15+ примеров того, как маленькая деталь на афише может полностью поменять представление о фильме

Часто с постеров знаменитых и любимых всеми фильмов на нас смотрят невозмутимым взглядом и с каменным выражением лица голливудские звезды. Наверное, так герои киноафиш пытаются намекнуть нам, о чем же будет картина и насколько драматичным будет сюжет.

Мы в AdMe.ru решили немножко пофантазировать и сделать персонажей на легендарных афишах менее серьезными, наградив главных героев доброжелательными улыбками. Так с нашей легкой руки рекламные постеры к ужастикам и мелодрамам стали больше напоминать киноплакаты романтических комедий.

1. Смерть на Ниле

2. Пятый элемент

3. Бриджит Джонс 3

4. Железный человек 2

5. Люди Икс: Апокалипсис

6. Малефисента

7. Одинокий рейнджер

8. Великий Гэтсби

9. Гарри Поттер и Дары Смерти. Часть II

10. Побег из Шоушенка

11. Голодные игры: И вспыхнет пламя

12. Секретные материалы

13. Виктор Франкенштейн

14. Иллюзия обмана 2

15. Мрачные тени

16. Крик 2