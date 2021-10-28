15 примеров того, что Disney не раз использовала одни и те же кадры в своих культовых мультфильмах
«Русалочка», «Белоснежка и 7 гномов», «Леди и Бродяга» — эти и многие другие шедевры от Disney мы засматривали до дыр и, кажется, знаем покадрово. Но мало кто замечал, что некоторые сцены в мультфильмах повторяются. Например, кадры из «Котов-аристократов» можно увидеть в «Робин Гуде». Оказывается, при создании новых мульфильмов студия частенько перерабатывала свои старые анимационные кадры, чтобы сэкономить время и деньги.
Мы в AdMe.ru выяснили, что этот прием называется ротоскопированием: аниматоры, как по кальке, обводят старые кадры, и на их основе создают новые образы.
«Белоснежка и 7 гномов» — «Робин Гуд»
«Меч в камне» — «Книга джунглей»
«Коты-аристократы» — «Робин Гуд»
«Пиноккио» — «Коты-аристократы»
«Приключения Икабода и мистера Тоада» — «Книга джунглей»
«Пиноккио» — «Лис и пес»
«Винни Пух и ненастный день» — «Винни Пух и Тигра тоже»
«Бэмби» — «Алиса в Стране чудес»
«Дамбо» — «Винни Пух и ненастный день»
«Золушка — 101 далматинец»
«Леди и Бродяга» — «Винни Пух и медовое дерево»
«101 далматинец» — «Винни Пух и медовое дерево»
«Русалочка» — «Русалочка-2: Возвращение в море»
«В поисках Немо» — «В поисках Дори»
«Холодное сердце» — «Холодное сердце-2»
А какой мультфильм от Disney ваш любимый?
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