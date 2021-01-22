15 поступков, которые хороши только в романтических комедиях
Романтическая комедия — один из тех жанров кино, который пользуется неизменным успехом. И в этом нет ничего странного, ведь под такой фильм можно и посмеяться, и погрустить. Наблюдая за отношениями героев, невольно переносишься в выдуманный мир. Но вот только в нем все совсем не так, как в жизни.
Мы в AdMe.ru наткнулись на тред, где пользователи сайта Reddit поделились типичными клише из фильмов о любви, которые не работают в реальности от слова «совсем».
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Постоянно преследовать свою бывшую, которая явно не хочет, чтобы ты вернулся. Извини, дружище, но оставлять розы в машине экс-подружки — это не мило, а очень жутко. © lizzyborden669 / Reddit
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Не принимать ответ «нет», неожиданно отворачиваться от человека, угрожать причинить себе вред, если кто-то откажется с вами встречаться, использовать публичные проявления привязанности, чтобы показать, что вы достойны любви. © XihuanNi-6784 / Reddit
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Когда кто-то приходит домой и обнаруживает, что его квартира завалена цветами, хотя отправитель явно пробрался внутрь незаконно. © IWantTheLastSlice / Reddit
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Остановить чью-то свадьбу и попросить его быть с вами. Серьезно? Вы не могли этого сделать до свадьбы? Ты действительно хочешь поставить всех в неловкое положение и сорвать церемонию, хотя мог бы просто прийти в прошлую среду? © Squirrel009 / Reddit
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Постоянно устраивать ссоры с криками, потому что вы оба такие «страстные». Нет, дружище. Вы несовместимы. Это совсем не мило. © sloth_warlock85 / Reddit
- Пробегать через службу безопасности аэропорта, чтобы добраться до девушки или парня у выхода на посадку. Вы представляете угрозу! © herotz33 / Reddit
- Продолжать преследовать того, кто уже сказал «нет» несколько раз. Если кто-то уже состоит в отношениях, пытаться их разорвать. И любви с первого взгляда нет, это просто страсть. © vemisfire / Reddit
- Ненавижу, когда какой-то парень из фильма гонится за девушкой с целью «убедить» ее в том, что они созданы быть вместе. © TwoSoxxx / Reddit
- Терапевты, которые встречаются со своими пациентами. «О, но у них такая глубокая связь!» Нет, это злоупотребление служебным положением. © against_underscores / Reddit
- Принудительные поцелуи, чтобы заставить замолчать. Парень, она на эмоциях и пытается справиться со своими чувствами, и все, что ты делаешь, — требуешь поцелуя. Нет. © Aunt_Gladys / Reddit
- Когда «парочки» встречаются понарошку и пытаются убедить свою семью в том, что они вместе, а потом родственники заставляют их целоваться на глазах у всех, чтобы доказать свою любовь. Ни одна семья не сделала бы так в реальной жизни, это чертовски странно. © Ouchpotato97 / Reddit
- Удивлять партнера масштабными финансовыми решениями. Если не возражаешь, я бы хотела все взвесить, прежде чем ты купишь мне машину или даже чертов дом! © friendlyarmada / Reddit
- Когда два незнакомца, случайно оказавшиеся в одном путешествии, решают объединиться, даже не зная друг друга, и влюбляются. © EleniWinchester / Reddit
- Посылать цветы на работу, если это не твоя жена или девушка, в любом случае кажется неприемлемым. © TheDanime / Reddit
- Двое мужчин дерутся из-за женщины, которая абсолютно не имеет права голоса, когда речь идет том, с кем ей встречаться. © caffeineandvodka / Reddit
А что бы вы включили в этот перечень?