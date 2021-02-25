15 примеров двойных стандартов в отношении мужчин и женщин, которыми напичкан почти каждый фильм
Все мы регулярно сталкиваемся с двойными стандартами, когда норма и оценка действий человека зависят от его пола, расы, социальной группы и так далее. Одни из них вполне привычны, а другие могут и раздражать. Кинематограф, разумеется, тоже не смог обойтись без таковых, ведь он отражает психологическое состояние общества.
AdMe.ru трудно однозначно осуждать или поддерживать некоторые из таких негласных правил, и потому мы оставляем это на суд читателей.
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Если нужен невзрачный парень, то на роль берут невзрачного парня. Если нужна невзрачная девушка, то берут красавицу, надевают на нее очки и портят ей прическу.
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Парни сдержанно ведут себя в ссорах, а девушки могут закатить громкий скандал даже на публике. Не знаем, как вы, но мы определенно видели истеричек обоих полов.
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Если бедная или некрасивая девушка встречается с богатым крутым парнем, то всем очевидно, что это настоящая любовь. Если все наоборот и кажется, что парень недотягивает до такой девушки, то кто-то кого-то использует или их вынудили обстоятельства.
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Мужчины тяжелее переживают расставания. Вспомните мелодрамы: в голову так и лезут образы убитых горем парней. Когда такой парень вновь встречает бывшую, то оказывается, что у нее уже давно есть новый бойфренд, хотя наш многострадальный герой так и не успел ее забыть. Главное, чтобы фильм не принадлежал к жанру «триллер» или «ужасы», а то отвергнутый возлюбленный будет мстить.
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Матери-одиночки — это нормально, их можно изобразить какими угодно. Но если в фильме есть отец-одиночка, то он просто воплощение любви и заботы, любой женщине повезет с ним.
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Представим, что парень сделал какую-то глупость и получил за это. Выглядит как стандартная ситуация из комедии. Теперь представим, что на его месте девушка. Вряд ли такая сцена будет ассоциироваться с чем-то, кроме драмы.
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Знаменитого актера можно испачкать, подчеркнуть его морщины, лысину, заставить набрать лишние килограммы. Актрисы же чаще всего являются заложницами своего возраста. Хотя и кажется, будто они не стареют, но, увы, стареют. Просто кинотворцы это тщательно скрывают.
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Антагонистами в кино обычно выступают мужчины. Если вдруг такого персонажа играет женщина, то будет показан путь ее превращения из доброй в злую. Мужчинам такая мотивация зачастую не нужна: они и так прекрасно вписываются в подобные образы.
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Страдают от лишнего веса в фильмах исключительно женщины. Полных и неуклюжих мужчин тоже хватает в кино, но их килограммы обычно преподносятся как данность.
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Трудно вспомнить фильмы об отношениях, в которых виновата девушка, а парень все делал правильно. Если разобраться получше, то даже такие картины, как «500 дней лета» или «Исчезнувшая», не являются исключениями.
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Парень, который слишком тщательно ухаживает за собой, всегда напомажен и одет с иголочки, скорее всего, или психопат, или самовлюбленный тиран. Тем временем любая девушка в любых условиях должна оставаться такой.
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Женщин все чаще можно увидеть в ролях представителей традиционно мужских профессий вроде бойца спецназа. А вот мужчин в ролях секретарей или библиотекарей не сыщешь.
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Если фильм посвящен проблеме отношений родителей и детей, то в центре сюжета будет история матери и дочки (реже — сына). У мужчин с детьми почему-то идеальные отношения.
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Если стройный парень появился на экране без рубашки и в коротких шортах, то, видимо, ему стало так же жарко, как теперь станет и зрителям. Девушкам из подобных сцен обычно требуется прокачать свою социальную ответственность.
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У Скарлетт Йоханссон и Роберта Дауни — младшего однажды было интервью, в котором Роберта спросили об актерском мастерстве, а Скарлетт — о ее фигуре. Актрису это даже разозлило. Впрочем, если судить по молниям на костюмах персонажей или позе Скарлетт на каждом постере франшизы, становится понятно, на чем хотят акцентировать внимание.
Как вы думаете, использование этих двойных стандартов портит фильмы или, напротив, делает их более приближенными к реальности?