15 поступков, которые хороши только в романтических комедиях

Романтическая комедия — один из тех жанров кино, который пользуется неизменным успехом. И в этом нет ничего странного, ведь под такой фильм можно и посмеяться, и погрустить. Наблюдая за отношениями героев, невольно переносишься в выдуманный мир. Но вот только в нем все совсем не так, как в жизни.