15+ ролей известных актеров и актрис, которые проморгали даже внимательные зрители

Послужной список голливудских актеров иной раз бывает настолько длинным, что даже преданным поклонникам их творчества сложно с ходу припомнить все появления своих кумиров на экране. Младшенькая из «Зачарованных», Роуз Макгоуэн, например, сыграла злую ведьму в «Конане-варваре». А Сэм из «Властелина колец» — Шон Эстин — составил компанию Дрю Бэрримор и Адаму Сэндлеру, воплотив качка Дага в комедии «50 первых поцелуев».