15+ примеров того, как маленькая деталь на афише может полностью поменять представление о фильме
Часто с постеров знаменитых и любимых всеми фильмов на нас смотрят невозмутимым взглядом и с каменным выражением лица голливудские звезды. Наверное, так герои киноафиш пытаются намекнуть нам, о чем же будет картина и насколько драматичным будет сюжет.
Мы в AdMe.ru решили немножко пофантазировать и сделать персонажей на легендарных афишах менее серьезными, наградив главных героев доброжелательными улыбками. Так с нашей легкой руки рекламные постеры к ужастикам и мелодрамам стали больше напоминать киноплакаты романтических комедий.
1. Смерть на Ниле
2. Пятый элемент
3. Бриджит Джонс 3
4. Железный человек 2
5. Люди Икс: Апокалипсис
6. Малефисента
7. Одинокий рейнджер
8. Великий Гэтсби
9. Гарри Поттер и Дары Смерти. Часть II
10. Побег из Шоушенка
11. Голодные игры: И вспыхнет пламя
12. Секретные материалы
13. Виктор Франкенштейн
14. Иллюзия обмана 2
15. Мрачные тени
16. Крик 2
А вам не кажется, что на некоторых киноафишах актеры выглядят даже слишком серьезно?
Фото на превью East News
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