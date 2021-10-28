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15 примеров того, что Disney не раз использовала одни и те же кадры в своих культовых мультфильмах

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«Русалочка», «Белоснежка и 7 гномов», «Леди и Бродяга» — эти и многие другие шедевры от Disney мы засматривали до дыр и, кажется, знаем покадрово. Но мало кто замечал, что некоторые сцены в мультфильмах повторяются. Например, кадры из «Котов-аристократов» можно увидеть в «Робин Гуде». Оказывается, при создании новых мульфильмов студия частенько перерабатывала свои старые анимационные кадры, чтобы сэкономить время и деньги.

Мы в AdMe.ru выяснили, что этот прием называется ротоскопированием: аниматоры, как по кальке, обводят старые кадры, и на их основе создают новые образы.

«Белоснежка и 7 гномов» — «Робин Гуд»

«Меч в камне» — «Книга джунглей»

«Коты-аристократы» — «Робин Гуд»

«Пиноккио» — «Коты-аристократы»

«Приключения Икабода и мистера Тоада» — «Книга джунглей»

«Пиноккио» — «Лис и пес»

«Винни Пух и ненастный день» — «Винни Пух и Тигра тоже»

«Бэмби» — «Алиса в Стране чудес»

«Дамбо» — «Винни Пух и ненастный день»

«Золушка — 101 далматинец»

«Леди и Бродяга» — «Винни Пух и медовое дерево»

«101 далматинец» — «Винни Пух и медовое дерево»

«Русалочка» — «Русалочка-2: Возвращение в море»

«В поисках Немо» — «В поисках Дори»

«Холодное сердце» — «Холодное сердце-2»

А какой мультфильм от Disney ваш любимый?

Фото на превью The Little Mermaid / Walt Disney Animation Studios, The Little Mermaid II: Return to the Sea / Walt Disney Animation Studios
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