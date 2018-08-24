Как выглядят дети и внуки наших любимых звезд СССР (Сын Виктора Цоя пишет крутые песни)

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В Советском Союзе не было понятий «шоу-бизнес», «гламур», «звездность». Однако простые люди буквально боготворили актеров, певцов и спортсменов — они были предметом национальной гордости и любви миллионов зрителей и болельщиков. Время бежит неумолимо, на смену прежним кумирам приходят юные звезды, и зачастую это дети и внуки культовых личностей.

AdMe.ru решил выяснить, как живут и чем занимаются потомки самых знаменитых людей СССР. Оказалось, что многие из них очень красивы и невероятно талантливы.

1. Анатолий и София Евдокименко, внуки Софии Ротару

София Михайловна Ротару — гордая бабушка двоих взрослых внуков. Анатолию Евдокименко 24 года, он студент лондонского Центрального колледжа искусства и дизайна имени Святого Мартина. София Евдокименко — младшая внучка Софии Ротару. Ей всего 17, но это не мешает девушке уже сейчас покорять модные подиумы, а еще участвовать в фотосессиях и рекламных кампаниях. Знаменитая певица часто делится фотографиями успешных внука и внучки на своей официальной странице в Instagram.

2. Александр Цой, сын Виктора Цоя

Александр Цой — единственный сын музыканта. Александру 33 года, он разносторонний человек, работал во многих областях: занимался дизайном, журналистикой и даже программированием, но был не слишком публичен. Однако сейчас он является солистом российской рок-группы «Ронин». Ознакомиться с синглом коллектива можно по ссылке.

3. Андрей Удалов, внук Андрея Миронова

Андрей Миронов — актер театра и кино, эстрадный артист и кумир миллионов советских женщин. Андрей Александрович принадлежал к влиятельной актерской династии Менакер, все его дети и внуки связаны со сценой. Андрей Удалов — внук Андрея Миронова. Ему 26, окончил Щукинское училище, а сейчас играет в Театре им. Вахтангова и снимается в фильмах. Мама Андрея, актриса Мария Миронова, с гордостью делится успехами сына на своей странице в Instagram.

4. Иван и Елизавета Янковские, внуки Олега Янковского

Олег Иванович Янковский — советский актер, режиссер, а для тысяч людей, чье детство и юность пришлись на 80-е, еще и «тот самый Мюнхгаузен». Его внуки продолжают актерскую династию Янковских. Ивану 27 лет, он успешный актер театра и кино. Ценители отечественного кинематографа могут увидеть его в фильмах «Без границ», «Тряпичный союз» и др.

Елизавета Янковская — студентка школы-студии МХАТ. Девушка отличается скромностью и, подобно знаменитым родителям, избегает публичности.

5. Константин Крюков, внук Ирины Скобцевой

Ирина Константиновна Скобцева — одна из красивейших драматических актрис советского кинематографа. Константин Крюков — внук Ирины Скобцевой и Сергея Бондарчука. Свое детство Константин провел в Швейцарии, окончил художественную школу в Цюрихе. Широкому зрителю он стал известен благодаря роли Джоконды в фильме «9-я рота». Сейчас Константин совмещает актерскую деятельность с продюсированием, ювелирным делом, а еще владеет художественной мастерской в Праге.

6. Валерий Харламов — младший, внук Валерия Харламова

Валерий Харламов — легендарный советский хоккеист, призер Олимпийских игр и участник 123 матчей за сборную СССР. Внуку Валерия Борисовича 19 лет, он тезка деда. В настоящее время Валерий Харламов — младший является студентом МГУ, где изучает спортивный менеджмент.

7. Игорь Тальков — младший, сын Игоря Талькова

Игорь Тальков в конце 80-х был известен, пожалуй, всем. Автор и исполнитель множества песен, Тальков прославился на весь Советский Союз хитом «Чистые пруды». Игорь Тальков — младший продолжает дело отца — он тоже стал музыкантом, пишет песни, основал группу «МирИмиР», с которой гастролирует по России.

