметила: «Мы прошли через рождение детей, жизнь, смерть, брак, развод. Взлеты и падения, работа, парни, друзья, путешествия — нет ничего, чего бы мы не делали вместе». И это доказывает, что настоящая дружба в Голливуде существует.
2. Дилан О’Брайен и Тайлер Пози
Тайлер Пози и Дилан О’Брайен подружились в 2011 году на съемках сериала «Оборотень», где они играли друзей. С тех пор их дружба превратилась в настоящие братские отношения, и актеры до сих пор не разлей вода.
3. Хью Джекман и Райан Рейнольдс
Актеры Райан Рейнольдс и Хью Джекман впервые встретились и подружились в 2009 году на съемках фантастического боевика «Люди Икс: Начало. Росомаха». Поначалу в прессе их называли frenemies (друзья-враги), потому что они постоянно подкалывали друг друга и устраивали розыгрыши. Например, Рейнольдс выложил видео, на котором он в забавных носках с портретом Хью Джекмана.
4. Иэн Маккеллен и Патрик Стюарт
Иэн Маккеллен и Патрик Стюарт знают друг друга полвека, но настоящими друзьями они стали на съемках супергеройского кино «Люди Икс» в 2000 году. С тех пор они снялись вместе не в одном фильме и разделили немало счастливых моментов. Например, в 2013 году Маккеллен провел свадьбу Патрика Стюарта.
5. Джек Леммон и Уолтер Маттау
Джек Леммон и Уолтер Маттау считаются одним из самых успешных дуэтов Голливуда. Эти двое не только снялись вместе во многих фильмах, но и были настоящими друзьями за кадром. Сын Леммона однажды сказал: «Мой отец нашел в Уолте брата, которого всегда хотел».
6. Джейн Фонда и Лили Томлин
Дружба Лили Томлин и Джейн Фонды считается одной из самых давних в Голливуде — уже более 40 лет они относятся друг к другу как сестры! Подруги вместе не только работают, но и участвуют в общественных мероприятиях и церемониях награждения.
7. Шей Митчелл и Эшли Бенсон
Две звезды сериала «Милые обманщицы», Шей Митчелл и Эшли Бенсон, еще и лучшие подруги с 2010 года. Хотя сериал закончился в 2017-м, актрисы до сих пор выкладывают видео, где показывают, как весело проводят время вместе.
8. Кэти Перри и Эллисон Уильямс
Кэти Перри и Эллисон Уильямс, в отличие от многих других, подружились благодаря общим знакомым. Как объясняет Уильямс, они «просто щелкнулись вместе» в 2014 году и с тех пор стали лучшими подругами, которые сопровождают друг друга на публичных мероприятиях.
9. Кендалл Дженнер и Джиджи Хадид
Кендалл и Джиджи не только коллеги по подиуму, они дружат с подросткового возраста. Девушки жили недалеко друг от друга в Лос-Анджелесе и в этом году отмечают 10 лет дружбы. В 2021-м их видели на Met Gala держащимися за руки.
10. Мэттью Макконахи и Вуди Харрельсон
Мэттью и Вуди впервые встретились на съемках комедии «Эд из телевизора» в 1999 году. Их дружба длится уже более 20 лет. Каждый год актеры устраивают «дружеские туры», чтобы вместе провести время.
11. Пол Ньюман и Роберт Редфорд
Актеры подружились, когда вместе снимались в фильме «Бутч Кэссиди и Сандэнс Кид». Их дружба длилась 40 лет — до тех пор, пока Ньюмана не стало 2008 году. Редфорд тогда сказал: «Я потерял настоящего друга. Благодаря ему моя жизнь стала лучше».
12. Пол Уэсли и Иэн Сомерхолдер
Пол Уэсли и Йен Сомерхолдер стали близкими друзьями после съемок в сериале «Дневники вампира». Однако совместная работа привела не только к дружбе, но и к общему бизнесу.
13. Роберт Де Ниро и Мартин Скорсезе
Дружба Роберта Де Ниро и Мартина Скорсезе длится целых 40 лет! Они начали тесно сотрудничать в 1973 году, но знают друг друга еще дольше — с 16 лет. Де Ниро однажды сказал: «Я считаю, что мне очень повезло так долго с ним дружить».
14. Сара Джессика Паркер и Энди Коэн
Сара Джессика Паркер и Энди Коэн познакомились на «Утреннем шоу» канала CBS, где Энди работал продюсером. Через год после встречи они стали близкими друзьями и каждый год приходят вместе на Met Gala.
15. Том Холланд и Зендея
Том и Зендея стали близкими друзьями на съемках фильма «Человек-паук: Возвращение домой» в 2017 году. Как однажды сказала Зендея, Холланд был «в буквальном смысле одним из моих лучших друзей». Однако их близкая дружба в конечном итоге переросла в романтические отношения — в этом году они начали встречаться.
Какой из этих дружеских дуэтов нравится вам больше всего?