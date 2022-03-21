15+ ролей известных актеров и актрис, которые проморгали даже внимательные зрители
Послужной список голливудских актеров иной раз бывает настолько длинным, что даже преданным поклонникам их творчества сложно с ходу припомнить все появления своих кумиров на экране. Младшенькая из «Зачарованных», Роуз Макгоуэн, например, сыграла злую ведьму в «Конане-варваре». А Сэм из «Властелина колец» — Шон Эстин — составил компанию Дрю Бэрримор и Адаму Сэндлеру, воплотив качка Дага в комедии «50 первых поцелуев».
Мы в AdMe.ru любим изучать фильмографию известных актеров и актрис и решили собрать неожиданные роли кинозвезд, которые почему-то долгое время оставались незамеченными.
Эван Рейчел Вуд
Тэрон Эджертон
Джули Уолтерс
Ф. Мюррей Абрахам
Дэвид Харбор
Джиннифер Гудвин
Крис Хемсворт
Омид Джалили
Майкл Гэмбон
Дакота Джонсон
Брэд Дуриф
Оливия Колман
Кори Столл
Адам Скотт
Уиллем Дефо
Роуз Макгоуэн
Шон Эстин
Дрю Бэрримор
Эдди Редмэйн
А вам случалось видеть кинозвезду, известную по культовому проекту, в совершенно неожиданном амплуа? Какая это была роль?
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