8. Мария Будрина, внучка Светланы Томы

Светлана Тома получила международное признание после съемок в картине «Табор уходит в небо», для проката ее купили 12 стран. Красивая и талантливая женщина стала основательницей звездной династии: ее дочь Ирина Лачина и внучка Мария Будрина — тоже актрисы. Мария окончила ВГИК и сейчас снимается в фильмах, наиболее известная работа молодой актрисы — роль в картине «Экипаж».

9. Максим Третьяк, внук Владислава Третьяка

Владислав Третьяк — легенда советского хоккея и первый европейский хоккеист, который удостоился чести попасть в Зал славы НХЛ. Его внук Максим (22 года) тоже выбрал спортивную карьеру — он хоккейный вратарь, как и дед, играет в КХЛ (Континентальная хоккейная лига).

10. Елена Бельды, дочь Колы Бельды

Николай Иванович Бельды был известен всему миру под сценическим псевдонимом Кола Бельды. А песня «Увезу тебя я в тундру» уже 40 лет остается визитной карточкой Русского Севера. Первая и единственная дочь Николая Ивановича родилась, когда певцу исполнился 61 год. Сейчас Елене Бельды 27 лет, по образованию она экономист, а в свободное от работы время занимается музыкой.

11. Мариэтта Цигаль-Полищук, дочь Любови Полищук

Дети Любови Полищук пошли по ее стопам: сын Алексей Макаров и дочь Мариэтта Цигаль-Полищук тоже стали актерами. На счету Мариэтты почти два десятка ролей в фильмах («Майские ленты») и сериалах («Таинственная страсть»), работа в театре, на радио и телевидении. После смерти Любови Григорьевны Мариэтта взяла двойную фамилию — Цигаль-Полищук. Интересно, что в роду актрисы много по-настоящему выдающихся личностей: прабабушка по отцу — писательница Мариэтта Шагинян, а дедушка — известный живописец Виктор Цигаль.

12. Денис Шальных, сын Елены Яковлевой

Денис Шальных — единственный сын в актерской семье Елены Яковлевой и Валерия Шальных. Денису 25 лет, известно, что он получил образование в Великобритании, сейчас занимается бодибилдингом, участвует в соревнованиях и планирует стать фитнес-тренером. Яркая внешность и обилие татуировок сделали молодого человека настоящей интернет-знаменитостью, но родителей увлечение сына не огорчает. Наоборот, Елена Яковлева в интервью призналась, что сделала татуировку на спине, а папа Дениса Валерий Шальных набил рисунок на плече.

13. Никита Ефремов, внук Олега Ефремова

Никита Ефремов — успешный актер театра и кино и внук легендарного советского артиста Олега Ефремова. Сейчас Никите 30 лет, он работает в театре «Современник», снимается в кино и озвучивает мультфильмы. Иван в мультике «Иван Царевич и Серый волк» говорит голосом этого, без сомнения, талантливого актера.

14. Екатерина Куравлева, дочь Леонида Куравлева

У Леонида Куравлева двое детей и три внука. Старшая дочь Екатерина окончила Щукинское училище и снялась в нескольких фильмах, а потом сменила профессию и стала психотерапевтом. В милой Ларисе из фильма «Самая обаятельная и привлекательная» легко узнать дочь знаменитого отца, ведь они очень похожи. Младший сын актера не пошел по стопам отца и сейчас работает в Российском университете дружбы народов.

15. Мария Козакова, внучка Михаила Козакова

Мария Козакова — внучка сразу двух знаменитых дедушек: Михаила Козакова и Юрия Яковлева. Судя по всему, девушка унаследовала их невероятный талант. Мария — профессиональная актриса, играет в театре, снимается в кино и сериалах. Почитатели российских сериалов наверняка запомнили работу молодой актрисы в сериале «Кармелита», в котором Мария исполнила одну из главных ролей.