15 примеров того, что Disney не раз использовала одни и те же кадры в своих культовых мультфильмах

«Русалочка», «Белоснежка и 7 гномов», «Леди и Бродяга» — эти и многие другие шедевры от Disney мы засматривали до дыр и, кажется, знаем покадрово. Но мало кто замечал, что некоторые сцены в мультфильмах повторяются. Например, кадры из «Котов-аристократов» можно увидеть в «Робин Гуде». Оказывается, при создании новых мульфильмов студия частенько перерабатывала свои старые анимационные кадры, чтобы сэкономить время и деньги.