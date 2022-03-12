15 популярных актеров и актрис, которые в молодости были чудо как хороши собой

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Даже самые заядлые киноманы, которые знакомы с фильмографией многих актеров и актрис, вряд ли могут вспомнить, как те выглядели в молодости. Особенно если это было не 5–10 лет назад, а, скажем, все 15–20 или даже 40.

Мы в AdMe.ru в восторге от разных талантливых звезд. И хотя эти знаменитости и сейчас хороши собой, в молодости они дали бы фору многим современным красавцам и красавицам.

Томми Ли Джонс, 32 года и 56 лет

Нил Патрик Харрис, 24 года и 48 лет

Пол Радд, 25 лет и 52 года

Эванджелин Лилли, 25 лет и 42 года

Уильям Херт, 30 и 68 лет

Фрэнк Грилло, 32 года и 56 лет

Марк Уолберг, 25 и 50 лет

Николь Кидман, 28 лет и 54 года

Сандра Буллок, 32 года и 57 лет

Ченнинг Тейтум, 26 лет и 41 год

Джош Хартнетт, 26 лет и 43 года

Колин Фаррелл, 27 и 45 лет

Рэйчел Вайс, 29 лет и 51 год

Билл Мюррей, 29 лет и 71 год

Эдвард Нортон, 27 и 50 лет