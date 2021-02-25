15 примеров двойных стандартов в отношении мужчин и женщин, которыми напичкан почти каждый фильм

Мужчины тяжелее переживают расставания. Вспомните мелодрамы: в голову так и лезут образы убитых горем парней. Когда такой парень вновь встречает бывшую, то оказывается, что у нее уже давно есть новый бойфренд, хотя наш многострадальный герой так и не успел ее забыть. Главное, чтобы фильм не принадлежал к жанру «триллер» или «ужасы», а то отвергнутый возлюбленный будет мстить.